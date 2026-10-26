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Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η τάση για φυγή προς την ασφάλεια επανήλθε την περασμένη εβδομάδα, όμως το δολάριο δεν κατάφερε να επωφεληθεί. Η νέα πτώση στις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι αναφορές για πλήγματα στο Ιράν και οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας οδήγησαν το μπρεντ σε υψηλά πέντε μηνών. Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους, αυτός ο συνδυασμός θα ενίσχυε προφανώς το αμερικανικό νόμισμα. Αυτή τη φορά, όμως, ο δείκτης του δολαρίου κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, παρότι η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενίσχυσε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, το δολάριο δεν κατάφερε να ενισχυθεί ούτε μετά από υψηλότερο πληθωρισμό, ούτε μετά από ισχυρά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας, ούτε σε περιβάλλον αποφυγής ρίσκου. Τα στοιχεία για τις τοποθετήσεις δείχνουν ότι οι κερδοσκόποι έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις μεγάλες θέσεις υπέρ του δολαρίου. Με τόσο μεγάλο μέρος των θετικών ειδήσεων να έχει ήδη προεξοφληθεί και τις τοποθετήσεις υπέρ του δολαρίου να αρχίζουν πλέον να αντιστρέφονται, θεωρούμε ότι το αμερικανικό νόμισμα έχει φτάσει σε ένα βραχυπρόθεσμο υψηλό.

Μπαίνουμε τώρα σε ίσως την πιο φορτωμένη εβδομάδα του τριμήνου. Η Federal Reserve συνεδριάζει την Τετάρτη και την ίδια ημέρα παρουσιάζεται ο Φθινοπωρινός Προϋπολογισμός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ΕΚΤ ακολουθεί την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο και την ανακοίνωση του πληθωρισμού PCE Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ολοκληρώνει την εβδομάδα την Παρασκευή, μαζί με την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο. Microsoft και Alphabet ανακοινώνουν επίσης αποτελέσματα την Τετάρτη. Σε αγορές που καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αποτελέσματά τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τις αγορές συναλλάγματος. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας.

Στερλίνα

Η στερλίνα είχε τη μεγαλύτερη στήριξη από τα οικονομικά στοιχεία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία. Η ανεργία υποχώρησε απροσδόκητα στο 4,7%, στο χαμηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ η αύξηση των τακτικών αποδοχών ενισχύθηκε ελαφρώς στο 3,7%. Ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου αυξήθηκε στο 3,5%, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με τόσο τον δομικό πληθωρισμό όσο και τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες να εκπλήσσουν ανοδικά. Παράλληλα, ο προκαταρκτικός σύνθετος PMI Οκτωβρίου αυξήθηκε σε υψηλό οκτώ μηνών, στις 53,1 μονάδες, ενώ οι επιχειρήσεις ανέφεραν αύξηση του προσωπικού τους για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια. Η στερλίνα ενισχύθηκε τόσο έναντι του δολαρίου όσο και έναντι του ευρώ, μια ασυνήθιστη εξέλιξη. Θεωρούμε πλέον ως πιθανότερο σενάριο μια αύξηση επιτοκίων τον Νοέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προϋπολογισμός της Τετάρτης δεν θα περιλαμβάνει σημαντικές δημοσιονομικές εκπλήξεις που θα προκαλέσουν αναταράξεις στην αγορά βρετανικών κρατικών ομολόγων.

Ευρώ

Το ευρώ ήταν το νόμισμα με τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κύριων νομισμάτων, καθώς οι αγορές επικεντρώνονται στα δημοσιονομικά και πολιτικά προβλήματα της Γαλλίας. Το spread μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε εκ νέου σε επίπεδο που είχε να καταγραφεί από την κρίση κρατικού χρέους του 2011, ενώ η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από το 2002. Οι επιπτώσεις αρχίζουν πλέον να γίνονται αισθητές και στην πραγματική οικονομία: ο σύνθετος PMI της Γαλλίας υποχώρησε ξανά σε ζώνη συρρίκνωσης, στις 48,4 μονάδες, παρασύροντας τον αντίστοιχο δείκτη της Ευρωζώνης σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, στις 51,9 μονάδες, αισθητά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η ανάκαμψη που είχαμε επισημάνει την περασμένη εβδομάδα, λόγω του κλεισίματος θέσεων που είχαν στηθεί με προσδοκία πτώσης του ευρώ, εξαντλήθηκε. Αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, όμως η προσοχή των αγορών και οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων θα επικεντρωθούν αναμφίβολα στα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρίση του γαλλικού κρατικού χρέους, καθώς και σε οποιαδήποτε ένδειξη για το κατά πόσο η ΕΚΤ είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη γαλλική αγορά ομολόγων.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα περιορισμένα στοιχεία από τις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσαν μια ισχυρή οικονομία, με παράλληλη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Ο προκαταρκτικός σύνθετος PMI Οκτωβρίου υποχώρησε ελαφρώς, αλλά παραμένει κοντά σε υψηλό πέντε ετών. Πιο ανησυχητικό για τη Fed είναι ότι οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Διατηρούμε την εκτίμησή μας ότι η Fed θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη. Αναμένουμε ότι η προσοχή θα επικεντρωθεί στις πιθανές διαφωνίες μεταξύ των μελών και στη μελλοντική καθοδήγηση για τον Δεκέμβριο, όπου η αύξηση επιτοκίων παραμένει ένα απολύτως ανοιχτό ενδεχόμενο και αποτελεί επίσης τη δική μας πρόβλεψη. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό PCE της Πέμπτης αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να κινείται με ισχυρούς ρυθμούς. Ωστόσο, το δολάριο δεν ενισχύεται πλέον εύκολα μετά από θετικά νέα από τις ΗΠΑ και θεωρούμε ότι, βραχυπρόθεσμα, η ισορροπία των κινδύνων για το αμερικανικό νόμισμα γέρνει προς την πτωτική πλευρά.