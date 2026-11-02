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Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, όπου η εμπιστοσύνη μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το Bitcoin δείχνει να αψηφά τη «βαρύτητα». Παρά τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει καταγραφεί σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, η τιμή του Bitcoin διατηρεί την ψυχραιμία του. Πίσω, όμως, από την επιφανειακή ανθεκτικότητα, οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, αναζητώντας προστασία απέναντι σε νέους κινδύνους.

Από τότε που σημειώθηκε, την περασμένη εβδομάδα, το μεγαλύτερο χακάρισμα στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων οι επενδυτές προετοιμάζονταν για το χειρότερο. Αντί γι’ αυτό, παρακολούθησαν το Bitcoin να πετυχαίνει κάτι απροσδόκητο: να αψηφά τη «βαρύτητα». Το Bitcoin παρουσίαζε μικρές μεταβολές τη Δευτέρα περίπου στα 78.000 δολάρια. Η τιμή του βρίσκεται περίπου 5% χαμηλότερα από το υψηλό της Πέμπτης, πριν η Binance ανακοινώσει την κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία αφαιρέθηκαν τελικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων.

Η ανθεκτικότητα του Bitcoin αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση αντίδραση της Binance, η οποία δεσμεύτηκε εξαρχής να καλύψει το σύνολο των απωλειών. «Το γεγονός ότι το Bitcoin διατήρησε την αξία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αποτελεί ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στις δηλώσεις της Binance», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets. «Η αγορά είναι σαφώς πεπεισμένη ότι η Binance διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει τις απώλειες».

Το Bitcoin δεχόταν ήδη πιέσεις την περασμένη εβδομάδα, εξαιτίας των ρευστοποιήσεων σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Η σχετική ανθεκτικότητά του αναδεικνύει πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν τώρα οι επενδυτές το περιστατικό, σε σύγκριση με την τελευταία μεγάλη κρίση που έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κατάρρευση της FTX το 2022, η οποία ήταν τότε το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο παγκοσμίως, το Bitcoin υποχώρησε κατά 19% μέσα σε τρεις ημέρες. Η εταιρεία, υπό τη διοίκηση του πρώην δισεκατομμυριούχου Sam Bankman-Fried, πέρασε από μια οξεία κρίση ρευστότητας στην πτώχευση. Ο Sean McNulty της AQC Tech, εκτιμά ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Bitcoin αντέχει καλύτερα αυτή τη φορά είναι ότι η Binance αγοράζει το κρυπτονόμισμα, προκειμένου να αποζημιώσει πλήρως τους χρήστες της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ανησυχία. «Οι επενδυτές θεωρούν ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και αναμένουν να σημειωθούν περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις, δεδομένων των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο McNulty, αναφερόμενος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. «Εάν μπορεί να δεχθεί επίθεση το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, η Binance, τότε κανείς δεν είναι ασφαλής».

Ένδειξη της υποβόσκουσας νευρικότητας αποτελεί η αυξανόμενη ζήτηση για βραχυπρόθεσμη προστασία έναντι πιθανής πτώσης του Bitcoin. Ο δείκτης ασυμμετρίας (skew) ο οποίος μετρά πόσο περισσότερο πληρώνουν οι επενδυτές για να προστατευθούν από μια σημαντική πτώση σε σχέση με όσα πληρώνουν για να στοιχηματίσουν σε αντίστοιχη άνοδο, αυξήθηκε κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε 24 ώρες, φθάνοντας στις 6,37 μονάδες. Τα στοιχεία βασίζονται σε δικαιώματα προαίρεσης που διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα παραγώγων κρυπτονομισμάτων Deribit.

Η Kelly Ye, επικεφαλής ερευνών στην εταιρεία συναλλαγών Talos, σημείωσε ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την κυβερνοεπίθεση διαφορετικά από ό,τι είχαν αντιμετωπίσει την κατάρρευση της FTX, η οποία συνδεόταν με απάτη. «Η αγορά αντιμετώπισε το περιστατικό ως λειτουργικό πλήγμα και όχι ως συστημική κρίση», δήλωσε η Ye, επισημαίνοντας ότι το βάθος του βιβλίου εντολών στη Binance μειώθηκε κατά 25% έως 30%, αλλά οι αγοραστές επέστρεψαν μέσα σε λίγες ώρες. «Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από το 2022, όταν η εμπιστοσύνη αποσύρθηκε από το σύνολο της αγοράς».

Η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη επίδραση στις αγορές κρυπτονομισμάτων ενδέχεται, ωστόσο, να προέλθει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που διεξάγονται την Τρίτη. Μια αλλαγή στον κομματικό συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο «θα μπορούσε να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην πορεία της νομοθεσίας για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Jeff Ko, επικεφαλής αναλυτής της ViaBTC.

Πριν από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας, η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή που είχε καταγραφεί στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων ήταν εκείνη του 2025 στο ανταλλακτήριο Bybit, από το οποίο αφαιρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,5 δισ. δολαρίων. Το FBI συνέδεσε τόσο την επίθεση στη Binance όσο και εκείνη στη Bybit με τη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ TraderTraitor.

Όπως και στην περίπτωση της Binance, η κυβερνοεπίθεση στη Bybit είχε αρχικά σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο στην τιμή του Bitcoin. Ωστόσο, οι απώλειες διευρύνθηκαν τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα το κρυπτονόμισμα να υποχωρήσει κατά περίπου 14% μέσα σε μία εβδομάδα από την επίθεση της 21ης Φεβρουαρίου. Αναφερόμενη στην τελευταία κυβερνοεπίθεση, η Ye σημείωσε ότι οι επενδυτές που ήταν σε καλύτερη θέση να εντοπίσουν εγκαίρως τη διαταραχή στην αγορά είχαν ήδη κατανείμει την έκθεσή τους σε περισσότερα από ένα ανταλλακτήρια. «Για τους θεσμικούς επενδυτές, το δίδαγμα είναι απλό: κανένα μεμονωμένο ανταλλακτήριο δεν αποτελεί ασφαλές μέρος ούτε για τη διακράτηση επενδυτικών θέσεων ούτε για την άντληση αξιόπιστων ενδείξεων σχετικά με τις τιμές», ανέφερε.