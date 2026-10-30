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Με απώλειες κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ενισχύουν τους φόβους για το τεράστιο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι ρευστοποιήσεις που ξεκίνησαν από τη Wall Street επεκτείνονται στην Ευρώπη, πλήττοντας κυρίως τις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην κούρσα ανάπτυξης υποδομών AI, καθώς τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τις πιέσεις στις ταμειακές ροές και τις αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, πάντως, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παραμένει σε τροχιά ολοκλήρωσης του καλύτερου μήνα του από τον Ιούνιο, έχοντας ενισχυθεί περίπου 2,2% μέσα στον Οκτώβριο.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,25% στις 647,48 μονάδες, με απώλειες 1,63 μονάδων, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX χάνει 0,36% και διαμορφώνεται στις 25.945,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 93,87 μονάδων. Στο Παρίσι, ο CAC 40 υποχωρεί οριακά κατά 0,04% στις 7.966,52 μονάδες, με απώλειες 3,48 μονάδων. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB καταγράφει πτώση 1,13% στις 49.435,35 μονάδες, χάνοντας 567,01 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,93% στις 18.682,10 μονάδες, με πτώση 175,50 μονάδων. Αντίθετα, στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,30% στις 10.754,64 μονάδες, κερδίζοντας 32,57 μονάδες.

Η Alphabet, η Amazon και η Intel πυροδοτούν τις ρευστοποιήσεις

Η νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές ακολουθεί το νέο κύμα πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές των ΗΠΑ, με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από Alphabet, Amazon και Intel να προκαλούν έντονες ανησυχίες για την οικονομική βιωσιμότητα των τεράστιων επενδυτικών προγραμμάτων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet ανακοίνωσε έσοδα χαμηλότερα των προσδοκιών, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της πέρασαν σε αρνητικό έδαφος.

Αντίστοιχα, η Amazon κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 42,4 δισ. δολαρίων σε δωδεκάμηνη βάση, καθώς συνεχίζει να επενδύει τεράστια ποσά στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών.

Μόνο στο τρίτο τρίμηνο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Amazon ανήλθαν σε 77,3 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, η Intel παρουσίασε προβλέψεις για έσοδα τέταρτου τριμήνου χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αποδίδοντας την εξέλιξη στην επιβράδυνση της αγοράς προσωπικών υπολογιστών.

Οι ανακοινώσεις των τριών εταιρειών ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι υψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομική εικόνα του τεχνολογικού κλάδου.

Απώλειες άνω του 4% στις ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών

Το κύμα πωλήσεων δεν άφησε ανεπηρέαστες τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Οι μετοχές των ASML, ASM International, BE Semiconductor και Infineon υποχώρησαν περισσότερο από 4% η καθεμία, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική ζήτηση και την κερδοφορία του κλάδου.

Οι πιέσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις των εταιρειών, αλλά αντανακλούν μια ευρύτερη αλλαγή στη στάση των αγορών απέναντι στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η κούρσα για την ανάπτυξη υποδομών AI δημιουργεί πλέον αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες, ενώ οι ανατιμήσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό επιβαρύνουν τη ζήτηση για προϊόντα όπως προσωπικοί υπολογιστές και smartphones.

Εταιρείες που μέχρι πρόσφατα χαρακτηρίζονταν από χαμηλό δανεισμό στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγορές κεφαλαίου για να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

Λαγκάρντ: Οι επενδύσεις στην AI ανεβάζουν το κόστος δανεισμού

Οι συνέπειες της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει να απασχολούν και τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επισήμανε την Πέμπτη ότι η αύξηση του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού διεθνώς συνδέεται εν μέρει με την αυξανόμενη έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων από τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικών υποδομών.

Οι εταιρείες αυτές καταφεύγουν στον δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, η Barclays επιδιώκει να αποκτήσει προστασία έναντι ενδεχόμενης αθέτησης πληρωμών για χρέος άνω των 10 δισ. δολαρίων που συνδέεται με υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία του πιστωτικού κινδύνου σε έναν κλάδο που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενθουσιασμού.

Κέρδη 2,2% για τον Stoxx 600 τον Οκτώβριο

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, οι ευρωπαϊκές μετοχές διατηρούν θετικό πρόσημο σε μηνιαία βάση, με τον Stoxx 600 να καταγράφει άνοδο περίπου 2,2% τον Οκτώβριο.

Η καλύτερη ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς σε σύγκριση με τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές αποδίδεται εν μέρει στη διαφορετική σύνθεση των χρηματιστηριακών δεικτών.

Η Ευρώπη διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών ενέργειας, άμυνας και τραπεζών, ενώ η βαρύτητα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με τη Wall Street.

Ωστόσο, ο Οκτώβριος χαρακτηρίστηκε από έντονες αναταράξεις. Οι φόβοι για τον δανεισμό που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν κύμα ρευστοποιήσεων, οδηγώντας τον Stoxx 600 στο χαμηλό των 625,5 μονάδων στις 8 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου είχε φτάσει κοντά στο 5,36%.

Την ίδια περίοδο, οι αναταραχές στη Γαλλία οδήγησαν την απόδοση των γαλλικών κρατικών ομολόγων πάνω από το 5%, ενώ η άνοδος του πετρελαίου σε υψηλό πέντε μηνών συνέβαλε στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα εταιρικά κέρδη στηρίζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές

Καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων διαδραματίζουν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Παρότι η περίοδος ανακοινώσεων ξεκίνησε με μεικτή εικόνα και ισχυρές πιέσεις σε εταιρείες πολυτελών ειδών, όπως η Kering, οι συνολικές επιδόσεις παραμένουν ενθαρρυντικές.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 23,6% στο τρίτο τρίμηνο, επίδοση που θα είναι η δεύτερη καλύτερη από το 2022.

Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης, ωστόσο, προέρχεται από τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα κέρδη αναμένεται να εμφανίσουν εντυπωσιακή αύξηση 139%.

Εξαιρουμένης της ενέργειας, ο ρυθμός αύξησης των εταιρικών κερδών εκτιμάται στο 9,8%.

Η εικόνα αυτή προσφέρει στήριξη στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρά τις προκλήσεις από τα υψηλά επιτόκια, την πολιτική αβεβαιότητα και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,50% – Οι προσδοκίες για τον Δεκέμβριο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την Πέμπτη το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, σε μια απόφαση που οικονομολόγοι χαρακτήρισαν επιθετική παύση της νομισματικής σύσφιγξης.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου δύο στις τρεις για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η ΕΚΤ υπογράμμισε παράλληλα ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες συνθήκες αποσταθεροποίησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της θητείας της.

Έτσι, οι ευρωπαϊκές αγορές ολοκληρώνουν τον Οκτώβριο αντιμέτωπες με ένα σύνθετο περιβάλλον: από τη μία πλευρά, τα ισχυρά εταιρικά κέρδη προσφέρουν στήριξη στις μετοχές, ενώ από την άλλη, οι φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και η πολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.