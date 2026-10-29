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Η Γαλλία έχει καταστεί ο νέος «ασθενής της Ευρώπης», λίγο πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές της.

Μετά από δύο Σαββατοκύριακα κατά τα οποία εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρασύρεται σε έναν φαύλο κύκλο διπλής κρίσης — δημοσιονομικής και κοινωνικής — που αλληλοτροφοδοτούνται.

«Η Γαλλία βρίσκεται στο χείλος μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ στο POLITICO. «Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές».

Οι αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν το είδος των ταραχών και των λεηλασιών που αμαύρωσαν τον πρώτο γύρο διαδηλώσεων στις 17-18 Οκτωβρίου, αλλά οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν τρομοκρατηθεί. Ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι διαδηλώσεις, οι επενδυτές ξεφορτώνονταν το γαλλικό χρέος ή απαιτούσαν ιστορικά υψηλές αποδόσεις, λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά το επίμονα υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, να μειώσει το χρέος των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και να μεταρρυθμίσει ένα μη βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η προοπτική εκλογικής νίκης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και του ακροαριστερού αντίπαλου της Ζαν-Λυκ Μελανσόν τρομάζει ακόμη περισσότερο τους επενδυτές. Και οι δύο υποψήφιοι επιθυμούν να δαπανήσουν δισεκατομμύρια για τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι ταραχές, προς το παρόν, εκτιμάται ότι έχουν κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων θα καλυφθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, το χάος ρίχνει λάδι στη φωτιά μιας ήδη εκρηκτικής κατάστασης, στέλνοντας ανησυχητικά μηνύματα στους επενδυτές, ειδικά αν οι κοινωνικές αναταραχές συνεχιστούν.

Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του σημερινού πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί για το 2027 περιλαμβάνει ήδη εξοικονόμηση 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για περαιτέρω περικοπές, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αδύνατη επιλογή: να δανειστεί περισσότερα χρήματα και να επιβαρύνει την επόμενη γενιά με δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές τόκων, ή να ελπίζει ότι οι διαδηλώσεις θα σβήσουν από μόνες τους.

Ο Μάριο Μόντι, ο οποίος αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση ως πρωθυπουργός της Ιταλίας και κατάφερε να αποτρέψει μια χρηματοπιστωτική κρίση το 2011 με περικοπές δαπανών και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, δήλωσε στο POLITICO ότι «τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα».

Τότε, το spread μεταξύ των ιταλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων εκτοξεύθηκε από περίπου 150 μονάδες βάσης σε πάνω από 500 μέσα σε λίγους μήνες, υπενθύμισε ο Μόντι. Η διαφορά μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού χρέους ήταν 169 μονάδες βάσης την περασμένη Παρασκευή, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Γαλλίας έφτασε το 5,14% την προηγούμενη ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Η Γαλλία θεωρείται από καιρό το «κακομαθημένο παιδί» της Ε.Ε., υποστήριξε ο Μόντι, εκμεταλλευόμενη το πολιτικό και οικονομικό της βάρος για να παρακάμψει ή να παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Ωστόσο, λίγοι είχαν σκεφτεί ότι μια χώρα τόσο μεγάλη και ισχυρή θα κατέληγε στην πρώτη γραμμή μιας ευρωπαϊκής κρίσης.

Ενώ η δυνατότητα της ΕΚΤ να αγοράζει κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις της παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την αποτροπή μιας κρίσης στην Ευρωζώνη, ο Μόντι υποστηρίζει ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μια κρίση χρέους στη χώρα τους δεν αποτελεί πλέον φανταστικό σενάριο.

Άλλοι αξιωματούχοι, βουλευτές και διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε το POLITICO συμφώνησαν όλοι ότι η Γαλλία δεν κινδυνεύει από ένα σενάριο τύπου Ελλάδας που θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να σταματήσει να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους και τους πιστωτές. Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα να βιώσει μια κρίση παρόμοια με εκείνη της Ιταλίας, όταν ο Μόντι αντικατέστησε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2011.

Ο βετεράνος κεντρώος πολιτικός Σαρλ Ντε Κουρσόν δήλωσε ότι η Γαλλία έχει «χάσει κάθε αξιοπιστία» απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα. Ο Ερίκ Λομπάρ, πρώην υπουργός Οικονομίας, δήλωσε ότι «αποτύχαμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας», αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν.