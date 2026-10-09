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Ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή η Wall Street, με τον Dow Jones να ξεχωρίζει και τον τεχνολογικό κλάδο να ανακάμπτει μετά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 423 μονάδες ή 0,83% στις 51.654, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,59% στις 7.811 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,64% φτάνοντας τις 27.366 μονάδες.

Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν την εβδομάδα με κέρδη, με τους Dow και Nasdaq να κερδίζουν κάτω από 1% και τον S&P 500 περίπου 1%.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανεπαίσθητα ανοδικά με το 10ετές να κινείται στο 5,248% και το 30ετές στο 5,607%.

Οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν το rebound της αγοράς μετά τις ισχυρές πιέσεις της Πέμπτης. Σε θέση πρωταγωνιστή βρέθηκαν οι εταιρείες λογισμικού όπως η Palo Alto Networks, η Crowdstrike και η Palantir Technologies, με παραδοσιακές Big Tech όπως η Microsoft και η Amazon να ακολουθούν.

Ανάκαμψη κατέγραφαν και οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, οι οποίες είχαν υποχωρήσει σημαντικά μία ημέρα νωρίτερα, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα ετησιοποιημένα έσοδα της OpenAI υπολείπονταν κατά περίπου 20 δισ. δολάρια των προσδοκιών που είχαν προηγουμένως καλλιεργηθεί.

Η συζήτηση γύρω από τα έσοδα της OpenAI έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αποδόσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις από τις σχετικές δαπάνες τους. Οι προβληματισμοί αυτοί διατηρούνται, όμως οι προσδοκίες των επενδυτών για ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου από τις τεχνολογικές εταιρείες βοήθησαν το κλίμα να βελτιωθεί.

Σε γενικές γραμμές η αγορά ποντάρει πολλά στην εικόνα των εταιρικών επιδόσεων, δεδομένου ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η ροή αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις διανύουν μία από τις ισχυρότερες περιόδους κερδοφορίας των τελευταίων ετών, με τις εταιρείες του S&P 500 να έχουν συμπληρώσει επτά διαδοχικά τρίμηνα διψήφιας αύξησης κερδών. Επομένως οι επενδυτές αναζητούν πλέον ενδείξεις ότι αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο.

«Πιστεύω ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει εξαιρετικά ισχυρή», σχολίασε ο Μπομπ Έντουαρντς της Edwards Asset Management, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και οι ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενισχύσει τη νευρικότητα των επενδυτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων τραπεζών της Wall Street, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν την επόμενη εβδομάδα συνολικά έσοδα σχεδόν 19 δισ. δολαρίων από τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης μετοχών κατά το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Goldman Sachs Group Inc. (που θα δημοσιεύσει αποτελέσματα την Τρίτη) αναμένεται να πρωταγωνιστήσει με έσοδα 5,1 δισ. δολαρίων από το trading μετοχών. Ακολουθεί η Morgan Stanley, με εκτιμώμενα έσοδα 4,9 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι η JPMorgan Chase & Co. θα εμφανίσει έσοδα 4,5 δισ. δολαρίων από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για την Bank of America Corp., οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 2,6 δισ. δολάρια.

Ενθαρρυντικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησε και η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως έφτασε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την αύξηση της προσφοράς ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατ. τόνους στη συνέχεια. Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή άδεια για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ, χαλαρώνοντας μέρος των υφιστάμενων περιορισμών.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινήθηκαν σταθεροποιητικά, καθώς η είδηση έγινε γνωστή κοντά στο κλείσιμο του Brent και του WTI.

Αντιθέτως, τα νέα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ήρθαν να υπενθυμίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 46,3 μονάδες, από 48,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν διαμόρφωση του δείκτη στις 48 μονάδες.

Η υποχώρηση αποτυπώνει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών καταναλωτών για το κόστος ζωής και τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές, περιορίζοντας την αισιοδοξία που προκαλεί η ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών.

Ο δείκτης έχει πλέον πλησιάσει το ιστορικό χαμηλό των 44,8 μονάδων, που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Εάν η πτώση επιβεβαιωθεί στην τελική μέτρηση του Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα, θα πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην ιστορία του δείκτη.

Τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα αμερικανικά νοικοκυριά αποτύπωσε και η νέα σχετική έκθεση της Fed, η οποία καταγράφει την αυξανόμενη πίεση που ασκούν η ακρίβεια και το υψηλό κόστος δανεισμού θυμίζοντας την εικόνα της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν μία στις πέντε αμερικανικές οικογένειες (19,6%) καθυστερεί την αποπληρωμή δανείων, έναντι 12,2% το 2022, καταγράφοντας αύξηση περίπου 61%. Παράλληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για την εξυπηρέτηση χρεών αυξήθηκε στο 8,6% από 6,5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013. Επιπρόσθετα, το μέσο πραγματικό εισόδημα υποχώρησε κατά 6%, παρά την αύξηση του διάμεσου εισοδήματος, αναδεικνύοντας τις ανισότητες στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Σε επίπεδο μετοχών, αξιοσημείωτη ήταν η πτώση που κατέγραψαν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, μετά τη συμφωνία της SpaceX του Έλον Μασκ για την εξαγορά από την Grain Management χαρτοφυλακίου ασύρματων συχνοτήτων χαμηλής ζώνης, με κάλυψη σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια. Η συμφωνία, η αξία της οποίας εκτιμάται σε περίπου 8 δισ. δολάρια, αφορά συχνότητες στην περιοχή των 800 MHz και τελεί υπό την έγκριση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).

Η εξαγορά θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας του Starlink, καθώς οι συγκεκριμένες συχνότητες επιτρέπουν στο σήμα να καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις και να διαπερνά αποτελεσματικότερα εμπόδια, όπως τοίχους και κτίρια. Για τον Έλον Μασκ, πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς τη φιλοδοξία του να μετατρέψει το Starlink σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας, συνδυάζοντας τη δορυφορική συνδεσιμότητα με επίγειες υποδομές και διεκδικώντας μερίδιο από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόκτηση των συχνοτήτων ως το τελευταίο κρίσιμο κομμάτι που απαιτείται για την επίτευξη πλήρους τηλεφωνικής κάλυψης στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της SpaceX ενισχύθηκε σημαντικά, σε αντίθεση με τις ισχυρές απώλειες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, όπως η T-Mobile US, η AT&T και η Verizon, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η είσοδος του Μασκ στην αγορά κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να ανατρέψει τις υφιστάμενες ανταγωνιστικές ισορροπίες. Είναι χαρακτηριστικό πως, νωρίτερα στις ευρωπαϊκές αγορές, και οι τηλεπικοινωνιακές της Γηραιάς Ηπείρου είχαν καταγράψει ισχυρή πτώση, καθώς η κίνηση του Μασκ ανατρέπει τα δεδομένα στον χάρτη του κλάδου διεθνώς.

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