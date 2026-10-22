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Ισχυρή πτώση καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, εν μέσω εκτεταμένων ρευστοποιήσεων στις αγορές μετοχών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από τις ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, δανείων αυτοκινήτου και πιστωτικών καρτών, υποχώρησε κατά 15 μονάδες βάσης, στο 4,996%. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τις 23 Σεπτεμβρίου που η απόδοσή του διαμορφώθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5%.

Η πτώση επεκτάθηκε σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών τίτλων. Η απόδοση του 2ετούς, το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,69%. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία συχνά επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης, στο 5,32%.

Οι δηλώσεις Χουάνγκ και οι ανησυχίες για την ΑΙ

Η στροφή των επενδυτών προς τα κρατικά ομόλογα σημειώθηκε καθώς οι μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στο CNBC την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής της Nvidia ανέφερε ότι, παρότι η ζήτηση για τις λεγόμενες neoclouds, τις νέες εταιρείες που παρέχουν υπολογιστικές υποδομές cloud με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι περιορισμένα.

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών AI, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στις αγορές μετοχών.

Παράλληλα, η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τη διάθεση αποφυγής κινδύνου, οδηγώντας περισσότερους επενδυτές προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Άλμα στο πετρέλαιο και νέοι φόβοι για το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά την Πέμπτη, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβηκε 2,72% στα 111,81 δολάρια και το αμερικανικό WTI πλησίασε τα 100 δολάρια, στα 98,82.

Η άνοδος ακολούθησε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, αναφέρει ότι εξετάζεται μια «σύντομη αλλά εντατική» στρατιωτική επιχείρηση.

Η προοπτική νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τις ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ενίσχυσε τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.