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Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η Wall Street στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής (6/11), καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν επιλεκτικά στις τεχνολογικές μετοχές μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που ακολούθησε τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από μαζικές πωλήσεις και τεράστιες απώλειες χρηματιστηριακής αξίας, εμφανίζονται οι πρώτοι αγοραστές που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq ενισχύονται κατά 1,3%, ενώ τα futures του S&P 500 καταγράφουν άνοδο 0,2%, σε μια συνεδρίαση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

Η αντίδραση έρχεται μετά τη βουτιά 5,5% του Nasdaq την Πέμπτη, η οποία οδήγησε στην απώλεια περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του κλάδου, προκαλώντας μεγάλες ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκια.

Η Nvidia πρωταγωνιστεί στην προσυνεδριακή ανάκαμψη, με άνοδο 4,3%, ενώ θετικά κινούνται επίσης οι Intel, AMD και Broadcom, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ανοδική αντίδραση καταγράφεται ευρύτερα και στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε καθώς η χθεσινή πτώση είχε οδηγήσει τον Nasdaq στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι η διόρθωση δημιουργεί πλέον ελκυστικότερες ευκαιρίες τοποθετήσεων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Bloomberg, τεχνικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι ο τεχνολογικός δείκτης έχει εισέλθει σε υπερπουλημένη (oversold) περιοχή, στοιχείο που μπορεί να ευνοήσει μια βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιστροφή των αγοραστών δεν σημαίνει απαραίτητα πως η αναταραχή έχει ολοκληρωθεί.

«Προς το παρόν, είναι συνετό να διαμορφώνονται οι επενδυτικές τοποθετήσεις με γνώμονα τη συνεχιζόμενη μετατόπιση κεφαλαίων μεταξύ κλάδων και την αυξημένη μεταβλητότητα», σημειώνει ο Ντάνιελ Μάρεϊ, αναπληρωτής επικεφαλής επενδύσεων της EFG Asset Management.

Όπως τονίζει, οι επενδυτές θα πρέπει να επανεξετάζουν αντικειμενικά τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη, αποφεύγοντας αποφάσεις που υπαγορεύονται από τη συναισθηματική φόρτιση και τον πανικό των αγορών.

Από την πλευρά του, ο Στέφαν Κέμπερ, επικεφαλής επενδύσεων της BNP Paribas Wealth Management στη Γερμανία, θέτει το βασικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν πλέον οι επενδυτές.

«Το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι αγορές είναι εάν οι τεχνολογικές μετοχές έχουν μετατραπεί σε επενδυτική ευκαιρία λόγω χαμηλής αποτίμησης ή εάν αποτελούν παγίδα αξίας», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποτιμήσεις βρίσκονται πλέον σημαντικά χαμηλότερα από τους μακροχρόνιους μέσους όρους, ενώ οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία δεν έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα. Ο συνδυασμός αυτός, όπως εκτιμά, συνηγορεί περισσότερο υπέρ του σεναρίου της επενδυτικής ευκαιρίας.

Η εικόνα, πάντως, παραμένει σύνθετη στις διεθνείς αγορές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τα χρηματιστήρια έχουν κινηθεί μεταξύ ισχυρών κερδών και μεγάλων απωλειών, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις συνέπειες των αμερικανικών εκλογών και το ενδεχόμενο νέων περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν την Παρασκευή, ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street και των ασιατικών αγορών, μετά την αρχική ανθεκτικότητα που είχαν εμφανίσει απέναντι στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Ο Γκρεγκ Μπόλαντ, στρατηγικός αναλυτής της Moomoo στο Όκλαντ, εμφανίζεται επιφυλακτικός για τη βιωσιμότητα της ανοδικής αντίδρασης στις ΗΠΑ.

Όπως εκτιμά, η ανάκαμψη μοιάζει περισσότερο με αγορές μετοχών που έχουν υποχωρήσει σημαντικά και κλείσιμο ανοικτών θέσεων πώλησης (short covering), παρά με ουσιαστική μεταβολή του επενδυτικού κλίματος.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα καταφέρουν τελικά να δημιουργήσουν τα κέρδη και τις ταμειακές ροές που έχουν ήδη προεξοφλήσει οι επενδυτές.

Έτσι, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης, η Wall Street παραμένει αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς οι ανησυχίες για την αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις των νέων πολιτικών συσχετισμών στις ΗΠΑ εξακολουθούν να καθορίζουν τις κινήσεις των αγορών.