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Η ανάκαμψη των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ώθηση στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονταν στις κάλπες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα καθορίσουν τη νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Έτσι, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο ύψους 0,36% στις 7.568 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,83% φτάνοντας τις 25.372 μονάδες. Στον αντίποδα ο Dow Jones υποχώρησε 0,38% στις 51.786 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις κέρδισαν έδαφος με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,96% και το 30ετές να σκαρφαλώνει στο 5,332%.

Πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν οι κατασκευαστές ημιαγωγών ανακάμπτοντας από το πρόσφατο κύμα πωλήσεων που προκάλεσαν οι ανησυχίες ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη καθίστανται ολοένα δυσκολότερο να δικαιολογηθούν από τις προοπτικές κερδοφορίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, βασικό βαρόμετρο για τις μετοχές κατασκευαστών μικροτσίπ, ενισχύθηκε περίπου 2,5%, οδεύοντας προς την πρώτη θετική συνεδρίαση έπειτα από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές ημέρες.

Παράλληλα, η πλειονότητα των επτά μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ, γνωστών ως Magnificent Seven, κινήθηκε ανοδικά με την Meta Platforms να συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την πρώτη ομολογιακή της έκδοση εδώ και έξι μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για χρεόγραφα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών παραμένει σημαντική, παρά τις αυξανόμενες επιφυλάξεις γύρω από τις δαπάνες για την AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτελέσει το κυρίαρχο επενδυτικό θέμα των τελευταίων μηνών. Οι Meta Platforms, Alphabet, Microsoft και Amazon που συγκαταλέγονται στους λεγόμενους hyperscalers έχουν ανακοινώσει πως θα επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους, μέσα στον Οκτώβριο, δεν κατάφεραν να διαλύσουν τις ανησυχίες για την πρωτοφανή κλίμακα των επενδύσεων.

Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει η σημαντική επιδείνωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, κυρίως στις Meta, Alphabet και Amazon, καθώς οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες απορροφούν ολοένα περισσότερους πόρους.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκονται προφανώς και οι ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση των μελών της Βουλής και της Γερουσίας.

Το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης. Οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οδηγώντας σε ανατιμήσεις προϊόντων όπως η βενζίνη και το ντίζελ. Ωστόσο, η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη και οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν συμβάλει στη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Παράλληλα, ορισμένοι ψηφοφόροι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, αλλά και για τη ραγδαία εξάπλωση των τεράστιων κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί ένθερμα υπέρ της ανάπτυξης του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επικρατήσουν έναντι της Κίνας στην παγκόσμια κούρσα για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.

«Οι εκλογές της Τρίτης θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον», εξήγησε ο Κεν Μαχόνι, της Mahoney Asset Management προσθέτοντας ότι η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τις αγορές, καθώς πρόκειται για ένα γεγονός που εδώ και αρκετό καιρό θεωρείται πιθανή πηγή αυξημένης μεταβλητότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιστορικά στοιχεία για τη συμπεριφορά της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με τον Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank, ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο στο δωδεκάμηνο που ακολούθησε κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση από το 1946 έως το 2022, με μέση απόδοση 14,4%.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά τη μέση ετήσια άνοδο του δείκτη, η οποία διαμορφώνεται στο 8,1%.

«Η χρονιά των ενδιάμεσων εκλογών είναι συνήθως η πιο αδύναμη περίοδος του τετραετούς εκλογικού κύκλου. Η αβεβαιότητα για το πολιτικό αποτέλεσμα και τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν κορυφώνεται πριν από την κάλπη, ενώ η αγορά τείνει να βρίσκει τον πυθμένα της το φθινόπωρο», εξήγησε ο Ριντ, συμφωνώντας πάντως ότι η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας απομακρύνει τουλάχιστον έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες οδήγησαν τα κέρδη με τις Broadcom, Micron Technology και Nvidia να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, στις φωτεινές εξαιρέσεις του κλάδου ήταν η Apple με πτώση της τάξεως του 2%.

Αιτία στάθηκαν οι προβλέψεις του γίγαντα των iPhones για ελαφρώς ασθενέστερα περιθώρια μεικτού κέρδους στο τρέχον τρίμηνο, λόγω των πιέσεων που ασκεί η ραγδαία άνοδος των τιμών των μικροτσίπ μνήμης.

Συγκεκριμένα, το περιθώριο μεικτού κέρδους της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 45% και 46%, χαμηλότερα από την πρόβλεψη της Wall Street για 46,9%.

Υπό πίεση βρέθηκε και η Palantir, καθώς οι ανησυχίες για τις μελλοντικές παραγγελίες της εταιρείας επισκίασαν τα κατά τα άλλα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων.

Στον ενεργειακό κλάδο, η CVR Energy, η αμερικανική εταιρεία διύλισης πετρελαίου που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Καρλ Άικαν, συμφώνησε να εξαγοράσει δύο διυλιστήρια και μια συνδεδεμένη δραστηριότητα εμπορίας καυσίμων από τη Marathon Petroleum, έναντι περίπου 4,2 δισ. δολαρίων. Το deal δεν ικανοποίησε την αγορά με τη μετοχή της CVR να πέφτει σχεδόν 14% και της Marathon να κινείται σταθεροποιητικά.

Σημαντικές απώλειες και για τη μετοχή της Shopify, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων εσόδων που υπολείπονταν των προβλέψεων των αναλυτών, για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Στον αντίποδα οι επενδυτές επικρότησαν την είδηση ότι η Walt Disney προετοιμάζεται για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς ο όμιλος ψυχαγωγίας έχει ζητήσει από ορισμένα διοικητικά στελέχη να στοχεύσουν σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους 20%, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σε τροχιά ανάκαμψης βρέθηκαν και οι εταιρείες crypto αφήνοντας πίσω τους το σοκ της μεγάλης ληστείας στην Binance, που κλόνισε την αξιοπιστία του κλάδου. Ενδεικτικά το ανταλλακτήριο της Coinbase ενισχύθηκε περίπου 6% μετά από ένα τριήμερο καθοδικό σερί άνω του 15%, με τις Riot Platforms, Mara Holdings και Strategy να ακολουθούν στο ίδιο μοτίβο.

Στις κερδισμένες, επίσης, λόγω θετικών αποτελεσμάτων τριμήνου η χημική βιομηχανία DuPont και η Revvity, του κλάδου υγείας.