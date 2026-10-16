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Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τις τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι προβληματισμοί για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο κλίμα στην αμερικανική αγορά.

Ο Nasdaq κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών δεικτών, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών συνεχίζονται. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν όμως και ο S&P 500, ενώ ο Dow Jones εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, έχοντας στήριξη από τις ενεργειακές εταιρείες που επωφελούνται από την άνοδο του πετρελαίου.

Ειδικότερα και στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34% και διατηρήθηκε οριακά πάνω από τις 52.000 στις 52.001 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 1,09% στις 7.659 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημειώνει βουτιά 2,15% στις 26.140 μονάδες.

Η συνεδρίαση ολοκληρώνει μια δύσκολη εβδομάδα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να καταγράφει τις χειρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις των τελευταίων μηνών. Καθώς οι απώλειες διευρύνθηκαν κατά τις απογευματινές συναλλαγές, ο δείκτης βρέθηκε με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε υποχωρήσει περίπου 10%.

Νέο κύμα ρευστοποιήσεων στους ημιαγωγούς

Στο επίκεντρο της πτώσης βρέθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν αποτελέσει βασικό μοχλό της ανόδου της αμερικανικής αγοράς χάρη στην επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH), που παρακολουθεί την πορεία σημαντικών εταιρειών του κλάδου, δέχεται νέες πιέσεις, με τις Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και Sandisk να συγκαταλέγονται στους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Οι απώλειες του ETF σε εβδομαδιαία βάση προσέγγισαν το 8%, οδηγώντας το προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Ιούλιο.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα περισσότερο προβληματισμένοι για τον ανταγωνισμό από την Κίνα στην αγορά των ημιαγωγών, ιδιαίτερα στον τομέα των τσιπ μνήμης. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύουν τις αμφιβολίες για τη διατηρησιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων που είχαν αποκτήσει πολλές τεχνολογικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ράλι της AI.

Ανησυχία για το χρέος των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Πέρα από τον ανταγωνισμό, στο μικροσκόπιο των επενδυτών βρίσκεται και το τεράστιο κόστος χρηματοδότησης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάγκη κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων, αγοράς προηγμένων επεξεργαστών και επέκτασης της υπολογιστικής ισχύος οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις σε ολοένα μεγαλύτερο δανεισμό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της CoreWeave, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπολογιστικών υποδομών AI. Η μετοχή της δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 23%, καθώς το συνολικό χρέος της εταιρείας έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 51 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο ο επενδυτικός πυρετός γύρω από την AI μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων της Angeles, επισημαίνει ότι η αύξηση των εκδόσεων χρέους αποτελεί εξέλιξη που απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί σε υπερβολικά επίπεδα. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η αγορά απέχει ακόμη σημαντικά από μια κατάσταση συστημικού κινδύνου.

Το πετρέλαιο ενισχύει τις ενεργειακές μετοχές

Σε αντίθεση με την τεχνολογία, ο ενεργειακός κλάδος ξεχωρίζει θετικά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, επηρεασμένες από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε κοντά στα 110 δολάρια, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η άνοδος των τιμών στηρίζει εταιρείες όπως η Chevron, περιορίζοντας τις απώλειες του Dow Jones. Παράλληλα, από τους έντεκα κλάδους του S&P 500, πέντε κινούνται σε θετικό έδαφος, με την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας, την τεχνολογία πληροφοριών και τα καταναλωτικά αγαθά διακριτικής ευχέρειας, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των επενδυτικών κεφαλαίων προς πιο αμυντικές τοποθετήσεις.

Πληθωρισμός και Fed επιβαρύνουν το κλίμα

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να κινείται αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη διάρκεια της εβδομάδας έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2022, ενώ οι τιμές καταναλωτή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος εντείνει τους φόβους ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποδειχθούν πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο Πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, μιλώντας σε εκδήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ, απέφυγε να δώσει σαφές στίγμα για το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Οι αγορές ερμήνευσαν τη στάση του ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική στην προσεχή συνεδρίασή της, στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα διαμορφώνεται περίπου στο 85%.

Σε υψηλά τετραμήνου ο δείκτης φόβου VIX

Η ένταση των ρευστοποιήσεων αποτυπώνεται και στον δείκτη μεταβλητότητας VIX, γνωστό ως «δείκτη φόβου» της Wall Street, ο οποίος ξεπέρασε το όριο των 20 μονάδων και κινήθηκε προς τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο.

Η άνοδος του VIX υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν εντονότερες διακυμάνσεις το επόμενο διάστημα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις τεχνολογικές αποτιμήσεις, τα επιτόκια και τη γεωπολιτική κατάσταση παραμένει αυξημένη.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Στο μέτωπο των μεμονωμένων τίτλων, η Independent Bank κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,90 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 1,85 δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 220,7 εκατ. δολάρια.

Κέρδη κατέγραψε και η Moog, μετά την αναβάθμιση της σύστασης της Morgan Stanley σε «overweight», με την τιμή-στόχο να αυξάνεται στα 448 δολάρια από 405 δολάρια.

Αντίθετα, ισχυρή πτώση για την Fox Factory, έπειτα από την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Μάικ Ντένισον και την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων της εταιρείας για τα ετήσια έσοδα.