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Με θετικό πρόσημο και πρωταγωνιστή τον Dow Jones κινήθηκε την Τρίτη η Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και το φρένο στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου έδωσαν νέα ώθηση στους αγοραστές, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Η αμερικανική αγορά επιχείρησε να εδραιώσει την ανάκαμψή της μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη και στις προοπτικές των τεχνολογικών κολοσσών.

Στο ταμπλό, στη συνεδρίαση της Τρίτης ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,02% στις 52.497 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 0,29% στις 7.712 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε οριακή πτώση 0,02% στις 26.424 μονάδες προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στο πεδίο των ομολόγων η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 5,119%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου σημείωσε μεγαλύτερη πτώση, άνω των 4 μονάδων βάσης, στο 5,428%. Αντίθετα, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,787%.

Σημαντική στήριξη στον Dow Jones προσέφερε η 3M, με τη μετοχή της να ενισχύεται περισσότερο από 5%, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και την αναβάθμιση των προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης. Η εταιρεία βιομηχανικών προϊόντων και εξοπλισμού ασφαλείας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,50 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 2,38 δολαρίων σύμφωνα με την LSEG.

Ισχυρά κέρδη, επίσης άνω του 5%, κατέγραψε η Northrop Grumman, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του αμερικανικού αεροδιαστημικού και αμυντικού ομίλου διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Ανάσα από το πετρέλαιο και τις αποδόσεις των ομολόγων

Στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος συνέβαλε η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες απομακρύνθηκαν από τα υψηλά της συνεδρίασης, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI παράδοσης Νοεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,8%, κλείνοντας στα 101,79 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση υψηλό στα 110,48 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου, υποχώρησαν κατά 0,7%, κλείνοντας στα 108,79 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 111,99 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, σε συνδυασμό με την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης αποτελούν βασικές πηγές αβεβαιότητας για τις αγορές.

Οι ανησυχίες για την AI και η αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών

Παρά την ανοδική αντίδραση, η βιωσιμότητα του επενδυτικού ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Οι αυξανόμενες κεφαλαιακές δαπάνες, ο υψηλός δανεισμός και τα ερωτήματα για την πραγματική ζήτηση υπηρεσιών AI έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε νωρίτερα από τη βουτιά άνω του 30% της νοτιοκορεατικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Elice, κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο. Η εξέλιξη συνέπεσε με την υποχώρηση των ασιατικών χρηματιστηρίων, παρά τη θετική συνεδρίαση που είχε προηγηθεί στη Wall Street.

Ωστόσο, στη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης ορισμένες τεχνολογικές μετοχές ανέκτησαν μέρος του χαμένου εδάφους. Η Western Digital ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, η Seagate Technology κατέγραψε άνοδο άνω του 2%, ενώ οι CoreWeave και Marvell Technology σημείωσαν κέρδη κοντά στο 2%.

Η αντίδραση αυτή ακολούθησε την ανάκαμψη της Δευτέρας, όταν ο S&P 500 τερμάτισε σε θετικό έδαφος και ο Nasdaq ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, μετά το κύμα πωλήσεων της προηγούμενης εβδομάδας.

Όπως επισήμανε ο Jake Behan, επικεφαλής κεφαλαιαγορών της Direxion, για μεγάλο μέρος του έτους οι επενδυτές ήταν διατεθειμένοι να παραβλέψουν τα υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα της AI, θεωρούνταν αρκετά ισχυρές ώστε να τα δικαιολογούν.

Ωστόσο, η σχέση αυτή άρχισε να δοκιμάζεται την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικονομικές ανακοινώσεις των μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών (hyperscalers) τις επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τον κλάδο. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι εκτιμήσεις για την απόδοση των επενδύσεων (ROI), τις δαπάνες για data centers και τους προϋπολογισμούς κεφαλαιακών δαπανών του 2027, ενδεχομένως περισσότερο ακόμη και από τα ίδια τα τριμηνιαία κέρδη.

Ευρεία συμμετοχή στην άνοδο του S&P 500

Η θετική εικόνα δεν περιορίστηκε στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Στις απογευματινές συναλλαγές, ο S&P 500 εμφάνιζε ευρεία συμμετοχή στην άνοδο, με 414 μετοχές να κινούνται ανοδικά και μόλις 89 πτωτικά.

Παράλληλα, οκτώ από τους έντεκα κλάδους του δείκτη βρίσκονταν σε θετικό έδαφος. Την ισχυρότερη εικόνα παρουσίασε ο κλάδος υγείας, με κέρδη άνω του 2%, ενώ το real estate ενισχυόταν σχεδόν κατά 2% και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας περισσότερο από 1%.

Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν οι κλάδοι υπηρεσιών επικοινωνίας, τεχνολογίας πληροφοριών και ενέργειας.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν και η αναμονή για τη Netflix

Στις επιμέρους μετοχές, η Hasbro κατέγραψε άνοδο άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενομένων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και την αναβάθμιση των προβλέψεων για την ετήσια αύξηση των εσόδων της.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της Equifax, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 12%. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,26 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας την εκτίμηση των 2,20 δολαρίων, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,69 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ωστόσο, η διοίκηση περιόρισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2026.

Άνοδο άνω του 8% σημείωσε και η Dream Finders Homes, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Beazer Homes, συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις 7 Αυγούστου.

Στον αντίποδα, η Netflix υποχώρησε περισσότερο από 1%, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG προέβλεπαν κέρδη 0,82 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 12,87 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει απώλειες άνω του 26% από την αρχή του έτους.

Το ενδιαφέρον της Wall Street στρέφεται πλέον στις επόμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και, κυρίως, στις προβλέψεις των τεχνολογικών κολοσσών για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέες αυτές ενδείξεις θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο η πρόσφατη ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια ή εάν οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης και τις υψηλές αποτιμήσεις θα επανέλθουν στο προσκήνιο.