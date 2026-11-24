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Το κλίμα ευφορίας στη Wall Street αποδείχθηκε βραχύβιο, μόλις μία ημέρα μετά την καλύτερη ημερήσια επίδοση του S&P 500 και του Nasdaq από τον Απρίλιο του 2025. Οι αμφιβολίες της αγοράς για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού στοιχήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επανέφεραν τις ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, ωθώντας παράλληλα τους επενδυτές στην ασφάλεια της αγοράς ομολόγων.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,50% στις 7.201 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες ύψους 1,48% στις 23.733 μονάδες. Αντιθέτως ο Dow Jones επωφελήθηκε από τη στροφή των επενδυτών στις λεγόμενες κυκλικές και αμυντικές μετοχές σημειώνοντας άνοδο 0,85% και ανακτώντας το όριο των 50.000 μονάδων, στις 50.018.

O λεγόμενος δείκτης φόβου VIX παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, κοντά στις 27 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί πλήρως πως η πρόσφατη αναταραχή έχει περάσει.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρέμεινε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτηση του, αποτελώντας μία από τις πλέον εντυπωσιακές ανατροπές στην εταιρική ιστορία των ΗΠΑ και όχι μόνο.

Η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών εκτινάχθηκε κατά 31,5% μετά την ανακοίνωση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 23 και πλέον ετών. Η χρηματιστηριακή της αξία αυξήθηκε κατά το αστρονομικό ποσό των 952,43 δισ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιας αύξησης της κεφαλαιοποίησης μιας εταιρείας. Ωστόσο, την Τρίτη η μετοχή επέστρεψε σε τροχιά ισχυρών απωλειών, υποχωρώντας κοντά στο 6%.

Το κύμα των πωλητών αποδίδεται σε προσπάθεια αποκόμισης κερδών από τους επενδυτές, αλλά και τα σοβαρά ερωτηματικά που εξακολουθούν να υπάρχουν για τις πρακτικές της εταιρείας. Εξάλλου, η επιστροφή του Χουάνγκ δεν πρόκειται να σταματήσει τις έρευνες που «τρέχουν» από τις ρυθμιστικές αρχές και το Κογκρέσο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών εξαγωγικών περιορισμών.

Η Megaspeed, εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, στην οποία η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει διευθύνουσα σύμβουλος, έχει αναδειχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι διοχέτευε στην Κίνα μικροτσίπ της Nvidia που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς. Τη Δευτέρα, λίγες μόλις ώρες μετά την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ενέταξε τη Megaspeed στη λίστα οντοτήτων που υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς, επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτική.

Επιπλέον, η υπόθεση έχει ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου στην Ουάσιγκτον για την σκλήρυνση των κανονισμών και των ελέγχων για τις εξαγωγές κρίσιμης τεχνολογίας προς την Κίνα, που θα αφορά και τα μικροτσίπ ΑΙ.

«Το χθεσινό ράλι ανακούφισης στον τεχνολογικό κλάδο ξεφούσκωσε, καθώς οι επενδυτές αναρωτιούνται πόσες από τις εννέα επαγγελματικές ζωές του έχει ήδη εξαντλήσει ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες δύο εβδομάδες», σχολίασε η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης της AJ Bell.

«Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει τόσο μεγάλη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αντιλαμβάνονται το μέλλον της εξαιρετικά επικερδούς αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι ο επανατοποθετηθείς διευθύνων σύμβουλος της Nvidia εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνες που θα διαρκέσουν μήνες», σημείωσε.

Πάντως, ο Χουάνγκ, στην πρώτη γενική συνάντηση με τους εργαζομένους της εταιρείας την Τρίτη ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας, παραδέχθηκε ότι πλήγωσε την οικογένειά του και απογοήτευσε το προσωπικό, ενώ αποκάλυψε ότι παρακολουθεί καθημερινά συνεδρίες ψυχοθεραπείας διάρκειας 90 λεπτών.

Επίσης, απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές ότι η επανατοποθέτησή του ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο έλαβε την απόφασή του αφού αξιολόγησε τα στοιχεία και εξασφάλισε διαβεβαιώσεις ότι ο ίδιος δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Στα ερωτηματικά για την Nvidia και την AI ήρθαν να προστεθούν και νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ορισμένα μοντέλα της Anthropic και της OpenAI, τα οποία δεν έχουν ακόμη διατεθεί στο κοινό, αποκτούν τόσο προηγμένες δυνατότητες, ώστε πολλοί εργαζόμενοι των δύο εταιρειών δεν θεωρούν πλέον ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια.

Ενδεικτική της εντεινόμενης επιφυλακτικότητας των επενδυτών απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ήταν η αντίδραση της μετοχής της Anthropic, η οποία υποχώρησε κάτω από την τιμή εισαγωγής της στη Wall Street, που είχε καθοριστεί στα 83 δολάρια, κλείνοντας λίγο πάνω από τα 80 δολάρια.

Παρά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της την περασμένη εβδομάδα, με άνοδο άνω του 17%, η δημιουργός του Claude συμπλήρωσε έτσι τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο αυστηρότερων ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας και να ανακόψουν τη φρενίτιδα των επενδύσεων στην AI.

Την ίδια στιγμή, πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτέλεσε η προοπτική αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες νέα σχέδια για την αύξηση των δασμών σε προϊόντα από την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερους από δώδεκα εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι πρόσθετοι δασμοί δεν πρόκειται να οδηγήσουν τη συνολική επιβάρυνση πάνω από τα συμφωνημένα επίπεδα των επιμέρους εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπραγματεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ΕΕ και την Κίνα.

Οι επενδυτές αξιολογούν παράλληλα τα νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό δεν φαίνεται να έχουν περιορίσει μέχρι στιγμής την καταναλωτική διάθεση ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο ετών, στις 103,3 μονάδες τον Νοέμβριο από 91,9 μονάδες τον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), του προτιμώμενου πληθωριστικού δείκτη της Fed, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ακόμη και αν η Fed συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τον Τζο Μάχερ της Capital Economics.

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκτιμούμε πως το κύμα ρευστοποιήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές, με επίκεντρο την τεχνολογία, έχει ακόμη δρόμο μπροστά του, γεγονός που θα ωθήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια και θα πυροδοτήσει μια στροφή προς την ασφάλεια των ομολόγων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,904% και του 30ετούς στο 5,295%.

Σε επίπεδο μετοχών, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος. Η Analog Devices υποχώρησε περίπου 16%, καθώς, παρά τα αποτελέσματα-ρεκόρ που ανακοίνωσε, οι προβλέψεις της για την κερδοφορία του επόμενου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών.

Ανάλογη ήταν η εικόνα για τη Hewlett Packard Enterprise, με απώλειες άνω του 16%, λόγω των ανησυχιών για τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους από το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των χαμηλότερης κερδοφορίας διακομιστών AI στις πωλήσεις της.

Μεγάλες απώλειες κατέγραψε, επίσης, η Micron Technology, μετά την υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την BNP Paribas, όπως και η AMD.

Στον αντίποδα , σημαντικά κέρδη κατέγραψε ο κλάδος του λιανεμπορίου, με τα καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα να λειτουργούν ως καταλύτης. Ανάμεσα τους ξεχώρισε η Dick’s Sporting Goods, η Dollar Tree και η Burlington Stores.

Παράλληλα, η μετοχή της βιοφαρμακευτικής Insmed εκτινάχθηκε κατά περίπου 14%, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τη γαλλική Sanofi έναντι 41 δισ. δολαρίων, στη μεγαλύτερη συμφωνία στον φαρμακευτικό κλάδο την τελευταία τριετία.