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Υποτονικά κινείται σήμερα η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν οριακές μεταβολές, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,27% και διαπραγματεύεται στις 51.796,89 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,1% στις 7.819,41 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί οριακά κατά 0,01% στις 27.363,97 μονάδες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ταυτόχρονα στις τιμές του πετρελαίου, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παρά την αβεβαιότητα, ο S&P 500 βρίσκεται μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό του, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με κέρδη, καθώς η αισιοδοξία για την κερδοφορία των αμερικανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τεχνολογικού κλάδου εξακολουθεί να στηρίζει την αγορά.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ το Σαββατοκύριακο. Η νέα ένταση συνδέεται με τις επιθέσεις των Χούθι από τη γειτονική Υεμένη, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συνταχθεί με τη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις της εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και για νέες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από την ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο, έπειτα από τη συμφωνία της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, ενώ το σχέδιο αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ήδη ότι η Ρωσία παραβίασε την εκεχειρία, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή της.

Η προσοχή της Wall Street στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν τον χορό από την Τρίτη. Μεταξύ των τραπεζών που αναμένεται να δημοσιοποιήσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα βρίσκονται οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America και Morgan Stanley.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης μετοχών των μεγάλων τραπεζών, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Bloomberg, αναμένεται να εμφανίσουν συνολικά έσοδα περίπου 19 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο. Οι προσδοκίες για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 30,6% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο. Αντίστοιχα, οι εκτιμήσεις της FactSet τοποθετούν την αύξηση στο 29,6%, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με ρυθμό αύξησης κερδών άνω του 25%.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση διαδραματίζουν οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers, οι οποίες εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη ζήτηση στον τεχνολογικό κλάδο. Πέρα από τις τράπεζες, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν και οι ανακοινώσεις των ASML και Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), που αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις επιδόσεις ενδέχεται να έχουν οι προβλέψεις των διοικήσεων για τα επόμενα τρίμηνα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επίδραση των υψηλότερων τιμών ενέργειας και του αυξημένου κόστους δανεισμού στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed.

Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο και την Πέμπτη ακολουθεί ο δείκτης τιμών παραγωγού. Στη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται επίσης στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις. Σύμφωνα με δημοσκόπηση οικονομολόγων του Bloomberg, ο μηνιαίος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,6% τον Σεπτέμβριο, από 0,4% τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων πέντε μηνών.

Σε ετήσια βάση, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 3,7%, κυρίως λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Αντίθετα, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ηπιότερες πιέσεις σε άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τη Fed, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας συντηρεί τους πληθωριστικούς κινδύνους, την ώρα που τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας δείχνουν επιβράδυνση της απασχόλησης. Οι αγορές αποτιμούν σε μόλις 19% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέσα στον Οκτώβριο. Ωστόσο, εξακολουθούν να προεξοφλούν μια νέα αύξηση έως τον Δεκέμβριο.

Σήμερα η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ παραμένει κλειστή λόγω της Ημέρας του Κολόμβου (Columbus Day), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομολόγων εμφανίζουν ήπιες διακυμάνσεις.

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