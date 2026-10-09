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(Last update 18:00)

Ανοδικά κινείται η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς το rebound των τεχνολογικών μετοχών μετά το χθεσινό sell-off και η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν καλύτερο κλίμα στην αγορά έπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,43% και διαπραγματεύεται στις 51.453 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,42% και τις 7.798 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,53% στις 27.337 μονάδες.

Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, περιορίζει τις ανησυχίες για νέα διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες για τις προοπτικές εσόδων της OpenAI προσφέρουν στήριξη στις τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις την προηγούμενη ημέρα. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών ρευστοποιήσεων, καθώς η συμφωνία της SpaceX για την απόκτηση ραδιοφάσματος στις ΗΠΑ εντείνει τους φόβους για αύξηση του ανταγωνισμού από τις δορυφορικές υπηρεσίες της Starlink.

Το Brent καταγράφει πτώση άνω του 1%, υποχωρώντας κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, αν και εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Η αποκλιμάκωση ακολουθεί τις δηλώσεις Τραμπ περί μη πραγματοποίησης αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν πριν από τις εκλογές, καθώς και την αναφορά του σε παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές του αργού είχαν φτάσει σε υψηλό δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για ενδεχόμενη άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υποχώρηση του πετρελαίου προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στις αγορές μετοχών, καθώς περιορίζει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου διαμορφώνεται κοντά στο 5,24%, παραμένοντας σε μικρή απόσταση από το υψηλό 24 ετών του 5,364% που καταγράφηκε την Τετάρτη. Η απόδοση του διετούς ομολόγου ενισχύεται κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,78%, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Οι τεχνολογικές μετοχές εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης μετά τις έντονες απώλειες της Πέμπτης. Η Nvidia ενισχύεται κατά 1,5% και η Tesla κατά 1,3%, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφουν η Amazon και η Alphabet. Ανοδικά κινούνται και οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, με το ETF SOXX να ενισχύεται περίπου 1,7%, μετά τη χθεσινή πτώση 3,6% του κλαδικού δείκτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η OpenAI, καθώς οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία εκτιμά πως τα ετησιοποιημένα έσοδά της θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τα 70 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026. Η εξέλιξη αυτή μετριάζει την ανησυχία που προκάλεσαν οι προηγούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η OpenAI είχε ενημερώσει επενδυτές ότι τα ετησιοποιημένα έσοδά της στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 50 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό ήταν χαμηλότερο από τα 68 δισ. δολάρια που είχαν αναφερθεί ευρέως τον προηγούμενο μήνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε προκαλέσει ισχυρές πωλήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τον Nasdaq σε πτώση άνω του 1% την Πέμπτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή του από τα μέσα Αυγούστου.

Η μεγαλύτερη ανατροπή της ημέρας καταγράφεται στον κλάδο των αμερικανικών τηλεπικοινωνιών. Η SpaceX ενισχύεται περίπου 3,2% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ραδιοφάσματος χαμηλών συχνοτήτων, με πανεθνική κάλυψη στις ΗΠΑ. Η συμφωνία θα επιτρέψει στην εταιρεία του Έλον Μασκ να αξιοποιήσει τους δορυφόρους Starlink για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να ανταγωνιστεί τους παραδοσιακούς παρόχους.

Η προοπτική δημιουργίας ενός ισχυρού νέου ανταγωνιστή από το Διάστημα προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές του κλάδου. Οι μετοχές των μεγάλων αμερικανικών τηλεπικοινωνιακών ομίλων καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με την T-Mobile US να υποχωρεί κατά 7,2%, την AT&T κατά 6,9% και τη Verizon κατά 5,7%. Η αντίδραση αποτυπώνει τους φόβους ότι η επέκταση της Starlink στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην αμερικανική αγορά, αυξάνοντας την ανταγωνιστική πίεση στους υφιστάμενους παρόχους.

Η Apple υποχωρεί κατά 2,5% μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές της να περιορίσουν την παραγωγή εξαρτημάτων για τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Η χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους των μικροτσίπ μνήμης και τις υψηλότερες τιμές των συσκευών, επηρεάζει τις παραγγελίες.

Πτώση 2,5% καταγράφει και η Delta Air Lines, καθώς η αεροπορική εταιρεία περιόρισε την πρόβλεψή της για τα ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή. Η αναθεώρηση αντιστοιχεί σε μείωση σχεδόν κατά το ένα τέταρτο στο μέσο του εύρους εκτιμήσεων, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων υπερβαίνει τα οφέλη από την άνοδο των ναύλων.

Στον αντίποδα, η Humana σημειώνει άλμα 16,6%, μετά τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών στοιχείων που δείχνουν ότι το 95% των ασφαλισμένων της συμμετέχει σε προγράμματα Medicare Advantage με αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων για το 2027.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ήδη στην επόμενη εβδομάδα, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική με τις δημοσιεύσεις των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών. Οι προσδοκίες για ισχυρή εταιρική κερδοφορία έχουν αποτελέσει βασικό στήριγμα της Wall Street, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ωστόσο, ο τραπεζικός κλάδος έχει υποαποδώσει έναντι του S&P 500 κατά 11% τον τελευταίο μήνα, γεγονός που αυξάνει τη σημασία των επικείμενων ανακοινώσεων. Παράλληλα, η αυξημένη επιφυλακτικότητα αποτυπώνεται και στις ροές κεφαλαίων. Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Bank of America, οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς την εβδομάδα έως τις 7 Οκτωβρίου ήταν οι υψηλότερες από τον Απρίλιο του 2020. Οι επενδυτές αναζητούν επομένως μεγαλύτερη ασφάλεια, ακόμη και καθώς οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.

Παρά τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, ο S&P 500 και ο Nasdaq διατηρούν προοπτικές θετικού εβδομαδιαίου απολογισμού, έχοντας προηγουμένως καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά. Ο S&P 500 κατευθύνεται προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,6%, ενώ ο Dow Jones εμφανίζει οριακά κέρδη και ο ισοσταθμισμένος δείκτης S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά διακοπής ενός σερί επτά διαδοχικών πτωτικών εβδομάδων.

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