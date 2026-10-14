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Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε την Τετάρτη η Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται των απωλειών, καθώς τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed. Την ίδια ώρα, οι φόβοι για τον υπερβολικό δανεισμό εταιρειών που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) προκαλούν μαζικές ρευστοποιήσεις, ενώ η άνοδος του πετρελαίου εντείνει την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,10% στις 7.719 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες κατά 1,88% στις 26.692 μονάδες ενώ ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,09% στις 51.622 μονάδες, περιορίζοντας τις απώλειές του χάρη στην άνοδο μεγάλων εταιρειών του κλάδου υγείας, όπως η UnitedHealth και η Amgen.

Ο πληθωρισμός στο 3,7% και το δίλημμα της Fed

Καταλύτης για την αρνητική εικόνα της συνεδρίασης αποτέλεσαν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,7%, υψηλότερα από το 3,6% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις για 0,2% και 2,5% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει περιοριστική νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023, επιχειρώντας να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,187% η απόδοση του 10ετούς

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων υποχώρησαν την Τετάρτη, αντιστρέφοντας την αρχική ανοδική τους πορεία μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέα στοιχεία για τις τιμές την Πέμπτη.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,187%, έχοντας προηγουμένως κινηθεί ανοδικά ως αντίδραση στον υψηλότερο των προβλέψεων πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, στο 5,52%. Ο συγκεκριμένος τίτλος εμφανίζει συνήθως αυξημένη ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν στο επίκεντρο λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στον αντίποδα, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε οριακά, στο 4,797%, σημειώνοντας άνοδο μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό της από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, οι επενδυτές αύξησαν αρχικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 27ης και 28ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές περιορίστηκαν αργότερα, με την αγορά να προεξοφλεί πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό διατήρηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο και νέα αύξηση τον Δεκέμβριο.

Ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Osaic, Φίλιπ Μπλανκάτο, εκτίμησε ότι οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας πως οι υψηλές τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον δομικό πληθωρισμό κοντά στο 3% το 2027. Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις αγορές, θεωρώντας ότι σημαντικό μέρος των πιέσεων έχει ήδη αποτιμηθεί.

Βουτιά στην τεχνητή νοημοσύνη – Στο στόχαστρο CoreWeave και Oracle

Το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων καταγράφεται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ορισμένες εταιρείες εκτός των επτά τεχνολογικών κολοσσών, των λεγόμενων Magnificent Seven, χρησιμοποιούν υπερβολικό δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους.

Αποτέλεσμα η μετοχή της CoreWeave κατέρρευσε περισσότερο από 16%, ενώ η Oracle υποχώρησε περίπου 9%, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδυτικών δαπανών σε υποδομές AI.

Απώλειες καταγράφουν και οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη Micron Technology να χάνει 3%, την AMD να υποχωρεί 5% και τις Intel και Sandisk να σημειώνουν πτώση 4% η καθεμία.

Πιέσεις στις τράπεζες – Πτώση 5% για την Bank of America

Αρνητική είναι η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, με την Bank of America να υποχώρησε 5%, μετά την ανακοίνωση εσόδων τρίτου τριμήνου που διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Η τράπεζα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ομοσπονδιακές κυρώσεις άνω των 1,2 δισ. δολαρίων, καθώς οι εποπτικές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε αναφέρει ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Η Morgan Stanley υποχώρησε σχεδόν 4%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά.

Πετρέλαιο: Ιστορικά υψηλά για ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips

Στον αντίποδα, οι μεγάλοι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από την άνοδο των τιμών του αργού, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,01%, κλείνοντας στα 95,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει άνοδο περίπου 4%.

Οι μετοχές των ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips άγγιξαν νέα ιστορικά υψηλά ενδοσυνεδριακά, στα 177,36, 222,20 και 142,50 δολάρια αντίστοιχα, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών τους.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με την ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, καθώς και με τις αυξημένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι υψηλές τιμές καυσίμων επιβαρύνουν παράλληλα τους Αμερικανούς καταναλωτές, με τη μέση τιμή της βενζίνης να φθάνει τα 4,33 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι περίπου 3,08 δολαρίων πριν από έναν χρόνο.

Berkshire Hathaway και χρυσός κόντρα στο αρνητικό κλίμα

Εξαίρεση στη γενικευμένη πτώση αποτελεί η Berkshire Hathaway, η οποία κατέγραψε τη δέκατη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, η πρώτη από τον Ιανουάριο του 2018. Η μετοχή έχει ενισχυθεί περισσότερο από 5% κατά τη διάρκεια του ανοδικού σερί, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές του ομίλου υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Γκρεγκ Έιμπελ.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός διατηρεί την ελκυστικότητά του ως επενδυτικό καταφύγιο. Η Morgan Stanley τον τοποθετεί στην κορυφή των προτιμήσεών της μεταξύ των εμπορευμάτων, προβλέποντας ότι η τιμή του μπορεί να φθάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τη στρατηγικό εμπορευμάτων της τράπεζας, Έιμι Γκάουερ, οι ισχυρές αγορές από κεντρικές τράπεζες και οι εισροές σε ETF στηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο πάνω από τα 4.000 δολάρια, παρά τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.

Το σκηνικό στη Wall Street αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για έναν συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων, ενεργειακής κρίσης και υπερβολικού δανεισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, που απειλεί να περιορίσει τη δυναμική των αμερικανικών μετοχών.

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