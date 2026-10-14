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Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation ανακοίνωσε σήμερα η Vivartia, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων για τη μεταβίβαση του κλάδου εστίασης του ομίλου.

Η συμφωνία αφορά την Evergood, στην οποία περιλαμβάνονται τα γνωστά σήματα Goody’s και Everest, και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική αποεπένδυσης του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners από τη Vivartia, μετά τις προηγούμενες πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθη και της Δωδώνης.

Το τίμημα της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες της αγοράς, οι απαιτήσεις του CVC για την πώληση του κλάδου εστίασης κινούνταν στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το τελικό συμφωνηθέν ποσό προσεγγίζει αυτό το επίπεδο.

Ο καναδικός όμιλος

Η Recipe Unlimited, η οποία συνδέεται με τον επενδυτικό όμιλο Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, με ιστορία άνω των 100 ετών.

Ο όμιλος λειτουργεί περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά, ενώ διαθέτει διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα στους τομείς της εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της λιανικής, μεταξύ των οποίων τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Η εξαγορά της Evergood εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της καναδικής εταιρείας, η οποία βλέπει στον ελληνικό όμιλο μία πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη εντός και εκτός Ελλάδας.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», πρόσθεσε.

Η επόμενη ημέρα

Για την Evergood, η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή με μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία και ανάπτυξη αλυσίδων εστίασης, καθώς και εκτεταμένη δραστηριότητα στον τομέα της δικαιόχρησης.

Η ελληνική εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά, με τις αλυσίδες Goody’s και Everest να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2025 που είχαν αναδειχθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ για τον κλάδο εστίασης της Vivartia, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 13,57 εκατ. ευρώ.

Με τη συμφωνία για την Evergood, το CVC προχωρά σε ακόμη μία μεγάλη αποεπένδυση από τη Vivartia, αφήνοντας πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το μέλλον της ΔΕΛΤΑ και τις επόμενες κινήσεις του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου στην ελληνική αγορά.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις. Συνεπώς, η σημερινή ανακοίνωση αφορά την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας και όχι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Οι σύμβουλοι

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia στη συναλλαγή ήταν η Rothschild & Co, ενώ η Deloitte παρείχε υπηρεσίες ελέγχου από την πλευρά του πωλητή (vendor due diligence) και η Bernitsas Law τη νομική υποστήριξη.

Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η KPMG υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners τη νομική υποστήριξη

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