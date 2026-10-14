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Διπλό πλήγμα δέχθηκε η Bank of America στο τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η σημαντική υποχώρηση των εσόδων από συναλλαγές στις αγορές μετοχών και ομολόγων συνδυάστηκε με επιβάρυνση 1,2 δισ. δολαρίων από κανονιστικές κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των οικονομικών κυρώσεων.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας απογοήτευσαν τη Wall Street, με τις επιδόσεις των χρηματιστηριακών της δραστηριοτήτων να υπολείπονται των προβλέψεων των αναλυτών, ενώ το πρόστιμο περιόρισε περαιτέρω την καθαρή κερδοφορία.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, καθώς η μετοχή της Bank of America υποχώρησε κατά 4,4% στις πρώτες προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη. Από τις αρχές του 2026, ο τίτλος καταγράφει απώλειες 1,9%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος μειώθηκαν κατά 17%, στα 2,55 δισ. δολάρια, υποχωρώντας κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αρνητική ήταν και η εικόνα στις συναλλαγές μετοχών, όπου τα έσοδα περιορίστηκαν κατά 10%, στα 2,51 δισ. δολάρια, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Πέρα από τις αδύναμες επιδόσεις στο trading, η Bank of America ανακοίνωσε επιβάρυνση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, η οποία συνδέεται με πρόστιμα για παραβιάσεις κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και του καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων. Το συγκεκριμένο ποσό δεν εκπίπτει φορολογικά και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών κερδών κατά 17 σεντς ανά μετοχή.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε την Τρίτη ότι η τράπεζα ουσιαστικά «ανέθεσε σε εξωτερικούς φορείς» ένα κρίσιμο μέρος των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, επιδιώκοντας να προστατεύσει τα έσοδά της. Η διαπίστωση αυτή αφορά στον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα διαχειριζόταν βασικές υποχρεώσεις ελέγχου και συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της, η Bank of America διευκρίνισε ότι το κόστος αποκατάστασης των σχετικών προβλημάτων έχει ήδη ενσωματωθεί στις λειτουργικές της δαπάνες. Η επιβάρυνση από τις κανονιστικές κυρώσεις αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του τριμήνου.

Παρά τις αρνητικές εξελίξεις στις συναλλαγές και τις κανονιστικές κυρώσεις, τα στοιχεία για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρουσίασαν πιο ενθαρρυντική εικόνα.

Η Bank of America σχημάτισε προβλέψεις ύψους 1,27 δισ. δολαρίων για πιθανές πιστωτικές ζημίες, ποσό χαμηλότερο από τα 1,5 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Παράλληλα, οι καθαρές διαγραφές δανείων μειώθηκαν στα 1,35 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 1,44 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία αυτά παρακολουθούνται στενά από τους επενδυτές, καθώς προσφέρουν ενδείξεις για την οικονομική κατάσταση των αμερικανικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αρνητική ήταν και η εικόνα στις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, αν και η υποχώρηση των εσόδων ήταν μικρότερη από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές. Συγκεκριμένα, τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής μειώθηκαν κατά 11%, με τις επιδόσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων να εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Οι προμήθειες από συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών υποχώρησαν κατά 19%, αντανακλώντας την ασθενέστερη δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα. Αντίθετα, τα έσοδα από αναδοχές εκδόσεων μετοχών αυξήθηκαν κατά 9,1%, αποτελώντας μία από τις θετικές εξαιρέσεις.

Στις εκδόσεις χρέους, ωστόσο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά σχεδόν 14%, καθώς το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων επηρεάζει τη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών.

Τα συνολικά έσοδα της Bank of America διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 30 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο, υπολειπόμενα της μέσης εκτίμησης των αναλυτών.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων της τράπεζας αυξήθηκε στα 1,23 τρισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 6,3% και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Παράλληλα, οι δαπάνες εκτός τόκων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 14%, στα 19,7 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης που συνδέεται με τις κανονιστικές κυρώσεις.

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