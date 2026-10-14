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Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε δημοσιονομικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Fitch, η οποία διαπιστώνει έντονη απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την πορεία του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων.

Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB με σταθερές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της χώρας είναι στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Fitch τονίζει ότι η κατεύθυνση του δημόσιου χρέους αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης των κρατικών αξιολογήσεων. Ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία προβλέπεται να εξακολουθούν να εμφανίζουν χρέος άνω του 90% του ΑΕΠ στο τέλος του 2028, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρος κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με σταθερή αποκλιμάκωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ.

Χρέος κάτω από 130% το 2028

Για την Ελλάδα, η Fitch προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 139,3% το 2026, για να υποχωρήσει περαιτέρω στο 134,1% το 2027 και στο 129,4% το 2028. Σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στο 154,2%, πρόκειται για πτώση σχεδόν 25 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η Fitch σημειώνει ότι μόνο το 2024 και το 2025 το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες, χάρη στην ανθεκτική ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Παρά τη μεγάλη βελτίωση, παραμένει περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από τη διάμεσο των χωρών με αξιολόγηση BBB, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό περιορισμό για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας.

Θετικά λειτουργεί, ωστόσο, η δομή του χρέους. Η μέση διάρκεια διαμορφώνεται στα 19 έτη, ενώ το έμμεσο επιτόκιο του χρέους βρίσκεται περίπου στο 1,5%, σημαντικά χαμηλότερα από τον εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, κοντά στο 4%. Παράλληλα, τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα επιτρέπουν πρόωρες αποπληρωμές και καλύπτουν τις λήξεις των επόμενων τριών ετών, περιορίζοντας τον κίνδυνο από ενδεχόμενες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων.

Ανάπτυξη 1,7% το 2026

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,7% το 2026, μετά από 2,1% τόσο το 2024 όσο και το 2025. Για το 2027 και το 2028 η Fitch προβλέπει επιτάχυνση στο 1,9% ετησίως.

Η επιβράδυνση του 2026 αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ωστόσο η οικονομία εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την τελευταία ισχυρή χρονιά επενδύσεων μέσω του NextGenerationEU. Μεσοπρόθεσμα, ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2%, με βασικό μοχλό την εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις, τη βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και την αύξηση της απασχόλησης.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Fitch προβλέπει πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027 και 0,4% το 2028, έναντι 1,7% το 2025. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 3,6% φέτος, πριν υποχωρήσει στο 2,8% το 2027 και στο 2,4% το 2028.

Bασική πρόκληση παραμένει το εξωτερικό ισοζύγιο, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να προβλέπεται στο 6,2% του ΑΕΠ το 2026 και περίπου στο 6,1% την επόμενη διετία. Για περαιτέρω θετική κίνηση στην αξιολόγηση, η Fitch δείχνει τη συνέχιση της ταχείας μείωσης του χρέους και την ενίσχυση του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού μέσω επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

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