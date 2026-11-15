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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και πολλές απορίες προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση των στατιστικών από τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις του 2025. Κατ’ αρχάς είναι εντυπωσιακό το στοιχείο πως δηλώθηκαν σχεδόν 10 δισ. περισσότερα εισοδήματα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, με τις υψηλότερες δηλώσεις από τις αποδοχές των μισθωτών και συνταξιούχων που εμφανίζουν επιπλέον εισόδημα της τάξεως των 5,46 δισ. όπως και επιπλέον φόρο ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δηλώσεων, τη μεγαλύτερη φορολογική εισφορά έχουν οι μισθωτοί με 5,67 δισ. ευρώ ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 4,47 δισ. ευρώ και ακολουθούν οι συνταξιούχοι με 2,49 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία λοιπόν καταρρίπτονται και κάποιοι μύθοι όπως για παράδειγμα πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν φόρους ή πως οι συνταξιούχοι είναι περίπου κάτι σαν άχθος αρούρης.

Πέραν όλων των άλλων όμως, αυτό που είναι εντυπωσιακό, πως υπάρχουν 4.769.821 φορολογούμενοι ή το 52%, που δηλώνουν έως 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και ουσιαστικά δεν πληρώνουν φόρο γιατί είναι στα όρια του αφορολόγητου, ενώ από 20 – 30.000 ευρώ δηλώνουν 2.958.581 φορολογούμενοι. Προφανώς από αυτά τα στοιχεία προκύπτει και η τελευταία θέση στους μισθούς στην οποία κατατασσόμαστε ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Εδώ όμως πρέπει να διευκρινίσουμε πως τα ποσά αυτά αφορούν μικτούς μισθούς και όχι το καθαρό ποσό που μπαίνει στην τσέπη. Γιατί αν συγκριθεί το καθαρό ποσό αφαιρουμένων φόρων και εισφορών, τότε αφήνουμε πίσω μας τουλάχιστον 10 χώρες της ΕΕ.

Το τι όμως αγοράζει κανείς από αυτό το καθαρό ποσό είναι μια άλλης τάξεως συζήτηση.

Αξίζει μνείας επίσης πως 1,2 εκατ. φορολογούμενοι πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης αφού δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν περιουσιακά στοιχεία και τρόπο διαβίωσης.

Επίσης να αναφέρουμε πως τελικά οι πολύ πλούσιοι, με βάση τις δηλώσεις, δεν είναι δα και τόσοι πολλοί, όσους θέλουν να εμφανίζουν κάποιοι «επαναστάτες» πολιτικοί που για να δικαιολογήσουν την απλοχεριά τους σε παροχές λένε πως θα τα πάρουν από τους πλούσιους και τα υπερκέρδη τους.

Αν λοιπόν ποτέ φθάσουν να πάρουν την εξουσία και να φορολογήσουν τον μεγάλο πλούτο, τότε πρέπει να ανησυχούν κυρίως οι 30.085 που δηλώνουν πάνω από 100.00 ευρώ και περισσότερο από αυτούς οι 2.191 που βγάζουν πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως και …ούτε ψύλλος στον κόρφο των 1.233 που βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία των 900.000 ευρώ και άνω!

Φυσικά τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα εργαλείο κατανόησης κάποιων πραγμάτων, πλην όμως πολύ συχνά μέσα στις γενικεύσεις και τις ομαδοποιήσεις, χάνεται η πραγματικότητα και στο τέλος προκύπτουν μισές αλήθειες.

Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε εμείς, πέραν των στατιστικών συμπερασμάτων είναι πως τα 10 δισ. πρόσθετα εισοδήματα που δηλώθηκαν και εισέπραξε το κράτος τους αναλογούντες φόρους, προήλθαν από αυξήσεις μισθών και συντάξεων, από απόδοση ακίνητης περιουσίας, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μερίσματα, μεταβιβάσεις κεφαλαίου κ.λπ.

Τουτέστιν η καλή πορεία της οικονομίας, η ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, οι επενδύσεις αλλά και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής έχουν δημιουργήσει μια νέα εικόνα στην ελληνική οικονομία. Με την ιδιαίτερα θετική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα.

Το από εδώ και πέρα όμως είναι μια άλλη παράμετρος και ιδιαίτερα κρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επικείμενες εκλογές αλλά κυρίως την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά νοικοκυριά που βλέπουν τις όποιες αυξήσεις εισοδήματος να χάνονται μέσα σε μικρό διάστημα από την εντεινόμενη ακρίβεια και την αγοραστική τους δύναμη να φθίνει διαρκώς.

Και η τελευταία απορία είναι αν όταν βγουν τα στατιστικά για τη χρονιά που διανύουμε, θα είναι ίδια η εικόνα και το προφίλ των φορολογουμένων τόσο στην κατώτατη κατηγορία όσο και στις μεσαίες και ανώτερες;