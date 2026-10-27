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Στην παράταση και για το 2027 των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διατηρώντας την πρόσθετη έκπτωση για πληρωμές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, συνεχίζεται το μέτρο του διπλού υπολογισμού των αποδείξεων για ιατρικές υπηρεσίες κατά την κάλυψη του υποχρεωτικού ορίου ηλεκτρονικών δαπανών.

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Την ίδια στιγμή, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωμές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% του ετήσιου εισοδήματός τους, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Φορολογική έκπτωση έως 5.000 ευρώ για 20 επαγγέλματα

Με βάση την προωθούμενη διάταξη, παρατείνεται για ακόμη έναν χρόνο η δυνατότητα αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκπέσει από το εισόδημα φτάνει τις 5.000 ευρώ ετησίως, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Ενδεικτικά:

Για ηλεκτρονικές πληρωμές 5.000 ευρώ, το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται κατά 1.500 ευρώ.

Για δαπάνες 10.000 ευρώ, η έκπτωση διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ.

Για συναλλαγές συνολικού ύψους 15.000 ευρώ, η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος ανέρχεται σε 4.500 ευρώ.

Εάν οι δαπάνες φτάσουν τις 20.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στις 5.000 ευρώ, αντί των 6.000 ευρώ που θα προέκυπταν από την εφαρμογή του συντελεστή 30%, λόγω του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μείωση του φορολογητέου εισοδήματος και όχι για ισόποση μείωση του τελικού φόρου.

Στις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτει το μέτρο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες υδραυλικών, ψυκτικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών και τεχνικών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης.

Επιλέξιμες είναι επίσης εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, επισκευής ή κατασκευής στεγών, εγκατάστασης παραθύρων και εργασίες σκυροδέματος.

Στον κατάλογο εντάσσονται ακόμη υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, συνεργεία καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, καθώς και σχολές χορού, γυμναστήρια, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, δικηγορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Ποιες πληρωμές αναγνωρίζει η εφορία

Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της φορολογικής έκπτωσης είναι οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα αποδεκτά μέσα συγκαταλέγονται οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, οι προπληρωμένες κάρτες, το e-banking, το IRIS, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets) και υπηρεσίες όπως το PayPal.

Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση αφορά αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί τις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο έκπτωσης δεν μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Για παράδειγμα, εάν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δημιουργούν δικαίωμα μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος κατά 7.000 ευρώ, αναγνωρίζονται μόνο οι 5.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες 2.000 ευρώ δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον ή τη σύζυγο.

Η ρύθμιση αυτή διαφέρει από το καθεστώς κάλυψης του υποχρεωτικού 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις, όπου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς πλεονάζοντος ποσού μεταξύ συζύγων.

Διπλάσιες οι αποδείξεις για ιατρικές υπηρεσίες

Για ακόμη ένα έτος διατηρείται και η ευνοϊκή αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών πληρωμών για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα υπολογίζονται στο διπλάσιο της πραγματικής τους αξίας κατά την εξέταση της κάλυψης του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Ενδεικτικά, εάν ένας φορολογούμενος πληρώσει ηλεκτρονικά 500 ευρώ για ιατρικές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, η εφορία θα αναγνωρίσει 1.000 ευρώ για την κάλυψη του υποχρεωτικού ποσού αποδείξεων.

Το μέτρο διευκολύνει τους φορολογουμένους να συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ισόποσες πρόσθετες αγορές.

Προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου για το 30% του εισοδήματος

Παράλληλα με τα πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, συνεχίζει να ισχύει η βασική υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στο μέτρο πρέπει έως το τέλος του 2026 να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές για αγαθά και υπηρεσίες, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το 30% του φετινού εισοδήματός τους.

Όσοι δεν καταφέρουν να καλύψουν το απαιτούμενο ποσό κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς μεταξύ των αποδείξεων που όφειλαν να συγκεντρώσουν και εκείνων που τελικά συγκέντρωσαν.

Η επιβάρυνση θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2027, η οποία θα αφορά τα εισοδήματα του 2026.

Παραδείγματα για τον πρόσθετο φόρο 22%

Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πρέπει να συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.

Εάν μέχρι το τέλος του έτους έχει πραγματοποιήσει επιλέξιμες ηλεκτρονικές δαπάνες 3.500 ευρώ, θα εμφανίζει έλλειμμα αποδείξεων 1.000 ευρώ.

Επί αυτής της διαφοράς εφαρμόζεται ο συντελεστής 22%, με αποτέλεσμα να προκύπτει πρόσθετος φόρος 220 ευρώ.

Αντίστοιχα, φορολογούμενος με ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ οφείλει να καλύψει με ηλεκτρονικές πληρωμές ποσό 6.000 ευρώ.

Εφόσον οι αναγνωριζόμενες συναλλαγές του περιοριστούν στις 4.000 ευρώ, η διαφορά θα φτάσει τις 2.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται σε 440 ευρώ, καθώς το ποσό των 2.000 ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 22%.

Ποιες δαπάνες μετρούν και ποιες εξαιρούνται

Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ποσού ηλεκτρονικών αποδείξεων αναγνωρίζεται ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταναλωτικών δαπανών.

Στις επιλέξιμες συναλλαγές περιλαμβάνονται:

-Αγορές ειδών διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, όπως τρόφιμα, ποτά, ενδύματα, υποδήματα, λευκά είδη, χαρτικά, προϊόντα υγιεινής, καθαριστικά και τσιγάρα.

-Αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών που προορίζονται για οικιακή χρήση.

-Πληρωμές υπηρεσιών επισκευής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία εργασιών.

-Εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων, καθώς και πληρωμές για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες πληρωμών που δεν προσμετρώνται στο απαιτούμενο 30%.

Σε αυτές συγκαταλέγονται τα ενοίκια, οι δόσεις δανείων, οι φόροι και τα τέλη προς το Δημόσιο.

Εκτός υπολογισμού παραμένουν επίσης οι δαπάνες για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών, όπως και οι τοποθετήσεις σε αποταμιευτικά ή επενδυτικά προϊόντα.

Τι ισχύει για τις κοινές φορολογικές δηλώσεις

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες καταγράφονται και δηλώνονται χωριστά για κάθε σύζυγο ή για κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Ωστόσο, στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης, προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης του πλεονάζοντος ποσού ηλεκτρονικών δαπανών από τον άλλο σύζυγο ή σύντροφο.

Συγκεκριμένα, εάν ο ένας από τους δύο έχει συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από εκείνες που απαιτούνται για το δικό του εισόδημα, το επιπλέον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλον, ώστε να καλυφθεί ενδεχόμενη δική του διαφορά.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη της υποχρέωσης για ηλεκτρονικές δαπάνες και δεν επεκτείνεται στην πρόσθετη έκπτωση φορολογητέου εισοδήματος έως 5.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Η υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων δεν εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται επίσης όσοι εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Απαλλαγή προβλέπεται ακόμη για φορολογουμένους που διαμένουν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν χαρακτηρίζονται τουριστικές.

Για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί το χρονικό όριο για την κάλυψη των απαιτούμενων ηλεκτρονικών δαπανών και την αποφυγή πρόσθετου φόρου κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων του επόμενου έτους.