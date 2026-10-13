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Σε νέο ιστορικό ρεκόρ έχει εκτοξευθεί ο φορολογικός λογαριασμός που προκύπτει από τις φετινές δηλώσεις εισοδήματος, καθώς οι συνολικοί φόροι που έχουν βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα ξεπερνούν πλέον τα 5,12 δισ. ευρώ, με το ποσό να εξακολουθεί να αυξάνεται.

Αν και η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ συνεχίζει να δέχεται καθημερινά εκατοντάδες δηλώσεις από φορολογούμενους που δεν πρόλαβαν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους.

Μάλιστα, οι αρχικές δηλώσεις που κατατέθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία έχουν ξεπεράσει τις 100.000, με μέρος των υπόχρεων να βρίσκεται αντιμέτωπο με την επιβολή προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, έως τις 5 Οκτωβρίου 2026 είχαν κατατεθεί συνολικά 6.837.802 φορολογικές δηλώσεις, έναντι 6.737.763 που είχαν υποβληθεί μέχρι τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Την ίδια στιγμή, ο φόρος που έχει βεβαιωθεί για τα εισοδήματα του 2025 διαμορφώνεται στα 5,122 δισ. ευρώ, έναντι 5,069 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Οι τρεις παράγοντες που φούσκωσαν τον φορολογικό λογαριασμό

Η νέα αύξηση των βεβαιωμένων φόρων δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό εξελίξεων που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των δηλώσεων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αύξηση των εισοδημάτων που δηλώθηκαν για το 2025, η οποία οδήγησε σε υψηλότερη φορολογητέα ύλη.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η επίδραση του συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο φορολογήθηκε με βάση εισόδημα υψηλότερο από εκείνο που δήλωσε.

Στις επιβαρύνσεις προστέθηκε και η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα του 2025. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέρος των ονομαστικών αυξήσεων στα εισοδήματα να οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, χωρίς να συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης.

Οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλαν στη διαμόρφωση υψηλότερων ποσών φόρου για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Πώς εκτοξεύθηκαν οι φόροι τα τελευταία χρόνια

Η ανοδική πορεία των φόρων που βεβαιώνονται μέσω των δηλώσεων φυσικών προσώπων έχει αποκτήσει πλέον χαρακτηριστικά σταθερής τάσης, με τη φετινή χρονιά να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 είχαν βεβαιωθεί φόροι ύψους 4,814 δισ. ευρώ, ενώ το 2023 το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 3,796 δισ. ευρώ.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2022, ο συνολικός λογαριασμός είχε φτάσει περίπου τα 3,217 δισ. ευρώ, ενώ το 2021, όταν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τα εισοδήματα, είχε περιοριστεί στα 2,782 δισ. ευρώ.

Το 2020 οι βεβαιωμένοι φόροι είχαν ανέλθει στα 3,625 δισ. ευρώ, έναντι 3,584 δισ. ευρώ το 2019, πριν από την υγειονομική κρίση.

Η σύγκριση αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση του φορολογικού λογαριασμού τα τελευταία χρόνια, με το φετινό ποσό να υπερβαίνει κατά περίπου 53 εκατ. ευρώ εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο για καθυστερημένη δήλωση

Η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης δεν συνεπάγεται σε όλες τις περιπτώσεις την επιβολή χρηματικής κύρωσης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, πρόστιμο επιβάλλεται όταν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος μεγαλύτερος των 100 ευρώ.

Αντίθετα, δεν προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση που υποβάλλεται για λογαριασμό ανηλίκου, ούτε για δήλωση γονέα η οποία αφορά εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Έτσι, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μετά την προθεσμία θα πρέπει να εξετάζουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, καθώς αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενεργοποίηση της σχετικής κύρωσης.

Ψηφιακά και χωρίς χειροκίνητη διαδικασία η επιβολή προστίμων

Σε νέα φάση περνά η διαδικασία επιβολής φορολογικών προστίμων, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει σύστημα αυτόματης έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων.

Η εφαρμογή του νέου μηχανισμού έχει ξεκινήσει από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ενώ προβλέπεται η επέκτασή του και στους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα.

Στο νέο σύστημα, οι πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται αυτοματοποιημένα και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης διαχείρισης από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία καλύπτει ήδη τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, που αφορούν φορολογικά έτη από το 2014 και μετά και υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει προηγηθεί η κοινοποίηση εντολής φορολογικού ελέγχου ή πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών.

Πότε θεωρείται ότι ο φορολογούμενος παρέλαβε την ειδοποίηση

Με την οριστική υποβολή μιας εκπρόθεσμης δήλωσης που εμπίπτει στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται και κοινοποιείται ψηφιακά.

Ο φορολογούμενος μπορεί να ενημερωθεί μέσω της προσωπικής του θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, καθώς και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Παράλληλα, αποστέλλεται ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη φορολογική διοίκηση.

Η κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση της πράξης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος την παρέλαβε νωρίτερα.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία βεβαίωσης των κυρώσεων και να ενισχύσει την αυτοματοποίηση των φορολογικών ελέγχων και των διοικητικών διαδικασιών.

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