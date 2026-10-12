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Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) -το οποίο βάλλεται από σκάνδαλα- έχει καταλήξει σε πρόταση συμβιβασμού με την Deutsche Bank για αγωγή ύψους 1,1 δισ. δολαρίων, σε μια ακόμη πιθανή επίλυση στο πλαίσιο της πολυετούς προσπάθειας της χώρας να ανακτήσει χρήματα που συνδέονται με την απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαλαισίας έχει ενημερωθεί για την πρόταση συμβιβασμού, δήλωσε τη Δευτέρα ο δικηγόρος του 1MDB, Lim Chee Wee, κατά τη διάρκεια ξεχωριστής ακροαματικής διαδικασίας στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας στην Πουτρατζάγια. Η ακρόαση για την υπόθεση της Deutsche Bank έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

Η πρόταση συμβιβασμού θα έδινε τέλος σε ένα ακόμη μέρος των δικαστικών συνεπειών της υπόθεσης 1MDB, την ώρα που οι αξιώσεις εναντίον μεγάλων τραπεζών συνεχίζονται, χρόνια μετά την καταγγελλόμενη υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ταμείο.

Η Μαλαισία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 51,4 δισ. ρινγκίτ (12,6 δισ. δολάρια) που συνδέονται με το σκάνδαλο, ενώ οι προσπάθειες ανάκτησης κεφαλαίων έχουν αποφέρει 31,3 δισ. ρινγκίτ, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η JPMorgan Chase & Co. συμφώνησε πέρυσι να καταβάλει 1,4 δισ. ρινγκίτ στη Μαλαισία, στο πλαίσιο ενός ακόμη συμβιβασμού που συνδέεται με την υπόθεση 1MDB.

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