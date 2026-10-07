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Η Ολλανδία σχεδιάζει να περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην ABN Amro Bank, φέρνοντας την τράπεζα ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη επιστροφή της σε ιδιώτες μετόχους.

Το ολλανδικό Δημόσιο προγραμματίζει να μειώσει το ποσοστό που κατέχει στην τράπεζα στο 10,5%, από 20,7% σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού επενδυτικού φορέα NLFI.

Η ABN Amro είχε χρηματιστηριακή αξία περίπου 34,5 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης.

«Χαιρετίζουμε» την απόφαση, η οποία «δεν ήταν απροσδόκητη», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ABN Amro, Μαργκερίτ Μπεράρ, στο Bloomberg TV. Όπως ανέφερε, αποτελεί «επιπλέον απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνει η ολλανδική κυβέρνηση» στην τράπεζα.

Από τη διάσωση στην ιδιωτικοποίηση

Το ολλανδικό Δημόσιο παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της ABN Amro από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν προχώρησε στη διάσωση της τράπεζας πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση μειώνει σταδιακά τη συμμετοχή της, διαδικασία που έχει ενισχυθεί και από την άνοδο της αποτίμησης της τράπεζας.

Στα τέλη Ιουλίου, το Δημόσιο ανακοίνωσε ότι πούλησε μετοχές αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Η νέα κίνηση προβλέπει ουσιαστικά τον περιορισμό της κρατικής συμμετοχής σχεδόν κατά το ήμισυ, από το 20,7% στο 10,5%, διατηρώντας ωστόσο σημαντική παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πρωταγωνίστρια στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Η μετοχή της ABN Amro έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 40% από τις αρχές του έτους, κατατάσσοντας την τράπεζα μεταξύ των ισχυρότερων επιδόσεων στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Μπεράρ βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της τράπεζας, με μείωση θέσεων εργασίας και πώληση δραστηριοτήτων που θεωρούνται λιγότερο κερδοφόρες. Στόχος της διοίκησης είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει τουλάχιστον στο 12% το 2028.

Παράλληλα, η ABN Amro επιδιώκει να αυξήσει το μέγεθός της μέσω εξαγορών. Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησε να εξαγοράσει τη NIBC Bank έναντι 960 εκατ. ευρώ, μετά την απόκτηση της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης πλούτου Hauck Aufhäuser Lampe AG.

Το ολλανδικό Δημόσιο και η ABN Amro συμφώνησαν ότι τα δικαιώματα ενημέρωσης που έχουν παραχωρηθεί στη NLFI θα παραμείνουν σε ισχύ όσο ο κρατικός επενδυτικός φορέας διατηρεί τουλάχιστον 10% της τράπεζας.

Σε ερώτηση για το αν η μείωση της κρατικής συμμετοχής αφήνει περισσότερο περιθώριο για νέες εξαγορές, η Μπεράρ δήλωσε ότι η ABN Amro θα συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία της στην ολλανδική αγορά λιανικής τραπεζικής.

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