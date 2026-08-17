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Η πρωτοποριακή απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία είχε μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ανηλίκων εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο έδειξε ότι τον Μάρτιο το 81,5% των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών δήλωνε ότι χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, τον Δεκέμβριο, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 85,9%. Η μείωση ήταν επομένως μόλις 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά τους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής του μέτρου.

Οι ανήλικοι διατήρησαν τους λογαριασμούς τους

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή eSafety, οι περισσότεροι ανήλικοι χρήστες κατάφεραν είτε να διατηρήσουν τους υφιστάμενους λογαριασμούς τους είτε να δημιουργήσουν νέους.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην απουσία αποτελεσματικών συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας από τις ίδιες τις πλατφόρμες. Οι έλεγχοι που εφαρμόστηκαν δεν αποδείχθηκαν επαρκείς ώστε να εμποδίσουν ουσιαστικά την πρόσβαση των παιδιών στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πρώτα ευρήματα αποτελούν πλήγμα για την αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία προώθησε και ψήφισε τον νόμο παρά τις σοβαρές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής του.

Παράλληλα, η αυστραλιανή εμπειρία θεωρείται ένα πρώτο κρίσιμο τεστ για κυβερνήσεις και πολιτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς αρκετές χώρες εξετάζουν αντίστοιχους περιορισμούς απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Στο στόχαστρο πέντε μεγάλες πλατφόρμες

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι ερευνούσε τη Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, καθώς και τις Snap, TikTok και YouTube, για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή τους με την απαγόρευση.

«Παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση των πέντε πλατφορμών», ανέφερε η eSafety σε ανακοίνωση που συνόδευε την έκθεσή της.

Η αρχή διευκρίνισε πάντως ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής.

Διπλασιάζεται το πρόστιμο

Σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς τις τεχνολογικές εταιρείες, η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι το ανώτατο πρόστιμο για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας θα διπλασιαστεί.

Το ύψος του προστίμου θα μπορεί πλέον να φθάνει τα 99 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η έκθεση της Παρασκευής αποτελεί την πρώτη επίσημη αξιολόγηση της απαγόρευσης. Εντάσσεται σε διετή έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας παρακολουθούνται περισσότερα από 4.000 παιδιά και οικογένειες, προκειμένου να καταγραφεί η πραγματική επίδραση του μέτρου στις συνήθειες των ανηλίκων και στην ασφάλειά τους στο διαδίκτυο.

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