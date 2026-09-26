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Νέο κεφάλαιο στην αυξανόμενη πίεση που δέχεται το TikTok στις ΗΠΑ για τον τρόπο λειτουργίας του και την προστασία των ανηλίκων ανοίγει η συμφωνία που πέτυχε η πολιτεία της Αλαμπάμα με την πλατφόρμα και τη μητρική της εταιρεία ByteDance. Το πλαίσιο, εξάλλου, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση στις διαπραγματεύσεις της κινεζικής εταιρείας με τουλάχιστον 40 ακόμη εισαγγελείς αμερικανικών πολιτειών.

Η συμφωνία προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση από εφήβους και ενισχυμένους ελέγχους ηλικίας, ενώ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών ενεργειών δεκάδων αμερικανικών πολιτειών που αμφισβητούν τον αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων. Μάλιστα, παρότι ο διακανονισμός αφορά μόνο την Αλαμπάμα, σαφώς αυξάνει την πίεση για μια ευρύτερη αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των social media στις ΗΠΑ.

Η Αλαμπάμα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε διακανονισμό με το TikTok και τη ByteDance, με τον οποίο η πλατφόρμα δεσμεύεται να εφαρμόσει νέα όρια χρήσης και αυστηρότερα μέτρα επαλήθευσης ηλικίας για τους χρήστες στην πολιτεία. Η συμφωνία έρχεται λίγο πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης δίκης και επιλύει τις κατηγορίες ότι η πλατφόρμα έθεσε σε κίνδυνο παιδιά και παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά της.

Με βάση τον διακανονισμό, το TikTok θα πρέπει να εφαρμόσει για τους εφήβους στην Αλαμπάμα ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών, διακοπές λειτουργίας μετά από 15 λεπτά συνεχούς χρήσης και αυστηρότερους ελέγχους για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

Η εταιρεία θα καταβάλει στην πολιτεία της Αλαμπάμα τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας. Το ποσό μπορεί να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. δολάρια, εφόσον 40 ακόμη γενικοί εισαγγελείς πολιτειών συμφωνήσουν σε αντίστοιχους διακανονισμούς με την εταιρεία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη δέσμευσή μας και τον βασικό μας στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς τα ισχυρά εργαλεία ασφάλειας που διαθέτουμε για την προστασία των εφήβων», ανέφερε εκπρόσωπος του TikTok στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πρώτο διακανονισμό του TikTok με πολιτεία στο πλαίσιο της μεγάλης δικαστικής διαμάχης στις ΗΠΑ σχετικά με την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην ευημερία των εφήβων. Ο γενικός εισαγγελέας της Αλαμπάμα Στιβ Μάρσαλ είχε καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας πέρυσι, ενώ τουλάχιστον 27 ακόμη πολιτείες και η Ουάσιγκτον D.C. έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες νομικές κινήσεις.

Η δίκη, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα σε πολιτειακό δικαστήριο στο Μοντγκόμερι και αναμενόταν να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες, θεωρείτο μια σπάνια ευκαιρία να παρουσιαστούν δημόσια στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του TikTok. Η εταιρεία είχε στο παρελθόν διευθετήσει άλλες υποθέσεις που είχαν επιλεγεί για εκδίκαση και είχε προσπαθήσει να περιορίσει τη δημοσιοποίηση εσωτερικών πληροφοριών για τη λειτουργία της.

Η Αλαμπάμα υποστήριζε ότι η ατελείωτη ροή βίντεο του TikTok το καθιστά μία από τις πιο εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ότι ο αλγόριθμός του ωθεί νεαρούς χρήστες σε ολοένα πιο έντονο περιεχόμενο που σχετίζεται με βία και αυτοτραυματισμούς, συμβάλλοντας στην κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων.

Η αγωγή κατηγορούσε επίσης το TikTok ότι παρουσίαζε ψευδώς πως περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων σε σεξουαλικό και βίαιο περιεχόμενο, προκειμένου η εφαρμογή να αξιολογείται ως ασφαλής για εφήβους στα καταστήματα εφαρμογών των Google, Apple και Microsoft.

Παράλληλα, η πολιτεία υποστήριζε ότι η εταιρεία παραπλανούσε τους χρήστες σχετικά με την πρόσβαση της κινεζικής κυβέρνησης στα δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ.

Νέα φάση στις δικαστικές πιέσεις κατά των social media

Πέρα από τις υποθέσεις των πολιτειών, το TikTok βρίσκεται αντιμέτωπο με χιλιάδες αγωγές από ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες και δήμους για τον φερόμενο αντίκτυπο της πλατφόρμας στην ψυχική υγεία των νέων.

Στις ίδιες δικαστικές διαδικασίες έχουν βρεθεί επίσης η Meta Platforms, η Snap Inc. και το YouTube της Alphabet, καθώς πολλές αμερικανικές αρχές και οργανισμοί στρέφονται συνολικά κατά των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Meta κατέληξε σε ευρεία συμφωνία ύψους 17,1 δισ. δολαρίων με 47 πολιτείες, την Ουάσιγκτον D.C. και αμερικανικές επικράτειες. Η εταιρεία, χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη, συμφώνησε να προχωρήσει σε αλλαγές για την πρόσβαση των εφήβων στο Instagram και το Facebook, ενώ μέρος της συμφωνίας συνέδεε ποσό ύψους 5 δισ. δολαρίων με την υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων από το TikTok, τη Snap και το YouTube.

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