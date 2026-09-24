Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται το περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες στα social media επιστρέφει δυναμικά, με τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, να υπερασπίζεται τον ρόλο των αλγορίθμων και να απορρίπτει την ιδέα μιας επιστροφής στις παλιές, αντίστροφες χρονολογικές ροές.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την πρόταση της αυστραλιανής κυβέρνησης να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους προβολής περιεχομένου: μια αλγοριθμικά διαμορφωμένη ροή ή ένα feed στο οποίο οι αναρτήσεις εμφανίζονται με βάση τη σειρά δημοσίευσής τους από τους λογαριασμούς που ακολουθούν.

Ο Mosseri υποστηρίζει ότι η δεύτερη επιλογή θα οδηγούσε σε χειρότερη εμπειρία χρήσης, μικρότερη αλληλεπίδραση και τελικά σε λιγότερο χρόνο παραμονής στην πλατφόρμα. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι χρήστες θα εκτίθεντο σε περισσότερο περιεχόμενο από brands, ενώ συνολικά η αξία της πλατφόρμας θα περιοριζόταν.

Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι του Instagram

Ο επικεφαλής του Instagram εξήγησε ότι η πλατφόρμα δεν βασίζεται σε έναν μόνο αλγόριθμο, αλλά σε ένα σύνολο συστημάτων κατάταξης περιεχομένου.

Οι αλγόριθμοι αποφασίζουν, μεταξύ άλλων, ποια stories φίλων θα εμφανιστούν πρώτα, ποιοι χρήστες θα προτείνονται στις συνομιλίες και ποιο περιεχόμενο θα προβάλλεται στη βασική ροή κάθε χρήστη.

Με τον τρόπο αυτό, το Instagram προσπαθεί να προσαρμόζει την εμπειρία στις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις και στα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, αντί να παρουσιάζει απλώς τις αναρτήσεις με βάση τον χρόνο δημοσίευσης.

Ο Mosseri υποστηρίζει ότι μόνο μια μειοψηφία χρηστών επιθυμεί την επιστροφή στο αντίστροφο χρονολογικό feed. Κατά την άποψή του, ένα τέτοιο μοντέλο θα δημιουργούσε ένα περιβάλλον όπου η συχνότητα δημοσίευσης θα γινόταν ακόμη πιο σημαντική για την απόκτηση προβολών.

Όπως εξηγεί, οι δημιουργοί περιεχομένου θα είχαν κίνητρο να δημοσιεύουν διαρκώς περισσότερο υλικό προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εμβέλεια. Ταυτόχρονα, όμως, η συνολική αλληλεπίδραση των χρηστών θα μπορούσε να περιοριστεί, καθώς η εμπειρία θα γινόταν λιγότερο ενδιαφέρουσα για ένα μέρος του κοινού.

Αυτό, σύμφωνα με τον Mosseri, θα δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο: λιγότερος χρόνος στην πλατφόρμα, μικρότερη συνολική εμβέλεια για τους δημιουργούς και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από όσους εξαρτώνται από την προβολή των αναρτήσεών τους.

«Μαύρο κουτί» με αδυναμίες

Παρά την υπεράσπιση της αλγοριθμικής λειτουργίας, ο επικεφαλής του Instagram αναγνωρίζει ότι τα συστήματα δεν είναι αλάνθαστα.

Όπως παραδέχθηκε, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι οι πλατφόρμες συχνά βελτιστοποιούν υπερβολικά όσα μπορούν να μετρήσουν, ενώ δυσκολεύονται να αξιολογήσουν χαρακτηριστικά της εμπειρίας που δεν αποτυπώνονται εύκολα σε αριθμούς.

Η παραδοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών και καθορίζουν τι τελικά βλέπουν στις οθόνες τους.

Στο μέλλον, μάλιστα, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το Instagram. Ο Mosseri εκτιμά ότι οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να «συνομιλούν» απευθείας με την εφαρμογή, ζητώντας εξηγήσεις για το γιατί εμφανίζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ροή τους.

Μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να κάνει πιο διαφανή τη λειτουργία των αλγορίθμων, οι οποίοι παραμένουν για πολλούς χρήστες ένα «μαύρο κουτί» που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ψηφιακή τους εμπειρία χωρίς να είναι πάντοτε ξεκάθαρο το γιατί.

Η διαμάχη για τον εθιστικό χαρακτήρα

Ο Mosseri απέρριψε παράλληλα τον χαρακτηρισμό του Instagram ως «εθιστικού», υποστηρίζοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στον κλινικό ορισμό του εθισμού.

Σύμφωνα με τη θέση του, οι κλινικά αναγνωρισμένοι εθισμοί συνδέονται με συγκεκριμένα συμπτώματα στέρησης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στη χρήση των social media.

Η συζήτηση, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένοι χρήστες μπορεί να αισθάνονται την ανάγκη να επιστρέφουν επανειλημμένα στις πλατφόρμες, ακόμη και χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τι προκαλεί αυτή την παρόρμηση.

Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά συστήματα με μεταβολές στους μηχανισμούς ανταμοιβής του εγκεφάλου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με μορφές εξάρτησης.

Η διαμάχη έχει πλέον μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ, όπου η Meta βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα της επηρεάζουν τους χρήστες.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η εταιρεία αναγνώρισε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη χρήση των social media, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι διαθέτει εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό τους.

Η Meta συμφώνησε στη συνέχεια σε συμβιβασμό ύψους 18 δισ. δολαρίων, χωρίς να αποδέχεται ότι παραβίασε τον νόμο.

Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά μόνο το αν οι αλγόριθμοι είναι αποτελεσματικοί. Αφορά και το πόσο μεγάλη επιρροή πρέπει να έχουν στη συμπεριφορά των χρηστών, πόσο διαφανείς πρέπει να είναι και ποια όρια χρειάζεται να τεθούν όταν η εξατομίκευση του περιεχομένου μπορεί να ενισχύει την παρατεταμένη χρήση των πλατφορμών.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

SoftBank: Η επένδυση στην OpenAI φουσκώνει το χρέος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των αγορών (γραφήματα)

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ από 8 ευρωπαϊκές χώρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ