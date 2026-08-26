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Ισχυρότερος από τις προβλέψεις αποδείχθηκε ο πληθωρισμός στην Αυστραλία τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν επίμονες και οδηγώντας τους επενδυτές να αυξήσουν σημαντικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

Ο δείκτης δομικού πληθωρισμού (trimmed mean), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Reserve Bank of Australia (RBA), αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, έναντι εκτίμησης των οικονομολόγων για 3,5%. Σε μηνιαία βάση, οι δομικές τιμές επιταχύνθηκαν στο 0,5% από 0,3% τον Ιούνιο.

Η RBA επιδιώκει να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο μέσο της ζώνης-στόχου του 2%-3%, επίπεδο που δεν έχει επιτευχθεί εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Τα στοιχεία προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις αγορές. Το αυστραλιανό δολάριο ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών μηνών, ενώ η απόδοση των τριετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε έως τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,59%.

Στο 95% η πιθανότητα νέας αύξησης έως τον Δεκέμβριο

Οι χρηματαγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα περίπου 95% για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο, έναντι 67% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Παράλληλα, αποδίδουν πιθανότητα άνω του ενός προς τρία σε μια αύξηση ήδη από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η RBA έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις του 2026, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 4,35%, ενώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις επέλεξε να το διατηρήσει αμετάβλητο.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Αυγούστου έδειξαν, ωστόσο, ότι υπήρξε εκτενής συζήτηση για το εάν θα έπρεπε να υπάρξει νέα προληπτική αύξηση. Αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκτίμησαν ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Η Αυστραλία αντιμετώπιζε αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων ήδη πριν από το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν, το οποίο επιβάρυνε περαιτέρω τις προοπτικές των τιμών.

Ο Φιλ Οντόναχι, οικονομολόγος της Deutsche Bank, αναθεώρησε μετά τα νέα στοιχεία την πρόβλεψή του και αναμένει πλέον αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία του Ιουλίου αφήνουν ελάχιστα περιθώρια στην RBA να μην ακολουθήσει τη σκληρότερη γραμμή που έχει προαναγγείλει.

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