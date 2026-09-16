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Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν σε πιο ήπιους ρυθμούς την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις μεγάλες τοποθετήσεις εν αναμονή της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον την πρώτη αύξηση από το 2023.

Οι μετοχές και τα ομόλογα σημείωσαν μικρά κέρδη, ενώ η πρόσφατη εκρηκτική άνοδος των τιμών ενέργειας παρουσίασε σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους όχι μόνο στην ίδια την απόφαση της Fed, αλλά κυρίως στα μηνύματα του προέδρου της Κέβιν Γουόρς για την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Ανάκαμψη στις μετοχές πριν τη Fed

Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού ενισχύθηκε κατά 0,4%, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων. Τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street σημείωσαν άνοδο περίπου 0,2%, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένονταν να ανοίξουν με θετικό πρόσημο.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον με πιθανότητα άνω του 90% μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων και ενίσχυσαν την άποψη ότι η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή στάση.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, καθώς μετά τη Fed ακολουθούν οι αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική έως το τέλος του 2026.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου να υποχωρεί στο 4,99% στις ασιατικές συναλλαγές, μετά την άνοδο έως το 5,04% την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών.

Η πρόσφατη πίεση στα ομόλογα προήλθε από τον συνδυασμό της ανόδου στις τιμές ενέργειας και των αυξημένων προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Η άνοδος του Brent κατά περίπου 20% μέσα στον Σεπτέμβριο είχε ενισχύσει τους φόβους ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Μια μικρή ανακούφιση ήρθε από την πτώση του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κατά 0,7% στα περίπου 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς το προηγούμενο ράλι που προκλήθηκε από προβλήματα στην προσφορά θεωρήθηκε υπερβολικό από μέρος της αγοράς.

Το μεγάλο ερώτημα τα μηνύματα του Γουόρς

Η Fed έχει διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3,5%-3,75% από τον Δεκέμβριο, καθώς αρκετά στελέχη της θεωρούν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει επιβραδυνθεί λόγω προσωρινών παραγόντων.

Οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την αύξηση επιτοκίων, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν ο Κέβιν Γουόρς θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

«Δεδομένου του βαθμού σύσφιξης που έχει ήδη προεξοφληθεί και της αντίθεσης του Γουόρς στη λεγόμενη “καθοδήγηση των αγορών“, θεωρούμε δύσκολο η Fed να εμφανιστεί πιο επιθετική από αυτό που ήδη έχει αποτιμηθεί», δήλωσε ο Πίτερ Ντραγκίτσεβιτς, στρατηγικός αναλυτής νομισμάτων στην Corpay.

Όπως σημείωσε, μετά την ανακοίνωση της Fed είναι πιθανό να υπάρξει έντονη μεταβλητότητα, ενώ το δολάριο ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις.

Χρυσός και Bitcoin στο επίκεντρο

Ο χρυσός ανέκαμψε μετά τη διήμερη πτώση του, με την τιμή του να κινείται κοντά στα 4.330 δολάρια ανά ουγγιά. Το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Αντίθετα, το Bitcoin διατήρησε τις απώλειές του και διαπραγματευόταν κοντά στα 75.800 δολάρια, μετά την αποτυχία της Γερουσίας των ΗΠΑ να προχωρήσει ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνεδρίαση της Fed αποτελεί πλέον το βασικό γεγονός της εβδομάδας για τις αγορές, καθώς μια απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων ή μια αύξηση χωρίς σαφή ένδειξη για τις επόμενες κινήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες πιέσεις στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων.

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