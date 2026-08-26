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Με 5 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έκλεισε ο Ιούλιος για τον ελληνικό τουρισμό σημειώνοντας περαιτέρω άνοδο στην «καρδιά» του καλοκαιριού, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2026, καταγράφηκαν 15,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541 χιλιάδες ταξιδιώτες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία που συλλέγει από τα αεροδρόμια ανά την Ελλάδα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και όπως προκύπτει, το γ’ τρίμηνο του 2026- το πλέον κρίσιμο για τον ελληνικό τουρισμό αφού περιλαμβάνει τους μήνες υψηλής εποχικότητας, Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο ξεκίνησε ανοδικά- με τον Ιούλιο ειδικά να καταγράφει άνοδο κατά 3,2% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα 5 εκατομμύρια από τα 4,86 εκατομμύρια που είχαν φτάσει τον Ιούλιο του 2025 με επιπλέον 155 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Σε επίπεδο επταμήνου, η αύξηση στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας διαμορφώθηκε στο +3,6% στα 15,7 εκατ. από τα 15,16 εκατ. των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2025.

Ανοδική είναι η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες: Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2026, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 3,2 εκατ. και ένα +7,2% σε σχέση με το 2025. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 2,5 εκατ. αφίξεις και άνοδο 2,4%, τα Ιόνια Νησιά με 2,3 εκατ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 6,6%, οι Κυκλάδες με 668 χιλ. αφίξεις (+4,7%) και η Πελοπόννησος με 154 χιλ. αφίξεις αυξημένες κατά 15,2%.

Για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 4,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις, μειωμένες σημειώνοντας οριακή μείωση, κάτω του 1% (για την ακρίβεια στο -0,8%) ή αλλιώς κατά 42 χιλιάδες ταξιδιώτες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Βασικός λόγος, οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή κυρίως το πρώτο διάστημα μέσα στην άνοιξη δεδομένου ότι πλέον η πλειονότητα των πτήσεων έχει επανέλθει. Επισημαίνεται εδώ ότι για το αεροδρόμιο της Αθήνας η δραστηριότητα στις αγορές που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή αντιστοιχούν σε ένα 7,5% συνολικά.

Για το επτάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, είχε 1,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις με άνοδο κατά 6%, σε συνέχεια των πτήσεων στο δίκτυο εξωτερικού που έχουν προστεθεί και συνεχίζουν να προστίθενται στο «Μακεδονία».

Στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, την Κρήτη και δη στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 2,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 119 χιλιάδες (+5,6%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ στα Χανιά οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 960 χιλ., αυξημένες κατά 11,3%.

Πιο ήπια ήταν η άνοδος στον έτερο μεγάλο τουριστικό προορισμό του Αιγαίου τη Ρόδο με ένα σύνολο 1,7 εκατ. διεθνών αφίξεων στο διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% ενώ στην Κω υπήρξε μείωση κατά 1,7% με συνολικά 729 χιλ. ταξιδιώτες εξωτερικού.

Στους δύο premium προορισμούς του Αιγαίου, Μύκονο και Σαντορίνη, η θετική επίδοση ανήκει στο επτάμηνο στο νησί των Ανέμων με ένα +9,5% σε σχέση με πέρυσι και ένα σύνολο 317 χιλ. διεθνών αεροπορικών αφίξεων, ενώ η Σαντορίνη αφίξεις κατέγραψε οριακή άνοδο κατά 0,7% με 351 χιλ. ταξιδιώτες.

Στο μεγαλύτερο προορισμό του Ιονίου, την Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 1,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,3%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 618 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 232 χιλ. διεθνείς αφίξεις (+8%).

Οι υψηλότερες επιδόσεις, ως προς το ποσοστό ανόδου, με ένα +20,8% κατάγραφηκαν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας για το οποίο «έκλεισε» η παραχώρηση μέσα στο καλοκαίρι. Αν και με μικρότερο όγκο επιβατών, το αεροδρόμιο που τροφοδοτεί τη Μεσσηνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή είχε εφέτος 107 χιλιάδες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο επτάμηνο αυξημένες κατά +20,8%.

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