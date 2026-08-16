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Για δεκαετίες, μέρη όπως, Μπόρα Μπόρα, Σαντορίνη και Μαλδίβες θεωρούνταν οι απόλυτοι προορισμοί για τον μήνα του μέλιτος. Ζευγάρια από όλο τον κόσμο ταξίδευαν εκεί αναζητώντας ιδιωτικότητα, ηρεμία και πολυτέλεια. Σήμερα, όμως η εικόνα αλλάζει αισθητά. Οι ίδιοι ταξιδιώτες επιστρέφουν στα ίδια μέρη, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, δημιουργώντας μια νέα τάση που αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο τουρισμό πολυτελείας.

Η άνοδος των ταξιδιών πολλών γενεών οδηγεί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία να εγκαταλείπουν το αποκλειστικά ρομαντικό τους προφίλ και να επενδύουν σε εμπειρίες που απευθύνονται σε ολόκληρη την οικογένεια.

Οι οικογένειες αλλάζουν τον χάρτη του πολυτελούς τουρισμού

Σύμφωνα με τον Ίαν Σουέιν, επικεφαλής συνεργασιών ταξιδιών της ψηφιακής υπηρεσίας πολυτελών ταξιδιών Velocity Black, οι κρατήσεις προς παραδοσιακούς προορισμούς του μήνα του μέλιτος κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 45% μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με το Bloomberg, η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις οικογένειες που επιλέγουν πλέον προορισμούς όπως η Μπόρα Μπόρα ή οι Μαλδίβες αντί για τους κλασικούς οικογενειακούς προορισμούς.

Οι καλύτερες αεροπορικές συνδέσεις, οι μεγαλύτερες κατοικίες και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες έχουν συμβάλει σημαντικά στη μεταβολή αυτή. Η Τοσία Λάρκινς και ο σύζυγός της επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μπόρα Μπόρα το 2011, επιλέγοντάς την για τον μήνα του μέλιτός τους. Τότε, το ταξίδι αποτελούσε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση για το νεαρό ζευγάρι, που βρισκόταν ακόμη στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.

Η εικόνα των μπανγκαλόου πάνω στη θάλασσα, της γαλάζιας λιμνοθάλασσας και της εξωτικής ατμόσφαιρας έκανε το νησί να μοιάζει με τον απόλυτο προορισμό μιας ζωής. Λίγα χρόνια αργότερα, επέστρεψαν στο ίδιο μέρος, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους τον δίχρονο γιο τους. Η Λάρκινς γέμισε τη χειραποσκευή της με παιχνίδια και σνακ και, αντί για μπανγκαλόου πάνω στο νερό, επέλεξαν ένα παραθαλάσσιο σπιτάκι, θεωρώντας το ασφαλέστερο για ένα μικρό παιδί. Τις περισσότερες ημέρες βρίσκονταν στην πισίνα και στην παραλία.

«Ο γιος μας έφαγε εκεί το πρώτο του σακουλάκι με Cheetos. Έχουμε μια φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει το πρώτο γαριδάκι στο στόμα του, ενώ πίσω του απλώνεται η πιο γαλάζια θάλασσα που μπορεί κανείς να φανταστεί», θυμάται.

Τα ξενοδοχεία προσαρμόζονται

Η Λίβια Αντζελίνι, υπεύθυνη Ευρώπης της ταξιδιωτικής εταιρείας Scott Dunn, σημειώνει ότι ολοένα περισσότερα πολυτελή θέρετρα επανασχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους. Όπως εξηγεί, οι προορισμοί που μέχρι πρόσφατα απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε ζευγάρια αναγνωρίζουν πλέον την αξία των μεγαλύτερων οικογενειακών κρατήσεων και προσαρμόζονται στις ανάγκες οικογενειών πολλών γενεών.

Στο Four Seasons Bora Bora, για παράδειγμα, το 61% των κρατήσεων τα τελευταία δύο χρόνια αφορά οικογένειες. Παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οικογένειες συγκεντρώνονται φυσικά στις πιο ρηχές πισίνες, ενώ τα ζευγάρια επιλέγουν πιο ήσυχες περιοχές του συγκροτήματος, δημιουργώντας μια ισορροπία χωρίς ιδιαίτερες συγκρούσεις.

Βίλες, παιδικές δραστηριότητες και υπηρεσίες φύλαξης

Αντί να επιλέγουν ανάμεσα σε ζευγάρια και οικογένειες, πολλά ξενοδοχεία δημιουργούν πλέον διαφορετικές εμπειρίες για όλους. Στη Μπόρα Μπόρα έχουν προστεθεί μεγάλες παραθαλάσσιες βίλες με δύο ή περισσότερα υπνοδωμάτια, ιδιωτικές πισίνες, πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες και μεγάλους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, οι δραστηριότητες για παιδιά αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της φιλοξενίας.

Κυνήγια πασχαλινών αυγών, υποβρύχια παιχνίδια θησαυρού, μαθήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταδύσεις με αναπνευστήρα και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών έχουν μετατραπεί σε στάνταρ παροχές. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στις εγκαταστάσεις. Οι ομάδες υποδοχής οργανώνουν πλέον πολύ συχνότερα παραδόσεις από πάνες, βρεφικές τροφές και γάλα από τις κοντινές πόλεις, αντί για αποκλειστικά ρομαντικά δείπνα υπό το φως των κεριών. Ακόμη και τα παραδοσιακά καλωσορίσματα έχουν αλλάξει.

Τα ροδοπέταλα στα κρεβάτια δίνουν πλέον τη θέση τους σε παιδικά πακέτα με λούτρινα παιχνίδια, αυτοκόλλητα και βιβλία ζωγραφικής. Ο γενικός διευθυντής του Conrad Bora Bora Nui, Ροζέ Γκοντέν, εξηγεί ότι τα ζευγάρια που βρίσκονται σε μήνα του μέλιτος τοποθετούνται συνήθως σε διαφορετικές περιοχές του ξενοδοχείου από εκείνες όπου διαμένουν οικογένειες.

Οι οικογένειες βρίσκονται συνήθως κοντά στις παιδικές εγκαταστάσεις, ενώ όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα επιλέγουν δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες ή αξιοποιούν την υπηρεσία δωματίου όλο το εικοσιτετράωρο. Ο Ματιέ Γκουνιό, υπεύθυνος εμπειρίας πελατών στο St. Regis Bora Bora, παραδέχεται ότι περιστασιακά υπάρχουν παράπονα.

Όπως αναφέρει, ζευγάρια έχουν διαμαρτυρηθεί για τη φασαρία παιδιών στην πισίνα ή για οικογένειες που ήταν ιδιαίτερα θορυβώδεις στα ιδιωτικά τους μπανγκαλόου. Ωστόσο, όπως σημειώνει, τέτοια περιστατικά παραμένουν περιορισμένα.

Η Σαντορίνη ακολουθεί την ίδια πορεία

Η ίδια αλλαγή παρατηρείται και στη Σαντορίνη. Η Πέιτζ Βίνκους επισκέφθηκε το νησί μαζί με τον σύζυγό της το 2016 στο ταξίδι του μέλιτος, συνδυάζοντας τη διαμονή με τη Μύκονο. Το 2024 επέστρεψαν ως τετραμελής οικογένεια, έχοντας μαζί τους και τη μητέρα της. Αντί για ξενοδοχείο, επέλεξαν κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης με μεγαλύτερους χώρους και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.

Οι οικογένειες μένουν περισσότερες ημέρες

Ο γενικός διευθυντής των Katikies Hotels, Βασίλειος Κουμπής, παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται έως και 20% οι κρατήσεις δύο ή τριών δωματίων στο ίδιο όνομα, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη οικογενειακών ταξιδιών. Παράλληλα, οι κρατήσεις για τραπέζια έξι ή περισσότερων ατόμων έχουν γίνει πλέον ιδιαίτερα συνηθισμένες. Η μέση διάρκεια διαμονής έχει επίσης αυξηθεί από 3,2 διανυκτερεύσεις σε περισσότερες από τέσσερις, ενώ πολλές οικογένειες παραμένουν ακόμη και μία ολόκληρη εβδομάδα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Μαλδίβες. Η Λούσι Ράντγκαρντ, ειδική στα ταξίδια προς νησιωτικούς προορισμούς της Scott Dunn, σημειώνει ότι τα θέρετρα της περιοχής διαθέτουν πλέον από τις μεγαλύτερες παιδικές λέσχες στον κόσμο, κάτι που δεν υπήρχε πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες. Σήμερα, τα οικογενειακά θέρετρα είναι εκατοντάδες, ενώ τα ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες αποτελούν πλέον σημαντικά μικρότερο μέρος της αγοράς.

Για όσους εξακολουθούν να αναζητούν ιδιωτικότητα, οι ειδικοί προτείνουν να ταξιδεύουν εκτός σχολικών διακοπών, να ενημερώνουν έγκαιρα το ξενοδοχείο για τις προτιμήσεις τους και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες προσωπικού συμβούλου και μπάτλερ, οι οποίες μπορούν να προτείνουν τις πιο ήσυχες ώρες για σπα, δείπνα και δραστηριότητες.

Για την οικογένεια Λάρκινς, η Μπόρα Μπόρα δεν αποτελεί πλέον έναν μοναδικό προορισμό για τον μήνα του μέλιτος. Έχει εξελιχθεί σε μια οικογενειακή παράδοση. Τον ερχόμενο Αύγουστο σκοπεύουν να επιστρέψουν ξανά, αυτή τη φορά επιλέγοντας ένα μπανγκαλόου πάνω στη θάλασσα στο St. Regis Bora Bora. «Ανυπομονώ να δει ο 12χρονος γιος μας για πρώτη φορά ένα μπανγκαλόου πάνω στο νερό», αναφέρει η Λάρκινς. «Γιατί πλέον τίποτα δεν εντυπωσιάζει εύκολα ένα παιδί στην προεφηβία».

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