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Η μάχη για την επικράτηση στην αγορά των AI agents αλλάζει συνεχώς πρωταγωνιστές, όμως στη Wall Street ενισχύεται η άποψη ότι οι επενδυτές δεν χρειάζεται να προβλέψουν ποια εταιρεία θα κερδίσει. Το πιο σταθερό επενδυτικό στοίχημα θεωρείται η ίδια η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, με τους κατασκευαστές chips να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η πρόσφατη επιτυχία του Muse, του προσωπικού AI agent της Meta, έδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να μετακινηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον από τη μία τεχνολογική πλατφόρμα στην άλλη. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, ανεξάρτητα από το ποιος θα επικρατήσει στην τελική κούρσα, οι νέοι AI agents θα χρειάζονται ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Οι AI agents διαφέρουν από τα προηγούμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες πολλών βημάτων, όπως κρατήσεις, διαχείριση οικονομικών ή άλλες καθημερινές διαδικασίες. Η εξέλιξή τους δημιουργεί επομένως νέες ανάγκες σε επεξεργαστές, μνήμες, δικτύωση, ηλεκτρική ενέργεια και data centers.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί επενδυτές προτιμούν να τοποθετούνται στις εταιρείες που παρέχουν την υποδομή, αντί να προσπαθούν να προβλέψουν ποιος τεχνολογικός κολοσσός θα αναδειχθεί νικητής.

Το «στοίχημα» των chips αντί για τον νικητή των agents

Η λογική είναι σχετικά απλή: η τεχνολογική πρωτοκαθεδρία μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες, όμως η ανάγκη για περισσότερα chips και περισσότερη υπολογιστική ισχύ θα παραμείνει εφόσον οι AI agents συνεχίσουν να εξαπλώνονται.

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται μετοχές όπως η Nvidia, η Micron Technology, η Marvell Technology και η Advanced Micro Devices, ενώ η επενδυτική στρατηγική επεκτείνεται και σε εταιρείες ενέργειας και υποδομών που μπορούν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers.

Το επιχείρημα αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την υποδομή της AI έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της αγοράς μέσα στο 2026.

Ο δείκτης Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index έχει ενισχυθεί κατά 84% από την αρχή του έτους, με τις εταιρείες ημιαγωγών να βρίσκονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους.

Από τις δέκα μετοχές με τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον S&P 500, οι εννέα έχουν έκθεση στην ευρύτερη επενδυτική τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta και το Muse αλλάζουν ξανά τις ισορροπίες

Η Meta κατάφερε τον Σεπτέμβριο να κερδίσει σημαντικό επενδυτικό momentum χάρη στο Muse, το οποίο σημείωσε υψηλές επιδόσεις στις λήψεις και απέσπασε θετικές κριτικές.

Η μετοχή της Meta ενισχύθηκε κατά 27% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τον καλύτερο μήνα της εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, η σημερινή εικόνα δεν αποτελεί εγγύηση για το ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά των AI agents σε έξι ή δώδεκα μήνες. Η OpenAI έχει ήδη παρουσιάσει το δικό της προϊόν, Dots, ενώ στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται επίσης η Alphabet με το Gemini Spark και η SpaceXAI με το Grok Bot.

Η ταχύτητα με την οποία αλλάζει η επενδυτική αφήγηση γύρω από την AI αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο οι επενδυτές δυσκολεύονται να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο νικητή.

Η Meta, άλλωστε, βρέθηκε μόλις λίγους μήνες νωρίτερα αντιμέτωπη με αμφιβολίες για τις τεράστιες δαπάνες της στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίστοιχα, η Alphabet πέρασε από την εικόνα του ηγέτη της AI σε περίοδο αυξημένου επενδυτικού ελέγχου.

Η υποδομή ως πιο σταθερή επενδυτική επιλογή

Αυτή η εναλλαγή εξηγεί γιατί οι μετοχές AI infrastructure θεωρούνται από αρκετούς αναλυτές πιο αξιόπιστη επιλογή από την προσπάθεια πρόβλεψης του τεχνολογικού νικητή.

Η βασική υπόθεση είναι ότι η επιτυχία οποιουδήποτε AI agent θα δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση για το ίδιο οικοσύστημα: ημιαγωγούς, μνήμη, δικτυακό εξοπλισμό και ενέργεια.

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του κλάδου ενισχύονται ήδη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, οι εταιρείες της AI infrastructure αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση καθαρών κερδών κατά 63% το 2027, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 54%.

Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις στα τέλη Ιουλίου προέβλεπαν αύξηση κερδών μικρότερη του 48% και αύξηση εσόδων 32%.

Οι προσδοκίες για το 2028 κινούνται επίσης ανοδικά, ένδειξη ότι η Wall Street βλέπει την επενδυτική δυναμική της AI ως τάση που μπορεί να διαρκέσει για αρκετά χρόνια.

Περισσότερη μνήμη, επεξεργαστές και ισχύς

Η ανάπτυξη των AI agents δεν αφορά μόνο έναν τύπο ημιαγωγών. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών δημιουργεί ανάγκες για διαφορετικές κατηγορίες chips, από CPUs και μνήμες έως chips δικτύωσης.

Οι εκτιμήσεις για την αγορά των CPU προβλέπουν ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με ετήσια σύνθετη αύξηση της τάξης του 60% έως το 2030.

Παράλληλα, η αυξημένη χρήση των agents σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση για data centers και, κατ’ επέκταση, για ηλεκτρική ενέργεια.

Έτσι, το επενδυτικό αφήγημα μετατοπίζεται από το ερώτημα «ποιος θα φτιάξει τον καλύτερο AI agent» στο ερώτημα «ποιοι θα προμηθεύουν την υποδομή που χρειάζονται όλοι οι agents».

Και αυτή η δεύτερη ερώτηση θεωρείται πολύ πιο εύκολο να απαντηθεί επενδυτικά, καθώς η τεχνολογική ηγεσία μπορεί να αλλάζει, αλλά η ανάγκη για chips, μνήμη, ισχύ και υποδομές παραμένει κοινή για όλους τους ανταγωνιστές.

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