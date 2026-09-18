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Ο συνιδρυτής της AirAsia Group, Τόνι Φερνάντες, επιχείρησε να καθησυχάσει την αγορά μετά την έντονη πίεση που δέχεται η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, απορρίπτοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση της Μαλαισίας εξετάζει τη στήριξη από ανταγωνιστικές αεροπορικές για την απορρόφηση του δικτύου της.

Ο Φερνάντες υποστήριξε ότι η AirAsia θα βγει ισχυρότερη από τη σημερινή κρίση, παρά τη μεγάλη πτώση της μετοχής και τις ανησυχίες για τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, οι οποίες εντάθηκαν μετά την εκτίναξη του κόστους καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε περάσει πολλές κρίσεις και πάντα βγαίναμε πιο δυνατοί. Η περίοδος της Covid ήταν πολύ, πολύ χειρότερη από αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο επικεφαλής της AirAsia σε ενημέρωση την Παρασκευή στην Μπανγκόκ.

Βουτιά 75% στη μετοχή και πίεση από το κόστος καυσίμων

Η μετοχή της AirAsia έχει χάσει περίπου 75% της αξίας της από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των αεροπορικών καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά της εταιρείας.

Η μετοχή υποχώρησε κατά 21% την Πέμπτη, φτάνοντας σε χαμηλό τετραετίας, μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας ζήτησε από άλλες εγχώριες αεροπορικές εταιρείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο απορρόφησης μέρους της εσωτερικής αγοράς της AirAsia.

Ο Φερνάντες διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα ανακριβή.

«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση μας είπε πως ποτέ δεν τέθηκε κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς απλώς να πεις ότι μια άλλη αεροπορική θα πάρει τη χωρητικότητα της AirAsia. Είναι η πιο παράλογη δήλωση που έχω ακούσει στα 25 χρόνια μου», ανέφερε.

Η ασυνήθιστη πώληση νέων αεροσκαφών

Η πίεση στα οικονομικά της εταιρείας αποτυπώνεται και στις κινήσεις του στόλου της. Η AirAsia έχει προχωρήσει στην πώληση έξι ολοκαίνουργιων αεροσκαφών Airbus A321neo από την αρχή του 2025, εκ των οποίων δύο τον Ιούλιο.

Τα αεροσκάφη, τα οποία είχαν παραδοθεί πρόσφατα από την Airbus, πωλήθηκαν στη χρηματοδοτική εταιρεία αεροσκαφών BBAM και στη συνέχεια αποκτήθηκαν ή μισθώθηκαν από τη νεοσύστατη βιετναμέζικη αεροπορική Sun PhuQuoc Airways.

Η πώληση αεροσκαφών που μόλις έχουν παραδοθεί και δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εμπορική λειτουργία θεωρείται ασυνήθιστη στην αεροπορική βιομηχανία. Συνήθως οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη μέθοδο sale-and-leaseback, δηλαδή πωλούν τα αεροσκάφη και στη συνέχεια τα μισθώνουν, ώστε να μειώσουν το αρχικό κόστος αγοράς.

Η συγκεκριμένη κίνηση, ωστόσο, ερμηνεύεται ως προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Εκτόξευση κόστους καυσίμων και προβλήματα ρευστότητας

Η AirAsia επηρεάζεται έντονα από την άνοδο των τιμών ενέργειας, καθώς οι αεροπορικές χαμηλού κόστους έχουν μικρότερα περιθώρια να μετακυλίσουν τις αυξήσεις στους επιβάτες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιμές των εισιτηρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί συστηματικά στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου για τις αγορές καυσίμων, γεγονός που την αφήνει περισσότερο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των τιμών.

Τα έξοδα καυσίμων αυξήθηκαν κατά 58% στο δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας στη μεγαλύτερη τριμηνιαία ζημία της εταιρείας εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η AirAsia είχε στο τέλος Ιουνίου 954 εκατ. ρινγκίτ (περίπου 233 εκατ. δολάρια) σε διαθέσιμα και ισοδύναμα, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείες που παρακολουθεί το Bloomberg.

«Η ρευστότητα είναι ισχυρή» λέει ο Φερνάντες

Ο συνιδρυτής της AirAsia υποστήριξε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα διαθέσιμά της και ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίσει τη συγκυρία.

«Είμαστε καλοί στη διαχείριση μετρητών και έχουμε ισχυρή ρευστότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημοσιότητα γύρω από την AirAsia συχνά διογκώνει τις εξελίξεις.

«Όταν πρόκειται για την AirAsia, τα πράγματα παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Φτερνίζομαι και γίνεται μεγάλη είδηση», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, από τα 239 αεροσκάφη Airbus που διέθετε ο στόλος της στο τέλος Ιουνίου, τα 161 βρίσκονταν σε ενεργή λειτουργία. Η διοίκηση έχει αναφέρει ότι επιστρέφει 25 παλαιότερα αεροσκάφη προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον στόλο της.

Η πορεία της AirAsia θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των τιμών πετρελαίου και καυσίμων, καθώς και από το αν η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών.

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