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Την παρουσία της στην αγορά των έξυπνων συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει η Alibaba, παρουσιάζοντας μια νέα γενιά έξυπνων γυαλιών που φιλοδοξούν να ανταγωνιστούν ευθέως τα δημοφιλή Ray-Ban της Meta.

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός αποκάλυψε την Τρίτη, σε εκδήλωση στην πόλη Χανγκζού, τη νέα σειρά Qwen Glasses N1, διευρύνοντας τη δραστηριότητά του στα ηλεκτρονικά προϊόντα για καταναλωτές και επιδιώκοντας να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Με τιμή εκκίνησης τα 2.999 γουάν, περίπου 450 δολάρια, πριν από τις εκπτώσεις, τα νέα γυαλιά δεν είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα προϊόντα της Meta. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Alibaba δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί αποκλειστικά μέσω χαμηλότερων τιμών, αλλά επενδύει στην ποιότητα, τις τεχνολογικές δυνατότητες και την ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών AI.

Στόχος να ανταγωνιστεί τα Ray-Ban της Meta

Η Alibaba ακολουθεί μια στρατηγική αντίστοιχη με εκείνη της Meta Platforms, η οποία επιχειρεί να καθιερώσει τα έξυπνα γυαλιά ως μια νέα βασική πλατφόρμα πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αμερικανική εταιρεία διεύρυνε τον προηγούμενο μήνα τη σειρά των έξυπνων γυαλιών της, παρουσιάζοντας ένα απλούστερο μοντέλο χωρίς κάμερα, με τιμή 349 δολάρια, το οποίο έχει σχεδιαστεί κυρίως για την αλληλεπίδραση με τον νέο προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse.

Αντίστοιχα, η Alibaba θέλει τα Qwen Glasses να αποτελέσουν την πύλη μέσω της οποίας οι χρήστες θα αξιοποιούν τον δικό της ψηφιακό βοηθό και τους αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, γνωστούς ως AI agents.

Η νέα σειρά έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την παρουσίαση της πρώτης γενιάς γυαλιών, τον περασμένο Νοέμβριο, προσφέροντας βαθύτερη ενσωμάτωση του βοηθού Qwen AI και περισσότερες λειτουργίες.

Κάμερες 50 megapixel και παρακολούθηση της κίνησης των ματιών

Τα νέα έξυπνα γυαλιά διαθέτουν αναβαθμισμένες κάμερες 50 megapixel και βελτιωμένους αισθητήρες, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες καταγραφής και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Γου Τζιαντζούν, γενικό διευθυντή των προϊόντων AI hardware της Qwen, η Alibaba θα διαθέσει επίσης μια πιο προηγμένη έκδοση, την Qwen Glasses N1 Pro, με τιμή 3.499 γουάν.

Η έκδοση Pro ενσωματώνει νέες λειτουργίες παρακολούθησης της κίνησης των ματιών (eye tracking), διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με τη συσκευή.

Στον τομέα της αυτονομίας, η Alibaba ανακοίνωσε ότι τα γυαλιά μπορούν να προσφέρουν έως 25 ώρες σε κατάσταση αναμονής ή 9 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με μία φόρτιση.

Οι βελτιώσεις αυτές έχουν στόχο να καταστήσουν τα γυαλιά περισσότερο πρακτικά για καθημερινή χρήση, πέρα από τις βασικές δυνατότητες φωτογράφισης και αναπαραγωγής ήχου.

Αγορές, πληρωμές και παρακολούθηση υγείας

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των Qwen Glasses N1 είναι η στενότερη σύνδεσή τους με το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Alibaba.

Οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με τον AI agent μέσω μικροφώνων οστικής αγωγιμότητας, χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών.

Παράλληλα, τα γυαλιά θα υποστηρίζουν λειτουργίες ηλεκτρονικών αγορών, πληρωμών και παρακολούθησης δεδομένων υγείας.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των τεχνολογικών εταιρειών να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τις οθόνες των smartphones και των υπολογιστών.

Για την Alibaba, τα έξυπνα γυαλιά αποτελούν ένα ακόμη μέσο μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του Qwen, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν κάθε φορά μια εφαρμογή στο κινητό τους.

Η στρατηγική της Alibaba για τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα επίπεδα

Η επέκταση στα έξυπνα γυαλιά αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης στρατηγικής.

Η Alibaba επιδιώκει να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα, από τα κέντρα δεδομένων και τα εξειδικευμένα τσιπ έως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τις εφαρμογές λογισμικού και τις συσκευές που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή.

Τον προηγούμενο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έντι Γου, επανέλαβε τη φιλοδοξία της Alibaba να αναπτύξει ένα πλήρως ενοποιημένο οικοσύστημα AI.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να συνδυάζει τις υποδομές cloud, τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τις καταναλωτικές συσκευές σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Τα Qwen Glasses N1 αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μεταφέρουν τις δυνατότητες του ψηφιακού βοηθού Qwen σε μια φορητή συσκευή καθημερινής χρήσης.

Νέα ακουστικά AI σε συνεργασία με την Bose

Παράλληλα με τα έξυπνα γυαλιά, η Alibaba ξεκίνησε και τις πωλήσεις των νέων ασύρματων ακουστικών τεχνητής νοημοσύνης Qwen Clip.

Τα ακουστικά αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία ηχητικών συστημάτων Bose και διατίθενται στην τιμή των 1.299 γουάν.

Η νέα συσκευή προσφέρει μια οικονομικότερη επιλογή πρόσβασης στις δυνατότητες του βοηθού Qwen, διευρύνοντας την παρουσία της Alibaba στην αγορά φορητών προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις νέες συσκευές, η Alibaba επιχειρεί να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά όπου η Meta έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, επενδύοντας στην ιδέα ότι τα έξυπνα γυαλιά και τα ακουστικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε βασικά εργαλεία αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το στοίχημα για τον κινεζικό όμιλο είναι να αξιοποιήσει το εκτεταμένο τεχνολογικό του οικοσύστημα ώστε να προσφέρει προϊόντα που θα ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και για τις υπηρεσίες AI που θα ενσωματώνουν.

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