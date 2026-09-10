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Οι δισεκατομμυριούχοι επενδυτές Μάρκ Γουόλτερ και Τοντ Μπόλι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την πώληση των συμμετοχών τους στην Τσέλσι προς τη βασική μέτοχο της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας, την Clearlake Capital, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με τους Γουόλτερ και Μπόλι να αναμένεται να αποκομίσουν ένα μικρό κέρδος από την επένδυσή τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Η Clearlake και ο Μπόλι ηγήθηκαν της κοινοπραξίας που απέκτησε την Τσέλσι από τον Ρώσο ολιγάρχη, Ρομάν Αμπράμοβιτς, το 2022, έναντι περίπου 2,5 δισ. λιρών (3,4 δισ. δολαρίων).

Η Clearlake Capital, η οποία ελέγχει περίπου το 61,5% της ομάδας της Premier League, είχε συζητήσει εδώ και χρόνια την απόκτηση μεγαλύτερου ποσοστού, όμως μέχρι σήμερα οι διαπραγματεύσεις είχαν επανειλημμένα οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω διαφωνιών για το τίμημα.

«Η πιθανή συναλλαγή αποτιμά τη συμμετοχή του Μάρκ Γουόλτερ στην Τσέλσι σε premium σε σχέση με την αρχική του επένδυση και αποτελεί ακόμη μία επιτυχημένη αθλητική επένδυση για τον ίδιο», ανέφερε εκπρόσωπος του Γουόλτερ σε ανακοίνωση. «Μετά την έξοδο από την επένδυση, ο κ. Γουόλτερ σκοπεύει να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στον αθλητικό χώρο».

Εκπρόσωποι του Μπόλι και της Clearlake αρνήθηκαν να σχολιάσουν, σε ερώτημα του Bloomberg.

Η πιθανή συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γουόλτερ αναδιαμορφώνει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, μετά την έναρξη ομοσπονδιακής έρευνας για ορισμένες από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η έρευνα έχει οδηγήσει σε κινήσεις αναδιάρθρωσης συμμετοχών του, μεταξύ άλλων και σε αθλητικές επενδύσεις.

Ο Γουόλτερ δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στην Τσέλσι, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Clearlake και ο Μπόλι είχαν αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαγοράσει ο ένας το ποσοστό του άλλου, μετά από διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική και την κατεύθυνση του συλλόγου. Οι διαφωνίες ακολούθησαν μια περίοδο έντονων δαπανών υπό την ηγεσία του Μπόλι, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε μια επιθετική μεταγραφική πολιτική.

Ο Μπόλι και ο Γουόλτερ κατέχουν από κοινού περίπου το 25% της Τσέλσι, σύμφωνα με στοιχεία της Sportico.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνούν τη μεγάλη επιχειρηματική αυτοκρατορία του Γουόλτερ, χωρίς ωστόσο να έχουν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του ίδιου ή της εταιρείας συμμετοχών του TWG Global.

Φέτος, δύο ασφαλιστικές εταιρείες που ανήκουν στην TWG γνωστοποίησαν ότι δάνεια άνω των 20 δισ. δολαρίων στους ισολογισμούς τους θα έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως συνδεδεμένα μέρη, κάτι που δεν είχε συμβεί. Η TWG ανέφερε αργότερα ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την επίλυση των ερευνών και ότι δεν έχει προκληθεί ζημία σε επενδυτές.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος εξετάζει σειρά συμφωνιών με στόχο να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν δάνεια στους ισολογισμούς των ασφαλιστικών του εταιρειών, τα οποία έχουν προκαλέσει ερωτήματα στις εποπτικές αρχές.

Τον περασμένο μήνα, ο Γουόλτερ συμφώνησε να πουλήσει την ομάδα του NBA Los Angeles Lakers στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ έναντι ποσού ρεκόρ 12,5 δισ. δολαρίων. Η πώληση αντιπροσώπευσε τίμημα κατά 25% υψηλότερο από το ποσό που είχε καταβάλει για την ομάδα το 2025.

Η TWG είχε δηλώσει στα τέλη του περασμένου μήνα ότι «δεν επιδιώκει να πουλήσει αθλητικά περιουσιακά στοιχεία σε τιμές εκποίησης».

Από την πλευρά του, ο Μπόλι είχε αφήσει να εννοηθεί σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές της ασφαλιστικής του εταιρείας τον περασμένο μήνα ότι σχεδιάζει να ρευστοποιήσει ορισμένες προσωπικές επενδύσεις, γεγονός που θα του προσφέρει δισεκατομμύρια δολάρια νέας ρευστότητας.

«Θα αποκτήσω σημαντική προσωπική ρευστότητα από την έξοδο από ορισμένες επενδύσεις», δήλωσε ο Μπόλι στην τηλεδιάσκεψη της 28ης Αυγούστου. «Δεν αποχωρώ πλήρως από όλες, αλλά αποχωρώ εν μέρει από μία συγκεκριμένη. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι κινήσεις αυτές θα δημιουργήσουν δισεκατομμύρια δολάρια ρευστότητας».

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