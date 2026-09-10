Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εκτίμησε ότι η κυβερνοασφάλεια θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι νέες δυνατότητες της AI αναμένεται να ανατρέψουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα πληροφοριακά συστήματα.

Μιλώντας στο τεχνολογικό συνέδριο της Goldman Sachs Group στο Σαν Φρανσίσκο, ο Χουάνγκ ανέφερε ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επικεντρώνεται στην άμυνα απέναντι σε επιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα.

Όπως εξήγησε, η αυτοματοποίηση του προγραμματισμού μέσω AI επηρεάζει ήδη τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς η ταχύτητα με την οποία μπορεί να εντοπιστεί και να αξιοποιηθεί μια ευπάθεια στον κώδικα αυξάνεται σημαντικά, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερη ανάγκη για άμεσες διορθώσεις και προστασία.

«Ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει για να δημιουργήσεις ζήτηση από το να δημιουργήσεις ένα πρόβλημα; Ποιος δεν θέλει η αγορά του να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για το προϊόν του και οι πελάτες να περιμένουν στην ουρά για να το αποκτήσουν; Υπάρχουν υπεύθυνοι τρόποι να γίνει αυτό, αλλά υπάρχουν και λιγότερο ελκυστικοί τρόποι», δήλωσε ο CEO της κορυφαίας τεχνολογικής παραγωγής μικροτσίπ ΑΙ.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Nvidia έγιναν μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της, οι οποίες ενίσχυσαν την εκτίμηση της Wall Street ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων θα συνεχιστούν.

Παράλληλα, ο κλάδος της πληροφορικής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τα πραγματικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών AI.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia ανακοίνωσε σχέδιο εξαγοράς της νεοφυούς εταιρείας Hugging Face έναντι περίπου 13 δισ. δολαρίων, διευρύνοντας την παρουσία της σε επιπλέον τομείς της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η έντονη δραστηριότητα εξαγορών και επενδύσεων της Nvidia έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους επενδυτές για πιθανές στρεβλώσεις στην αναδυόμενη αγορά της τεχνολογίας AI.

Ο Χουάνγκ απάντησε στις ανησυχίες για το ενδεχόμενο κάποιες συμφωνίες να έχουν κυκλικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις της εταιρείας βασίζονται σε πραγματική ζήτηση από την αγορά.

«Δεν είναι κυκλικό, επειδή βάζουμε ένα μικρό ποσό χρημάτων και επιστρέφει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. Ο κόσμος αρχίζει να αναγνωρίζει ότι όπου επενδύω δεν είναι κακό μέρος για επένδυση, επειδή είμαι ενημερωμένος επενδυτής. Δεν αναλαμβάνω τυφλά ρίσκα», επεσήμανε.

Ο επικεφαλής της Nvidia πρόσθεσε ότι πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση η εταιρεία απαιτεί υψηλό βαθμό βεβαιότητας, σημειώνοντας ότι οι υποψήφιες εταιρείες στις οποίες τοποθετεί κεφάλαια θα πρέπει ήδη να διαθέτουν πελατολόγιο και σαφή εμπορική προοπτική.

Διαβάστε ακόμη

Σε συναγερμό οι αγορές ομολόγων: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που φοβίζει τους επενδυτές

Νέες ψηφιακές ταυτότητες: Τρίτη παράταση στον διαγωνισμό – Στις 12/10 το νέο deadline

Νάγκελ (Bundesbank): «Καμπανάκι» για την άνοδο του AfD – Φόβοι ότι θα διώξει επενδυτές από τη Γερμανία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ