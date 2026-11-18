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Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αργά την Τρίτη ιρανική εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο, καθώς οι δύο πλευρές εντείνουν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου.

Το πλήγμα εναντίον εγκατάστασης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έπληξαν διάφορα σημεία του νησιού, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Το πρωί της Τετάρτης, η Τεχεράνη φάνηκε να προχωρεί σε αντίποινα, εξαπολύοντας επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας και εκτοξευτών πυραύλων σε βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επιθέσεις με drones, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για την πρώτη ιρανική επίθεση εναντίον του αραβικού κράτους εδώ και περίπου δύο μήνες.

Το Μπαχρέιν, ένας ακόμη σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικά βλήματα περίπου την ίδια ώρα.

Κλιμάκωση των επιθέσεων παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν καταγράφουν ελάχιστη πρόοδο, ενώ οι δύο χώρες εντείνουν τα στρατιωτικά τους πλήγματα.

Ωστόσο, η κλιμάκωση δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να προκαλέσει γενικευμένες εχθροπραξίες αντίστοιχες με εκείνες που σημειώθηκαν κατά την πρώτη φάση του πολέμου, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ, πλήττοντας κατά μέσο όρο περίπου ένα πλοίο την ημέρα.

Η Τεχεράνη έχει επίσης εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν την τελευταία εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν αμερικανικά συστήματα ραντάρ και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ξεχωριστά, την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του διερευνά πληροφορίες για πιθανά ιρανικά σχέδια βομβιστικών επιθέσεων εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον.

Η πίεση στον Τραμπ και η άφιξη τρίτου αεροπλανοφόρου

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στις οποίες η αντιδημοτικότητα του πολέμου με το Ιράν συνέβαλε σημαντικά στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να οδηγήσει τη σύγκρουση προς τον τερματισμό της.

Παράλληλα, καλείται να αποφύγει τους μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τους οποίους έχει απειλήσει.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για τον Αμερικανό Πρόεδρο να απεμπλέξει τις ΗΠΑ από τη σύγκρουση, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» (locked and loaded).

Αυτή την εβδομάδα, ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Theodore Roosevelt, έφτασε στη Μέση Ανατολή.

«Τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ιράν υπάρχει μια επιχειρησιακή λογική πίσω από τα πλήγματά τους, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, στη μείωση των απειλών για τη δυνατότητά τους να επιχειρούν στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Μπέκα Βάσερ, επικεφαλής αμυντικών θεμάτων του Bloomberg Economics.

«Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης έχουμε διαπιστώσει την αναντιστοιχία ανάμεσα στους επιχειρησιακούς στόχους και στην πολιτική πραγματικότητα, όπου τα διαδοχικά πλήγματα και αντίποινα οδηγούν γρήγορα σε κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Νέο μέτωπο στην Υεμένη – Επιθέσεις των Χούθι και 60 στόχοι

Ένα δεύτερο μέτωπο του πολέμου, στο οποίο εμπλέκονται η Σαουδική Αραβία και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη, παρουσιάζει επίσης ενδείξεις κλιμάκωσης.

Οι Χούθι έβαλαν εκ νέου στο στόχαστρο τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, Ριάντ, την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 60 στρατιωτικούς στόχους που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ισλαμιστών μαχητών.

Ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ έχουν επιδείξει διάθεση συμβιβασμού στα βασικά ζητήματα που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια διπλωματική διευθέτηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και οι ενδεχόμενες παραχωρήσεις από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει τον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο, επρόκειτο να συναντηθεί την Τρίτη με εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας προσπάθειας εξεύρεσης διεξόδου από τη σύγκρουση.

Πετρέλαιο: Πτώση 2% στο Brent, στα 91,50 δολάρια

Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά περίπου 2% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, με το Brent να διαμορφώνεται στα 91,50 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 50% από τις αρχές του έτους, ωστόσο έχει υποχωρήσει αισθητά από τα 117 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν λίγο πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Το νησί Κεσμ βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ιράν. Οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει περιορισμένες επιθέσεις στο νησί και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποστηρίζοντας ότι είχαν αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον πολιτικών υποδομών κοντά σε αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις, εάν η Ουάσιγκτον ακολουθήσει ανάλογη τακτική.

Οι δηλώσεις του, που αποτελούν συνήθη ιρανική αντίδραση σε κάθε ένδειξη πιθανής αμερικανικής κλιμάκωσης, ακολούθησαν δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο εγκαταστάσεις υδροδότησης στο Ιράν «ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τη στρατιωτική ενίσχυση της χώρας».

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά ισοδυναμεί με «προετοιμασία του επόμενου γύρου επιθέσεων εναντίον πολιτικών υποδομών».

«Θα εφαρμόσουμε τη λογική σας με συνέπεια και με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε όλους», προειδοποίησε.

Οι New York Times επικαλέστηκαν αναλυτές που δεν κατονομάστηκαν και δεν ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πλήξουν ιρανικά φράγματα.

Το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, είχε ξεκινήσει τον πόλεμο με βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.