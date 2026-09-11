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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προειδοποιήσεις ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να ελεγχθεί και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, υπογραμμίζοντας ότι βασική του προτεραιότητα είναι η διατήρηση του αμερικανικού προβαδίσματος έναντι της Κίνας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Πέμπτη, κατά την αναχώρησή του από το Ντάλας, αν ανησυχεί ότι η AI μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν έχω καμία ανησυχία».

«Ανησυχώ ότι αν δεν κερδίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτή τη στιγμή προηγούμαστε της Κίνας κατά μια αρκετά σημαντική περίοδο. Θα έλεγα περίπου έναν χρόνο, κάτι που θεωρείται μεγάλο διάστημα».

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης αυτή την εβδομάδα, μετά την παραίτηση ερευνητή της Anthropic PBC, ο οποίος κάλεσε την επιστημονική κοινότητα να επανεξετάσει την πορεία ανάπτυξης της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία, αλλά και η βασική ανταγωνίστρια OpenAI, κινούνται ανεύθυνα απέναντι σε ένα σύστημα που θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο.

Οι φόβοι για την «αυτοβελτιούμενη» τεχνητή νοημοσύνη

Ο Jacob Coxon, ο οποίος ανέφερε ότι εργάστηκε τόσο στην Anthropic όσο και στην OpenAI τα τελευταία τρία χρόνια, υποστήριξε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι εταιρείες προωθούν την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να «αυτοβελτιώνονται» και ενδέχεται να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

«Κινούνται με ταχύτητα προς την αυτοβελτιούμενη υπερευφυΐα και παίζουν με τις ζωές μας», έγραψε ο Coxon στην πλατφόρμα X. «Μην υποτιμάτε τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας. Αυτά σύντομα θα είναι υπερανθρώπινα συστήματα που θα μπορούν να παραβιάσουν τα πάντα, να μεταμορφώσουν οποιονδήποτε κλάδο μέσα σε μία νύχτα και να αποκτήσουν πραγματική δύναμη και πόρους».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ομάδες που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης «πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Evan Hubinger, εργαζόμενος στην Anthropic, ο οποίος ανέφερε ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε ένα τέτοιο σενάριο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι κινήσεις των εταιρειών AI

Αρκετά στελέχη του κλάδου έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης των νέων μοντέλων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, φέρεται να δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους εργαζομένους της εταιρείας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι και άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν αντίστοιχη προσέγγιση.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, οι δηλώσεις του Άλτμαν έγιναν σε εσωτερική επικοινωνία και δεν προορίζονταν για δημόσια ανακοίνωση.

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους της AI, ο Τραμπ επιμένει ότι η τεχνολογική υπεροχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται σε μια κούρσα για την ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

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