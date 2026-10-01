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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «κάθε μέρα» το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πιέσει προς τα πάνω τις τιμές της βενζίνης, υποστήριξε όμως ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ παραμένει ενεργό σενάριο για την κυβέρνησή του.

Όπως είπε, ένα τέτοιο μέτρο ενδέχεται να έχει «αρνητικό αντίκτυπο» στις τιμές της βενζίνης, την ώρα όμως που η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να ανακόψει την άνοδο του ντίζελ, το οποίο έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε μέρος των ανατιμήσεων στις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν περιορίσει την παραγωγή και τις εξαγωγές καυσίμων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλά».

Στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ούτε στον πόλεμο με το Ιράν ούτε στις διαταραχές που συνδέονται με τα Στενά του Ορμούζ, παρότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ντίζελ.

Ράιτ: «Χάσαμε εξαγωγές από Μέση Ανατολή και Κίνα»

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ παρουσίασε μια ευρύτερη εικόνα των προβλημάτων στην αγορά καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι οι διαταραχές στην προσφορά προέρχονται από πολλές κατευθύνσεις.

«Χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, αν και τις αποκαθιστούμε, και χάσαμε κάποιες εξαγωγές ντίζελ από την Κίνα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολλαπλές, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει σύντομα ανακοινώσεις από την Ευρώπη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένες εξαγωγές ντίζελ.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα για τον Λευκό Οίκο, με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν.

Η κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα και άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων εθελοντικούς περιορισμούς στις εξαγωγές από τα διυλιστήρια και ευρύτερη χρήση αφορολόγητου «κόκκινου» ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση στις τιμές.

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