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Η κινεζική νεοφυής επιχείρηση φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (physical AI) Simplexity Robotics εξασφάλισε 100 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία του Ant Group, που υποστηρίζεται από τον Τζακ Μα, με την προσδοκία ότι η εταιρεία θα μπορέσει να ανταγωνιστεί πιο καθιερωμένους παίκτες στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ρομποτικής της Κίνας.

Ο γύρος χρηματοδότησης, που πραγματοποιήθηκε πριν από το στάδιο Series A (pre-Series A), αποτίμησε τη Simplexity στα 1,6 δισ. δολάρια, ενώ συμμετείχαν και υφιστάμενοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Tencent Holdings, HSG και Lanchi Ventures, όπως δήλωσε στο Bloomberg ο πρόεδρος και συνιδρυτής της εταιρείας, Γουάνγκ Κάι.

Η κινεζική βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ έχει αποκτήσει από νωρίς προβάδισμα έναντι των Αμερικανών ανταγωνιστών της, αντιπροσωπεύοντας το 97% των ρομπότ που παραδόθηκαν παγκοσμίως κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2026.

Ένα πλήθος νέων επιχειρήσεων έχει εισέλθει στην αγορά, αξιοποιώντας την κυβερνητική στήριξη και την εκτεταμένη εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, ο κινεζικός οργανισμός οικονομικού σχεδιασμού προειδοποίησε πρόσφατα για τον κίνδυνο δημιουργίας φούσκας στον κλάδο.

Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ που σερβίρει ποτά και εργάζεται σε αποθήκες

Η Simplexity παρουσίασε τη Δευτέρα το δεύτερο ανθρωποειδές ρομπότ της, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της τροχοφόρας μηχανής, με την ονομασία iX, να παρασκευάζει και να σερβίρει ποτά, να παραλαμβάνει και να παραδίδει αντικείμενα και να πραγματοποιεί ξεναγήσεις.

Στους πρώτους πελάτες της περιλαμβάνονται η κορεατική νεοφυής επιχείρηση ρομποτικής Rlwrld, το Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά και η κατασκευάστρια περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων Hangcha Group, με την οποία η Simplexity έχει θέσει σε λειτουργία μια γραμμή διαλογής σε αποθήκη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η τελευταία επένδυση του Ant Group ενισχύει ένα χαρτοφυλάκιο συμμετοχών στον κλάδο της ρομποτικής, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τις Unitree, Astribot και Zeroth.

Από τη Li Auto σε αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγους μήνες

Ο Γουάνγκ Κάι ίδρυσε τη Simplexity το περασμένο καλοκαίρι μαζί με τους Τζια Πενγκ και Γουάνγκ Τζιατζιά.

Και οι τρεις υπήρξαν υψηλόβαθμα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων Li Auto. Μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυσή της, η νεοφυής επιχείρηση ξεπέρασε σε αποτίμηση το 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Γουάνγκ.

«Συνδυάζουμε τα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα σύνολα δεδομένων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τους πελάτες, ώστε όλοι αυτοί οι παράγοντες να λειτουργούν από κοινού για την ανάπτυξη εμπορικών ρομπότ», δήλωσε σε συνέντευξή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μούντου, μια πόλη με ιστορία 2.500 ετών και κανάλια, στο δυτικό άκρο της λίμνης Ταϊχού, στη Σουτσόου.

Σε κοντινή απόσταση, προγραμματιστές παρακολουθούσαν ένα ρομπότ να τοποθετεί χυμούς, αναψυκτικά και νερό σε ράφια, ενώ άλλοι προχωρούσαν σε προσαρμογές αλγορίθμων στις οθόνες τους.

Η εταιρεία σχεδιάζει τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό (software), προσαρμόζοντάς τα σε συγκεκριμένες εργασίες και διαφορετικούς τύπους ρομπότ.

Αναπτύσσει εσωτερικά ολόκληρη την τεχνολογική υποδομή λογισμικού της, από τα εγγενή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπαριστούν τον φυσικό κόσμο έως τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευσή τους.

Η έλλειψη εργατικών χεριών και οι δουλειές που οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν

Καθώς το εργατικό κόστος στην Κίνα αυξάνεται, οι γεννήσεις μειώνονται και ο παραγωγικός πληθυσμός συρρικνώνεται, ο Γουάνγκ πιστεύει ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να αποδειχθούν απαραίτητα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Τα ρομπότ μας στοχεύουν στις δουλειές που οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν», δήλωσε.

Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ της Simplexity, ένα βιομηχανικό μοντέλο με τροχοφόρα βάση, χρησιμοποιείται ήδη στη μεταποίηση, στη διαλογή προϊόντων για την εφοδιαστική αλυσίδα, στο λιανεμπόριο και στη συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων.

Η εταιρεία το έχει εκπαιδεύσει να χειρίζεται μηχανές CNC, δηλαδή εργαλειομηχανές υψηλής ακρίβειας που κόβουν, τρυπούν και διαμορφώνουν μέταλλο, ξύλο και πλαστικό, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τη σοβαρή έλλειψη χειριστών.

Σύμφωνα με τον Γουάνγκ, στην Κίνα λειτουργούν 3 εκατομμύρια τέτοιες μηχανές, ενώ η μέση ηλικία των χειριστών τους είναι 45 έτη.

Παρότι ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται σε περίπου 20.000 δολάρια, ελάχιστοι νέοι Κινέζοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως ανέφερε.

«Είναι ένα θορυβώδες, δύσκολο περιβάλλον, όπου εισπνέεις πολλή σκόνη», εξήγησε. «Θέλουμε τα ρομπότ να αναλάβουν αυτού του είδους τις εργασίες».

Ρομπότ που λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο στην παραγωγή

Η νεοφυής επιχείρηση λειτουργεί αυτό που χαρακτηρίζει ως την πρώτη στον κόσμο έξυπνη γραμμή παραγωγής με ρομπότ CNC, για λογαριασμό της Leaderdrive, ενός από τους βασικούς πελάτες της.

Η Leaderdrive αποτελεί επίσης σημαντικό προμηθευτή των αμερικανικών εταιρειών κατασκευής ρομπότ Tesla και Figure AI.

Τα ρομπότ αναλαμβάνουν την αδιάκοπη, 24ωρη παραγωγή εξαρτημάτων ακριβείας για τον έλεγχο της κίνησης.

Στους υπόλοιπους πελάτες της Simplexity περιλαμβάνονται η κατασκευάστρια εξαρτημάτων ακριβείας Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, καθώς και η Hangcha.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης τον πρώτο αρθρωτό βραχίονα ανθρωποειδούς ρομπότ στην Κίνα, με ανεξάρτητα παραμετροποιήσιμες μονάδες αρθρώσεων.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στους ρομποτικούς βραχίονες να αποσυναρμολογούνται και να επανασυναρμολογούνται με διαφορετικά μήκη, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εργασίας.

Ο σκληρός ανταγωνισμός στην Κίνα και η φιλοδοξία για παγκόσμια κυριαρχία

Παρότι η κινεζική αγορά χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονο ανταγωνισμό, ο Γουάνγκ θεωρεί ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τη Simplexity.

«Αν μπορούμε να πουλάμε και να επιβιώνουμε εδώ, μπορούμε να πουλάμε με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, εάν η OpenAI δημιούργησε το chatbot που γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία και η Anthropic τον καλύτερο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματισμό, η δική του εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει την εφαρμογή που θα καθιερώσει τη λεγόμενη ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI).

Πρόκειται για μια φιλοδοξία που μοιράζεται με πολλούς ανταγωνιστές του στην Κίνα.

«Μπορούμε να έχουμε πολλούς ιππότες, αλλά υπάρχει μόνο ένας Αρθούρος», δήλωσε, παραλληλίζοντας τους στόχους της εταιρείας με τη θρυλική μορφή του βασιλιά Αρθούρου της μεσαιωνικής βρετανικής παράδοσης.