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Από τον χάλυβα και τα λιπάσματα μέχρι τα φορτηγά και τα ναυτιλιακά καύσιμα, η Κίνα επενδύει στο υδρογόνο ως εργαλείο βιομηχανικής αναδιάρθρωσης. Η επιδίωξη υπερβαίνει την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής ενεργειακής αγοράς: συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των εργοστασίων, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Το πλεονέκτημα της χώρας βρίσκεται στον συνδυασμό μεγάλης βιομηχανικής ζήτησης, παραγωγής εξοπλισμού και εκτεταμένων εγκαταστάσεων αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Η σύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να δημιουργήσει ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής και κατανάλωσης, περιορίζοντας την απόσταση ανάμεσα στην τεχνολογική δοκιμή και στην εμπορική εφαρμογή.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με πράσινη παραγωγή. Το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την προέλευση της ενέργειας και από τις εκπομπές ολόκληρης της διαδικασίας.

Το βιομηχανικό πλεονέκτημα και το κόστος

Η κινεζική υπεροχή αποτυπώνεται στους ηλεκτρολύτες, τον εξοπλισμό που διασπά το νερό για την παραγωγή υδρογόνου. Το 2025 η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρόλυσης υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 4 GW, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει σχεδόν τα τρία τέταρτα των νέων εγκαταστάσεων.

Η διαφορά κόστους είναι σημαντική. Το 2024, η κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρολυτών στην Κίνα κόστιζε περίπου 600–1.200 δολάρια ανά κιλοβάτ, έναντι 2.000–2.600 δολαρίων εκτός Κίνας. Το πλεονέκτημα περιορίζεται όταν ο κινεζικός εξοπλισμός εγκαθίσταται στο εξωτερικό, καθώς προστίθενται μεταφορές, δασμοί, κατασκευαστικές εργασίες και απαιτήσεις προσαρμογής.

Το φθηνότερο μηχάνημα, συνεπώς, δεν εξασφαλίζει μόνο του ανταγωνιστικό υδρογόνο. Απαιτούνται προσιτή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, επαρκής λειτουργία των μονάδων και υποδομές μεταφοράς.

Περιοχές όπως η Εσωτερική Μογγολία, η Σιντζιάνγκ και η Γκανσού διαθέτουν ισχυρό αιολικό και ηλιακό δυναμικό. Η οικονομική αξιοποίησή του προϋποθέτει σύνδεση με τα κέντρα κατανάλωσης, μέσω αγωγών, αποθήκευσης ή μετατροπής του υδρογόνου σε ευκολότερα μεταφερόμενα προϊόντα.

Χάλυβας και χημικά στην πρώτη γραμμή

Η χαλυβουργία αποτελεί κρίσιμο πεδίο εφαρμογής, επειδή η συμβατική παραγωγή στηρίζεται έντονα στον άνθρακα. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγωγικό μέσο στην παραγωγή σιδήρου, περιορίζοντας τις εκπομπές όταν υποκαθιστά ανθρακούχες εισροές.

Στη μονάδα της Baowu στο Τζαντζιάνγκ, δυναμικότητας ενός εκατομμυρίου τόνων ετησίως, η αξιολόγηση λειτουργίας του 2024 καταγράφει συμμετοχή υδρογόνου 70% στο αναγωγικό αέριο. Η διάκριση έχει σημασία: πρόκειται για εφαρμογή με υψηλή χρήση υδρογόνου, όχι για τεκμηρίωση πλήρους λειτουργίας αποκλειστικά με πράσινο υδρογόνο.

Στη χημική βιομηχανία, η πράσινη αμμωνία συνδέει το ανανεώσιμο υδρογόνο με την παραγωγή λιπασμάτων και δυνητικά με τη ναυτιλία. Παράλληλα, η σύνθεση μεθανόλης από υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα ανοίγει δρόμους για χημικά προϊόντα και καύσιμα.

Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος παραμένει συνδεδεμένη με την προέλευση του υδρογόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταφορές με διαφορετικούς βαθμούς ωριμότητας

Στους δρόμους, οι κυψέλες καυσίμου συγκεντρώνουν ενδιαφέρον κυρίως για βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και οργανωμένους στόλους logistics. Ο σύντομος ανεφοδιασμός και η αποφυγή ιδιαίτερα μεγάλων μπαταριών αποτελούν πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες διαδρομές.

Στο τέλος του 2024, η Κίνα διέθετε 442 σταθμούς ανεφοδιασμού, ενώ οι ετήσιες πωλήσεις οχημάτων κυψελών καυσίμου έφτασαν τις 5.405 μονάδες. Βιομηχανικές ζώνες και λιμάνια προσφέρουν πεδίο ανάπτυξης, καθώς επιτρέπουν τη συγκέντρωση οχημάτων γύρω από κοινές εγκαταστάσεις.

Στους σιδηροδρόμους, υβριδικά συστήματα κυψελών καυσίμου και μπαταριών μπορούν να εξυπηρετήσουν διαδρομές χωρίς συνεχή ηλεκτροδότηση. Στη ναυτιλία, το ενδιαφέρον εκτείνεται από κυψέλες καυσίμου για μικρότερα σκάφη έως αμμωνία και μεθανόλη για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η αεροπορία βρίσκεται σε περισσότερο πειραματικό στάδιο, με ανοιχτά ζητήματα αποθήκευσης, όγκου καυσίμου, ασφάλειας και υποδομών.

Ηλεκτροπαραγωγή και επενδυτική βιωσιμότητα

Το υδρογόνο εξετάζεται επίσης για μακροχρόνια αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η δοκιμή του αεριοστροβίλου Jupiter One, ισχύος 30 MW, τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελεί χαρακτηριστικό τεχνολογικό ορόσημο.

Οι εφαρμογές αυτές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο εμπορικής ωριμότητας. Η μετατροπή ηλεκτρισμού σε υδρογόνο και στη συνέχεια ξανά σε ηλεκτρισμό χρειάζεται να δικαιολογείται από τις ανάγκες αποθήκευσης και το οικονομικό αποτέλεσμα.

Εξίσου καθοριστική είναι η εξασφάλιση αγοραστών. Διεθνώς, μόλις περίπου 20% των νέων συμφωνημένων όγκων απορρόφησης του 2025 συνοδευόταν από δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις, αναδεικνύοντας τη δυσκολία χρηματοδότησης χωρίς σταθερή ζήτηση.

Τα σενάρια για κινεζική παραγωγή πράσινου υδρογόνου 5 εκατ. τόνων το 2030 και 20 εκατ. το 2040 παραμένουν προβλέψεις μοντέλου. Η υλοποίησή τους εξαρτάται από επενδυτικές αποφάσεις, συμβόλαια πώλησης και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.