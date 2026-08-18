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Η Apple συμφώνησε σε ένα ευρύ πακέτο αλλαγών για το App Store στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση της χρέωσης ανά εγκατάσταση για τους προγραμματιστές που δεν χρησιμοποιούν το επίσημο κατάστημα εφαρμογών του iPhone, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τη διαμάχη της με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα ανταγωνισμού.

Η Apple θα αντικαταστήσει το λεγόμενο Core Technology Fee, τη χρέωση που επιβαλλόταν στους προγραμματιστές στην ΕΕ οι οποίοι παρέκαμπταν το App Store, με προμήθεια 5% επί των ψηφιακών συναλλαγών σε εφαρμογές που διανέμονται εκτός της πλατφόρμας της, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία.

Οι αλλαγές αποτελούν σημαντική υποχώρηση της Apple απέναντι στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, με τις οποίες βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση για τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στο App Store. Επί χρόνια, οι δημιουργοί εφαρμογών καταγγέλλουν ότι η Apple και η Google της Alphabet διατηρούν ασφυκτικό έλεγχο στην αγορά των smartphones, επιβάλλοντας υψηλές προμήθειες και ελέγχοντας τις πληρωμές μέσα στις κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με την Apple, καθώς επιχειρεί να εδραιώσει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου ρυθμιστή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Τον Ιούλιο, η δεύτερη πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο έχασε δικαστική μάχη με την ΕΕ στην προσπάθειά της να ανατρέψει την εφαρμογή των αυστηρών κανόνων του Digital Markets Act (DMA), του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές.

«Οι αλλαγές αυτές επιλύουν τις διαφωνίες της Apple με την Επιτροπή σχετικά με τους εμπορικούς όρους και την εναλλακτική διανομή», ανέφερε η εταιρεία. «Μειώνουν επίσης την πολυπλοκότητα, μεταφέροντας κάθε προγραμματιστή που διανέμει εφαρμογές στην ΕΕ σε ένα ενιαίο σύνολο εμπορικών όρων».

Η Apple δεσμεύθηκε παράλληλα να διευρύνει τον αριθμό των ευρωπαϊκών εταιρειών που θα μπορούν να διανέμουν και να αξιοποιούν εμπορικά εφαρμογές για iPhone εκτός της πλατφόρμας της. Οι νέες τιμές και πολιτικές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν «χαιρετίζει τις αλλαγές της Apple στους εμπορικούς της όρους, οι οποίες ακολουθούν στενό διάλογο» με την εταιρεία. Πρόσθεσε ότι, μετά τη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων όρων από την Apple.

Πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

Το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Apple πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ για παραβίαση του DMA, κρίνοντας ότι η εταιρεία δεν επέτρεπε στους προγραμματιστές να κατευθύνουν τους χρήστες από το App Store σε εξωτερικά κανάλια, προκειμένου να πραγματοποιούν αγορές εκτός της πλατφόρμας της Apple.

Η νέα αναμόρφωση του App Store αποτελεί απάντηση σε ξεχωριστή έρευνα της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το 2024, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αλλαγές που είχε πραγματοποιήσει η Apple για να συμμορφωθεί με τον DMA ήταν πράγματι συμβατές με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Στο πλαίσιο των νέων πολιτικών, η Apple ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει προμήθεια 26% στις αγορές εντός εφαρμογών στην Ευρώπη, έναντι της συνήθους προμήθειας 30%. Για τους προγραμματιστές που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα συνεργατών της Apple ή προσφέρουν συνδρομές με αυτόματη ανανέωση, η προμήθεια θα διαμορφώνεται στο 15%.

Παράλληλα, η εταιρεία θα επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμής παράλληλα με το σύστημα πληρωμών της Apple.

Νέοι κανόνες και για την προστασία των ανηλίκων

Η Apple θα εισαγάγει επίσης νέα μέτρα προστασίας των παιδιών, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική γονική έγκριση για οποιαδήποτε χρήση εναλλακτικού συστήματος πληρωμών ή συνδέσμων που οδηγούν σε συναλλαγές μέσω διαδικτύου, όταν οι χρήστες των εφαρμογών είναι κάτω των 18 ετών.

Τα καταστήματα εφαρμογών τρίτων αποτελούν εναλλακτική λύση στο App Store της Apple, το οποίο βρίσκεται προεγκατεστημένο στις συσκευές της εταιρείας. Η Apple υποχρεώθηκε βάσει του DMA να επιτρέψει τη λειτουργία τέτοιων εναλλακτικών marketplaces στις συσκευές της στην ΕΕ, όταν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες τέθηκαν πλήρως σε ισχύ πριν από περισσότερα από δύο χρόνια.

Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι καθιστά δύσκολη τη διανομή εφαρμογών εκτός του App Store τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας σειρά ερευνών και προστίμων.

Το οικονομικό κίνητρο για την Apple είναι σημαντικό, καθώς το ίδιο το App Store παραμένει πολύ πιο προσοδοφόρο για την εταιρεία σε σχέση με την εξωτερική διανομή εφαρμογών και τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής.

Παρά τους περιορισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ήδη γνωστά καταστήματα εφαρμογών τρίτων για συσκευές Apple. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και κατάστημα που υποστηρίζεται από την Epic Games, την εταιρεία πίσω από το εξαιρετικά δημοφιλές Fortnite.

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