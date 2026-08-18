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Πιο ισχυρή και, κυρίως, ευρύτερη βάση αποκτά το ανοδικό story των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με τη UBS, καθώς η βελτίωση των εταιρικών κερδών παύει να περιορίζεται σε λίγους κλάδους και αρχίζει να συνδυάζεται με θετικότερα μηνύματα από την πραγματική οικονομία. Ο ελβετικός οίκος διατηρεί στόχο 690 μονάδων για τον Stoxx 600 το 2026, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 4%, ενώ για το 2027 βλέπει τον δείκτη στις 760 μονάδες, δηλαδή 15% υψηλότερα.

Η βασική αλλαγή στην επενδυτική εικόνα της Ευρώπης είναι ότι η αγορά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη ή από τις τράπεζες. Οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας εξαπλώνονται σε περισσότερους κλάδους, με τη συναίνεση της αγοράς να αναμένει πλέον αύξηση των κερδών ανά μετοχή κοντά στο 18% φέτος. Πρόκειται για σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, όταν σε επίπεδο συνολικής αγοράς η αύξηση των κερδών ήταν ουσιαστικά μηδενική.

Στροφή σε χρηματοοικονομικά και βιομηχανία

Η UBS προχωρά παράλληλα σε ουσιαστική αλλαγή της στρατηγικής της για τους κλάδους. Αφαιρεί την ενέργεια και τα βασικά υλικά από τη λίστα υψηλότερης πεποίθησης και αναβαθμίζει τις διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Η κίνηση στηρίζεται στον συνδυασμό καλύτερων αναθεωρήσεων κερδών, ελκυστικών αποτιμήσεων και ενισχυμένων μακροοικονομικών ενδείξεων. Τράπεζες, ασφαλιστικές, διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές εταιρείες και κεφαλαιουχικά αγαθά κατατάσσονται πλέον υψηλά στο μοντέλο REVS της UBS.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση απέναντι στις τράπεζες. Η UBS επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις για τα τραπεζικά κέρδη συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά και δεν θεωρεί ότι αυτή η τάση έχει εξαντληθεί. Όσο δεν εμφανίζονται ουσιαστικές υποβαθμίσεις κερδοφορίας, η αποτίμηση, η υψηλή κερδοφορία και οι αποδόσεις προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών αποτελούν ισχυρό στήριγμα.

Ταυτόχρονα, οι χρηματοοικονομικές και οι βιομηχανικές εταιρείες έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλο βάρος στους ευρωπαϊκούς δείκτες. Η UBS θεωρεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστική αποτίμηση, ενώ οι βιομηχανικές εταιρείες συνεχίζουν να παράγουν ισχυρή αύξηση κερδών.

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει στην κορυφή

Η διεύρυνση της ανόδου δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χάνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που αποτελούν βασικούς ωφελημένους από τις επενδύσεις στην AI εξακολουθούν να καταγράφουν τις ισχυρότερες ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών. Στις θεματικές που ξεχωρίζει η UBS βρίσκονται επίσης η ηλεκτροκίνηση και οι επιλεγμένες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στις μετοχές υψηλής πεποίθησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Prysmian, ACS, SPIE, Elia και Rockwool, ενώ από τους αμυντικούς τίτλους με βελτιούμενη δυναμική κερδών ξεχωρίζουν Merck, Bayer και UCB. Αντίθετα, εξοπλισμός και υπηρεσίες υγείας, λιανικό εμπόριο και επιλεγμένες βρετανικές καταναλωτικές εταιρείες εμφανίζουν ορισμένα από τα ασθενέστερα σήματα στο μοντέλο του οίκου.

Οι δείκτες PMI ενισχύουν το σενάριο

Το κρίσιμο νέο στοιχείο είναι ότι τα εταιρικά κέρδη αρχίζουν να υποστηρίζονται και από τους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες. Οι δείκτες νέων παραγγελιών έχουν κινηθεί πάνω από το όριο των 50 μονάδων σε αρκετούς μεγάλους κλάδους, με τράπεζες, φαρμακευτικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να εμφανίζουν από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις.

Η UBS αναγνωρίζει πάντως ότι ο δείκτης OECD CLI εξακολουθεί να υποδεικνύει καθεστώς επιβράδυνσης, το οποίο ιστορικά δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον Stoxx 600. Από την άλλη πλευρά, οι σταθμισμένοι με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη PMI κινούνται πλέον σαφώς προς περιοχή επέκτασης, δημιουργώντας ενδείξεις επανεπιτάχυνσης.

Υποστηρικτική παραμένει και η τοποθέτηση των επενδυτών. Οι ενεργητικές εισροές στην Ευρώπη παραμένουν περιορισμένες, όμως οι παθητικές ροές και οι τοποθετήσεις μέσω ETF έχουν αρχίσει να βελτιώνονται. Σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό επίπεδο συνωστισμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές μετοχές, η UBS εκτιμά ότι η καλύτερη πορεία των κερδών μπορεί να προσελκύσει πρόσθετα κεφάλαια κατά το δεύτερο εξάμηνο και να οδηγήσει τον Stoxx 600 προς τον στόχο των 690 μονάδων.

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