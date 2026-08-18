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Οι περισσότερες βρετανικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έρευνα που δείχνει ότι οι εταιρείες περνούν πλέον από το στάδιο του πειραματισμού στην αναδιάρθρωση των προσλήψεων και του ανθρώπινου δυναμικού γύρω από την AI.

Το Lloyds Business Barometer έδειξε ότι το 25% των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο προσλαμβάνει ολοένα περισσότερο εργαζομένους με δεξιότητες στην AI, ενώ μία στις πέντε επιχειρήσεις δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ειδικά για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ευρύτερο επίπεδο, το 54% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η AI οδήγησε στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Αμάντα Μέρφι, διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρηματικής και εμπορικής τραπεζικής της Lloyds, τόνισε ότι οι εταιρείες πρέπει να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους από την απλή πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη προς την «ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κουλτούρας και της αυτοπεποίθησης που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της».

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.200 επιχειρήσεις τον Ιούλιο, καταγράφει μια αλλαγή με δύο όψεις: από τη μία πλευρά δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες που αξιοποιούν αποτελεσματικά την AI και από την άλλη διαφαίνονται σοβαρές ανατροπές για εργαζομένους σε μεγάλα τμήματα της αγοράς εργασίας.

Μια αγορά εργασίας «δύο ταχυτήτων»

Οι διαδικτυακές αγγελίες εργασίας δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας δύο ταχυτήτων. Οι επιχειρήσεις αναζητούν περισσότερο έμπειρα στελέχη που διαθέτουν δεξιότητες στην AI, την ώρα που περιορίζουν τις προσλήψεις σε άλλους τομείς, καθώς το υψηλό κόστος απασχόλησης εξακολουθεί να επιβαρύνει τις εταιρείες.

Οι προσλήψεις σε επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως προγραμματιστές λογισμικού και σύμβουλοι, έχουν υποχωρήσει σημαντικά από το 2022.

Ταυτόχρονα, η άποψη ότι η AI θα οδηγήσει τελικά σε μείωση του συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας έχει πλέον αποκτήσει ευρεία αποδοχή μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων.

Ανάλυση στελεχών της Τράπεζας της Αγγλίας έδειξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη γίνονται περισσότερο παραγωγικές, ωστόσο μέρος αυτών των κερδών παραγωγικότητας συνοδεύεται από απώλειες θέσεων εργασίας.

Οι ανησυχίες για εργαζομένους και νέους

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του, προειδοποιώντας ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της στην απασχόληση και στους νέους εργαζομένους.

Η AI βρίσκεται επίσης ψηλά στην ατζέντα της Τράπεζας της Αγγλίας. Ο διοικητής της, Άντριου Μπέιλι, έχει επισημάνει την πρόκληση της μετάβασης από την απλή υιοθέτηση της τεχνολογίας στην ουσιαστική αξιοποίησή της ως εργαλείου για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να ξεφύγει από την παρατεταμένη περίοδο ασθενικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η επίδρασή της στην παραγωγικότητα ενδέχεται να ακολουθήσει μια «καμπύλη J», καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη νέα τεχνολογία.

Επενδύσεις στην εκπαίδευση των εργαζομένων

Πέρα από την αναζήτηση νέων εργαζομένων με γνώσεις AI, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα της Lloyds ανέφεραν ότι δημιουργούν ή διευρύνουν προγράμματα εκπαίδευσης για το υπάρχον προσωπικό τους.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες εμφανίζονται περισσότερο προετοιμασμένες για τη μετάβαση. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. λιρών δήλωσαν ότι το σημερινό προσωπικό τους διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές ανάγκες.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται λίγο πάνω από το 50%.

Παράλληλα, περισσότερες από επτά στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι επομένως σύνθετη: η AI δημιουργεί νέες ειδικότητες και αυξάνει τη ζήτηση για συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τις ανάγκες απασχόλησης σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό της βρετανικής αγοράς εργασίας.

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