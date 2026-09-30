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Περίπου 6 εκατομμύρια συσκευές iPhone Duo αναμένεται να πουλήσει η Apple μέσα στο 2026, σύμφωνα με την Counterpoint Research, στην πρώτη εκτίμηση για την πορεία του πρώτου αναδιπλούμενου smartphone της εταιρείας.

Ο αριθμός αυτός παραμένει μικρός σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις iPhone της Apple, αλλά βρίσκεται κοντά στα μεγέθη της σημερινής αγοράς των αναδιπλούμενων συσκευών, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μια εξειδικευμένη κατηγορία.

Η εκτίμηση, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Apple να αυξήσει την παραγωγή του νέου μοντέλου, σύμφωνα με τον ανώτερο αναλυτή της Counterpoint Ιβάν Λαμ.

Το iPhone Duo, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο με τιμή περίπου 1.999 δολάρια, τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της Apple, με την εταιρεία να φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στην κατηγορία των foldable smartphones.

Η Apple μπορεί να αλλάξει την πορεία των αναδιπλούμενων κινητών

Η είσοδος της Apple στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών θεωρείται κρίσιμο σημείο για ολόκληρο τον κλάδο.

Η IDC εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά foldables θα αυξηθεί κατά 13% φέτος, φτάνοντας τις 22,9 εκατομμύρια αποστολές συσκευών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών, η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία της Apple, καθώς χωρίς το iPhone Duo η συγκεκριμένη κατηγορία θα κατέγραφε πτώση.

Η Apple μπαίνει σε μια αγορά όπου ήδη δραστηριοποιούνται κατασκευαστές όπως η Samsung, η Huawei, η Oppo και η Xiaomi, όμως η είσοδός της αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη νέα μορφή smartphone.

Ισχυρό ξεκίνημα για τα iPhone 18 Pro στην Κίνα

Παράλληλα με το iPhone Duo, η νέα σειρά iPhone 18 Pro εμφανίζει ισχυρή αρχική ζήτηση στην Κίνα, σύμφωνα με την Counterpoint.

Τα νέα μοντέλα Pro κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά χωρίς ταυτόχρονη αναβάθμιση του βασικού μοντέλου, γεγονός που οδήγησε περισσότερους καταναλωτές που αναζητούν αναβάθμιση προς τις ακριβότερες εκδόσεις.

Οι αρχικές πωλήσεις των iPhone 18 Pro είναι αυξημένες κατά 12% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του iPhone 17 Pro στην αρχική περίοδο κυκλοφορίας.

Η επίδοση αυτή ξεχωρίζει σε μια αγορά που συνολικά βρίσκεται υπό πίεση. Οι κινεζικές μάρκες smartphones επηρεάστηκαν περισσότερο από τη συνολική πτώση της αγοράς κατά 17% σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Apple κερδίζει μερίδιο στην πιο ανταγωνιστική αγορά

Η ισχυρή πορεία των νέων μοντέλων βοήθησε την Apple να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στην κινεζική αγορά smartphones.

Η εταιρεία έφτασε σε μερίδιο περίπου 33%, επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για μια αγορά όπου συνήθως η Apple ανταγωνίζεται ισόρροπα με τους μεγάλους εγχώριους κατασκευαστές, όπως η Huawei, η Oppo, η Vivo και η Xiaomi.

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων πιέζει όλους τους κατασκευαστές να αυξήσουν τις τιμές των συσκευών, προσπαθώντας να αντισταθμίσουν τη μείωση των πωλήσεων σε όγκο με υψηλότερα έσοδα ανά συσκευή.

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ευνοϊκά για την Apple, καθώς περιορίζει το πλεονέκτημα κόστους που είχαν μέχρι σήμερα αρκετοί ανταγωνιστές της.

«Οι αυξήσεις τιμών άνω των 200 δολαρίων σε πολλά κινεζικά premium μοντέλα ενδέχεται να ανέβασαν το σημείο αναφοράς των καταναλωτών, ενισχύοντας τη σχετική αξία του iPhone», ανέφερε ο Ιβάν Λαμ.

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