Η εικόνα έξω από τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις γύρω από το Τσενάι αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο μια ευρύτερη αλλαγή στην παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικών. Εκατοντάδες λεωφορεία μεταφέρουν καθημερινά εργαζομένους στις μονάδες παραγωγής, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απασχολούνται σε διαδοχικές βάρδιες. Σε κοντινή απόσταση λειτουργεί ακόμη ένα μεγάλο συγκρότημα παραγωγής, που πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Tata, όπως έγραψε το Bloomberg. Πίσω από αυτή τη βιομηχανική δραστηριότητα βρίσκεται η μετατόπιση της παραγωγικής βάσης της Apple. Η Ινδία δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν συμπληρωματικό προορισμό για τη συναρμολόγηση ορισμένων μοντέλων iPhone, αλλά εξελίσσεται σε κρίσιμο κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή έχει οικονομική και γεωπολιτική διάσταση. Η Apple επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα, ενώ το Νέο Δελχί αξιοποιεί τη συγκυρία για να δημιουργήσει μια ευρύτερη βιομηχανική βάση ηλεκτρονικών.

Από το υψηλό κόστος στη βιομηχανική κλίμακα

Η μετάβαση δεν ήταν αυτονόητη. Όταν η Ινδία άρχισε να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρονικών, το κόστος κατασκευής παρέμενε αισθητά υψηλότερο σε σχέση με την Κίνα. Η διαφορά οφειλόταν κυρίως στην πυκνότητα των προμηθευτών, στην τεράστια παραγωγική κλίμακα της κινεζικής βιομηχανίας και στην πολυετή συσσώρευση τεχνογνωσίας.

Η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι αποφάσισε να αντιμετωπίσει το μειονέκτημα μέσω ενός συνδυασμού επιδοτήσεων, επενδύσεων στις υποδομές και κινήτρων που συνδέονταν άμεσα με την παραγωγή. Στόχος ήταν να καταστεί η Ινδία περισσότερο ανταγωνιστική και να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ικανό να υποστηρίξει όχι μόνο τη συναρμολόγηση συσκευών αλλά και την παραγωγή εξαρτημάτων.

Η Apple είχε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα στη χώρα από το 2017, όταν ξεκίνησε περιορισμένη παραγωγή του iPhone SE. Ακολούθησε η Foxconn με την κατασκευή iPhone XR κοντά στο Τσενάι. Η παραγωγή αρχικά παρέμεινε μικρή, όμως η σταδιακή ενίσχυση των κινήτρων και των υποδομών άλλαξε τα δεδομένα.

Από τη συναρμολόγηση στη δημιουργία τοπικού οικοσυστήματος

Το πιο σημαντικό στοιχείο της αλλαγής δεν είναι μόνο ο αριθμός των iPhone που κατασκευάζονται στην Ινδία. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Apple και οι συνεργάτες της επιχείρησαν αρχικά να μεταφέρουν στην Ινδία μέρος του κινεζικού δικτύου προμηθευτών. Οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Πεκίνου, ωστόσο, περιόρισαν αυτή τη δυνατότητα και ενίσχυσαν την ανάγκη ανάπτυξης εγχώριων προμηθευτών.

Σήμερα, περισσότερες από 40 επιχειρήσεις παράγουν στην Ινδία εξαρτήματα για συσκευές της Apple. Η δραστηριότητα εκτείνεται από μπαταρίες και φορτιστές έως μεταλλικά περιβλήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής.

Παράλληλα, οι επενδύσεις των Tata και Foxconn δημιουργούν νέες παραγωγικές μονάδες, αυξάνοντας την ικανότητα της χώρας να εξυπηρετεί μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας κατασκευής στο εσωτερικό της.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή. Η Ινδία δεν επιχειρεί πλέον μόνο να γίνει εργοστάσιο συναρμολόγησης, αλλά να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της τεχνολογικής και παραγωγικής αλυσίδας.

Η Κίνα παραμένει ο βασικός ανταγωνιστής

Παρά την ταχεία πρόοδο, η Κίνα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η βιομηχανική της βάση είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη, το δίκτυο προμηθευτών πολύ πυκνότερο και η τεχνογνωσία συσσωρευμένη επί δεκαετίες.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ινδία έχει επίσης αντιμετωπίσει εμπόδια. Η επιστροφή Κινέζων μηχανικών και τεχνικών από ινδικές μονάδες παραγωγής περιόρισε ένα σημαντικό κανάλι μεταφοράς εμπειρίας, ενώ οι περιορισμοί στις εξαγωγές εξοπλισμού και τεχνολογίας δυσκολεύουν περαιτέρω την προσπάθεια.

Για την Apple, επομένως, η Ινδία δεν αποτελεί άμεσο υποκατάστατο της Κίνας. Λειτουργεί περισσότερο ως δεύτερος μεγάλος παραγωγικός πυλώνας, ο οποίος μειώνει την έκθεση της εταιρείας σε έναν μόνο γεωγραφικό προορισμό.

Η γεωπολιτική διάσταση έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική λόγω της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνας. Οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα αύξησαν το κόστος της εξάρτησης από την κινεζική παραγωγή και ενίσχυσαν τα κίνητρα για διαφοροποίηση.

Η εκτίναξη των εξαγωγών και της απασχόλησης

Η αλλαγή αποτυπώνεται πλέον και στα μεγέθη της ινδικής οικονομίας. Στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, η χώρα παρήγαγε iPhone αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων, με περίπου 80% της παραγωγής να κατευθύνεται στις εξαγωγές, κυρίως προς τις ΗΠΑ.

Η παραγωγή iPhone έχει συμβάλει ώστε τα ηλεκτρονικά να εξελιχθούν σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες εξαγωγών της Ινδίας. Παράλληλα, τα εργοστάσια της Apple δημιουργούν ένα μεγάλο άμεσο και έμμεσο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.

Συνολικά, πέντε εργοστάσια iPhone απασχολούν περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη θέσεις συνδέονται έμμεσα με τον κλάδο.

Η ίδια η Apple ενισχύει την παρουσία της και στην ινδική αγορά. Οι πωλήσεις της στη χώρα ξεπέρασαν τα 10 δισ. δολάρια στο οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση μέσα σε δύο χρόνια.

Ένας νέος βιομηχανικός χάρτης

Η Ινδία έχει πλέον περάσει από το στάδιο του πειράματος σε εκείνο της στρατηγικής παραγωγικής βάσης. Η αύξηση της παραγωγής, η ανάπτυξη προμηθευτών και η ενίσχυση των εξαγωγών δείχνουν ότι η χώρα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στην παγκόσμια αλυσίδα ηλεκτρονικών.

Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει σύνθετη. Υψηλότερα κόστη, φορολογικές επιβαρύνσεις, ανάγκη εισαγωγής εξαρτημάτων και ελλείψεις σε υποδομές εξακολουθούν να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.

Για την Apple, το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης εγκατάλειψη της Κίνας, αλλά η δημιουργία μιας πιο διαφοροποιημένης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την Ινδία, από την άλλη πλευρά, η παραγωγή iPhone αποτελεί ευκαιρία να μετατρέψει την προσέλκυση ενός τεχνολογικού κολοσσού σε ευρύτερη βιομηχανική ανάπτυξη.

Το επόμενο στάδιο θα κριθεί από το κατά πόσο η χώρα μπορεί να περάσει από τη μαζική συναρμολόγηση στη βαθύτερη ενσωμάτωση εξαρτημάτων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο στοίχημα της ινδικής βιομηχανίας ηλεκτρονικών.