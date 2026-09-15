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Η Apple κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην τεχνητή νοημοσύνη με το iOS 27, τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος για το iPhone, που κυκλοφορεί τη Δευτέρα και φέρνει στο προσκήνιο το αναβαθμισμένο Siri.

Η φετινή αναβάθμιση επικεντρώνεται στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Apple επιχειρεί να καλύψει την απόσταση από τους ανταγωνιστές της στον χώρο των AI assistants.

Το iOS 27 είναι συμβατό με τα iPhone 11 και νεότερα μοντέλα, ωστόσο για τις πιο προηγμένες λειτουργίες του Apple Intelligence απαιτείται iPhone 15 Pro ή νεότερο. Παράλληλα, κυκλοφορούν τα iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 και visionOS 27.

Το Siri γίνεται πιο «έξυπνο»

Πολλές από τις νέες δυνατότητες επικεντρώνονται σε ένα σημαντικά αναβαθμισμένο Siri.

Για χρόνια, ο ψηφιακός βοηθός της Apple χρησιμοποιούνταν κυρίως για απλές εργασίες, όπως η ρύθμιση χρονοδιακοπτών ή η αναζήτηση πληροφοριών για τον καιρό. Πλέον, η εταιρεία θέλει να λειτουργεί περισσότερο ως προσωπικός ψηφιακός βοηθός.

Το νέο Siri μπορεί να απαντά σε πιο σύνθετες ερωτήσεις, να διατηρεί μεγαλύτερες συνομιλίες και να αξιοποιεί πληροφορίες από διαφορετικές εφαρμογές της Apple αλλά και εφαρμογές τρίτων.

Έτσι, μπορεί για παράδειγμα να εντοπίσει μια παλαιότερη επιβεβαίωση κράτησης ξενοδοχείου σε email, να βρει μια συνταγή που είχε στείλει κάποιος φίλος σε μήνυμα ή να καταχωρίσει έναν κωδικό WiFi μετά τη λήψη φωτογραφίας.

Παράλληλα, η Apple παρουσιάζει μια νέα αυτόνομη εφαρμογή Siri AI, μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να επιστρέφουν στις προηγούμενες συνομιλίες τους και από άλλες συσκευές της εταιρείας.

Η λειτουργία αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα δοκιμασία για τις AI φιλοδοξίες της Apple. Αρχικά θα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και μόνο μερικώς στην Ευρώπη.

Νέες δυνατότητες γονικού ελέγχου

Η Apple ενισχύει παράλληλα τα εργαλεία που απευθύνονται σε γονείς και παιδιά.

Κατά τη ρύθμιση ενός iPhone για παιδί, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν εξαρχής ποιες ενσωματωμένες εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες. Η λειτουργία Ask to Browse θα ζητά από το παιδί να λάβει άδεια πριν επισκεφθεί μια νέα ιστοσελίδα, με το σχετικό αίτημα να φτάνει στον γονέα μέσω Messages για έγκριση ή απόρριψη.

Το Screen Time γίνεται επίσης πιο αναλυτικό, με ξεχωριστά όρια για ψυχαγωγία, παιχνίδια και social media, αλλά και προγραμματισμούς που καθορίζουν ποιες εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες ώρες.

Οι γονείς θα μπορούν ακόμη να συγκρίνουν τη χρήση της συσκευής από το παιδί με συστάσεις ειδικών στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

AI και στην επεξεργασία φωτογραφιών

Το iOS 27 φέρνει αρκετές νέες λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η λειτουργία Spatial Reframing επιτρέπει την αλλαγή της προοπτικής μιας φωτογραφίας αφού έχει ήδη ληφθεί. Το Extend χρησιμοποιεί AI για να προσθέσει χώρο γύρω από τις άκρες μιας εικόνας, ενώ η αναβαθμισμένη λειτουργία Clean Up βοηθά στην αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση ανεπιθύμητων και θολών στοιχείων.

Το Siri γράφει με το προσωπικό ύφος του χρήστη

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά και στη σύνταξη μηνυμάτων και email.

Το νέο Siri μπορεί να δημιουργεί προσχέδια ή να διορθώνει και να αναδιατυπώνει κείμενα μέσα στις εφαρμογές Mail και Messages. Η σύνταξη μπορεί να προσαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με συγκεκριμένα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τον συνηθισμένο τόνο και τη στίξη του.

Παράλληλα, τα εργαλεία μπορούν να προτείνουν βελτιώσεις και να κάνουν αυτόματο έλεγχο κειμένου κατά την πληκτρολόγηση, ακόμη και σε πολλές εφαρμογές τρίτων.

Οι Συντομεύσεις γίνονται πιο εύκολες

Η εφαρμογή Shortcuts, που μέχρι σήμερα απευθυνόταν κυρίως σε πιο προχωρημένους χρήστες, αποκτά πιο απλό τρόπο δημιουργίας αυτοματισμών.

Ο χρήστης θα μπορεί πλέον να περιγράφει με φυσική γλώσσα τι θέλει να κάνει και η εφαρμογή θα δημιουργεί αυτόματα τη σχετική ροή εργασίας.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ζητήσει: «Όταν φεύγω από τη δουλειά, στείλε μήνυμα στον Πέδρο ότι έρχομαι και ενημέρωσέ τον για την ώρα άφιξής μου».

Λιγότερο έντονο το Liquid Glass

Το Liquid Glass, το νέο οπτικό περιβάλλον που παρουσίασε η Apple πέρυσι, αποκτά περισσότερες επιλογές προσαρμογής.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να μειώσουν την ένταση του εφέ, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα εμφάνισης, από το «ultraclear» έως μια πλήρως χρωματισμένη εκδοχή.

Ταχύτερες επιδόσεις

Η Apple υποστηρίζει ότι το iOS 27 θα κάνει αρκετές καθημερινές λειτουργίες του iPhone ταχύτερες.

Οι εφαρμογές μπορούν να ανοίγουν έως και 30% γρηγορότερα, οι νέες φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη να φορτώνουν έως και 70% ταχύτερα, ενώ οι μεταφορές μέσω AirDrop μπορούν να επιταχυνθούν έως και 80%.

Παράλληλα, η εναλλαγή μεταξύ WiFi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να γίνεται πιο ομαλά.

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