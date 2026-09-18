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Η Apple παρουσίασε την Τετάρτη το νέο iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη, το οποίο διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά, αλλά και ιδιαίτερα υψηλή τιμή, καθώς η αρχική του τιμή στην αγορά των ΗΠΑ ανέρχεται στα 1.999 δολάρια. Παρά τις δυνατότητές του, ωστόσο, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση παρουσίασης στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο το νέο μοντέλο μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο τους πιο εύπορους λάτρεις της τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, στελέχη της Apple έδειξαν το iPhone Duo να υποστηρίζει δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Zoom, το Slack και το Netflix, αξιοποιώντας την επιφάνεια της μεγαλύτερης οθόνης του. Παράλληλα, ανέδειξαν τις δυνατότητες της συσκευής για διαφορετικές χρήσεις, από την εργασία και τη δημιουργία περιεχομένου, έως την ψυχαγωγία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μεγαλύτερη οθόνη του iPhone Duo, η οποία, όπως ανέφερε, «προσφέρει μια εξίσου φυσική και εύχρηστη εμπειρία με εκείνη του iPad». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη δυνατότητα δημιουργεί νέες προοπτικές για τη χρήση του iPhone Duo ως προσωπικού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε χρήστη.

«Η Apple συνήθως δεν προσδιορίζει με σαφήνεια σε ποιο κοινό απευθύνεται ένα προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, όμως, φαίνεται πως απέφυγε ακόμη περισσότερο να το κάνει», δήλωσε η Καρολίνα Μιλανέζι, αναλύτρια της Creative Strategies.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή φήμη και το κύρος της Apple είναι πιθανό να εξασφαλίσουν στο iPhone Duo υψηλές πωλήσεις κατά την αρχική περίοδο κυκλοφορίας του. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι, όταν ο αρχικός ενθουσιασμός υποχωρήσει, η υψηλή τιμή της συσκευής, σε συνδυασμό με την έλλειψη μιας ξεκάθαρης εικόνας για το κοινό στο οποίο απευθύνεται, θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτησή της σε ένα μικρό τμήμα εύπορων καταναλωτών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτοι τη νέα τεχνολογία. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IDC, τα κινητά με αναδιπλούμενη οθόνη αναμένεται να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2026. Η εταιρεία δεν προβλέπει σημαντική αύξηση του ποσοστού αυτού ούτε το 2027, παρά την είσοδο της Apple στη συγκεκριμένη αγορά.

«Υπήρξε σίγουρα κάποια ασάφεια ως προς τη θέση του προϊόντος στην αγορά», δήλωσε ο Νιλ Σαχ, αντιπρόεδρος της Counterpoint Research. «Δεν ήταν απολύτως σαφές αν προορίζεται περισσότερο για επαγγελματική χρήση ή για ψυχαγωγία. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό που ανέκαθεν χαρακτήριζε το iPhone είναι η ευελιξία του και η δυνατότητά του να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες».

Ποιο είναι το κοινό-στόχος;

Υιοθετώντας μια ευρεία στρατηγική μάρκετινγκ, η Apple δεν προσδιόρισε με σαφήνεια σε ποιο κοινό απευθύνεται το νέο iPhone ούτε ποιοι καταναλωτές θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν έως και 3.199 δολάρια στις ΗΠΑ για την έκδοση με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Όταν ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, παρουσίασε το iPad το 2010, το περιέγραψε ως μια συσκευή που δημιουργούσε μια νέα κατηγορία προϊόντων, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ενός υπολογιστή με μια ξεχωριστή εμπειρία κατανάλωσης περιεχομένου και ψυχαγωγίας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2015, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, παρουσίασε τη σειρά iPad Pro ως ένα εργαλείο που απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου.

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του Apple Watch. Παρότι αρχικά παρουσιάστηκε κυρίως ως ένα κομψό αξεσουάρ μόδας, σταδιακά εξελίχθηκε σε μια συσκευή που συνδέθηκε στενά με την παρακολούθηση της υγείας και τη φυσική κατάσταση.

Η Apple, ωστόσο, αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κατά την κυκλοφορία του Vision Pro το 2023. Παρότι οι αναλυτές αναγνώρισαν την τεχνολογική του καινοτομία, εξέφρασαν παράλληλα επιφυλάξεις τόσο για την ιδιαίτερα υψηλή τιμή του, όσο και για την περιορισμένη χρησιμότητά του πέρα από την ψυχαγωγία.

Ισχυρό ενδιαφέρον από τους χρήστες iPhone

Ο Νιλ Σαχ της Counterpoint εκτιμά ότι η Apple θα μπορούσε να πουλήσει περίπου 6 εκατομμύρια επιπλέον μονάδες του iPhone Duo έως το τέλος του έτους, καθώς υπάρχει ήδη σημαντικό ενδιαφέρον από τους υφιστάμενους χρήστες iPhone για την απόκτηση του νέου μοντέλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο αυτές οι πωλήσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στην Apple μερίδιο περίπου 25% της παγκόσμιας αγοράς κινητών με αναδιπλούμενη οθόνη.

Η Samsung, η οποία αποτελεί σήμερα τον ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς, διαθέτει κινητά με αναδιπλούμενη οθόνη από το 2019. Στον ίδιο χώρο έχουν δραστηριοποιηθεί και άλλες εταιρείες, όπως η Google, καθώς και η κινεζική Huawei.

Ωστόσο, η Samsung αντιμετώπισε προβλήματα κατά την αρχική κυκλοφορία των αναδιπλούμενων συσκευών της, με αρκετές αναφορές για ζημιές στις οθόνες και αποκόλληση εξαρτημάτων. Παρά τις δυσκολίες αυτές, σήμερα κατέχει περίπου το 40% της αγοράς, σύμφωνα με την Counterpoint. Τον Ιούλιο, παρουσίασε ένα νέο, ανασχεδιασμένο μοντέλο με εμφάνιση που θυμίζει διαβατήριο.

Η νέα αναδιπλούμενη συσκευή της Samsung έχει σημειώσει καλύτερες πωλήσεις από τα προηγούμενα μοντέλα και έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί την Apple. Σε σχετική διαφήμιση, η Samsung ειρωνεύτηκε την Apple, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει ως νέα τεχνολογία κάτι που η ίδια είχε ήδη κυκλοφορήσει.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της αγοράς έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αναδιπλούμενες συσκευές δεν κατάφεραν να προσελκύσουν ευρύτερο κοινό και παρέμειναν ένα προϊόν που απευθύνεται κυρίως σε περιορισμένο αριθμό καταναλωτών.

Η είσοδος της Apple στην αγορά αναμένεται να οδηγήσει στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των πωλήσεων αναδιπλούμενων smartphone από το 2021, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Omdia. Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα πωληθούν συνολικά 22,3 εκατομμύρια τέτοιες συσκευές.

Ο επικεφαλής αναλυτής της TECHnalysis Research, Μπομπ Ο’Ντόνελ, εκτιμά ότι η υψηλή τιμή του iPhone Duo «περιορίζει το δυνητικό αγοραστικό κοινό», ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων καταναλωτών. Ωστόσο, θεωρεί ότι η ισχυρή προτίμηση που διατηρούν πολλοί καταναλωτές για τα προϊόντα της Apple θα ενισχύσει τις αρχικές πωλήσεις της συσκευής.

«Θα είναι μια συσκευή που όλοι θα θέλουν να αποκτήσουν», δήλωσε. «Για κάποιο διάστημα θα αποτελεί σύμβολο κοινωνικού κύρους, καθώς πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να την αποκτήσει κανείς».

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