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Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των τελευταίων ετών καλείται να κερδίσει η Apple, καθώς ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια σειρά νέων προϊόντων που φιλοδοξούν να αναζωογονήσουν τις πωλήσεις της και να δικαιολογήσουν την ιδιαίτερα υψηλή αποτίμησή της στη Wall Street.

Από το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone μέχρι την είσοδο στην αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών, ο τεχνολογικός κολοσσός επιχειρεί να ανοίξει νέες πηγές ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή του συγκαταλέγεται στις ακριβότερες του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Παρά την άνοδο κατά 25% από τις αρχές του έτους, που καθιστά την Apple την καλύτερη σε απόδοση εταιρεία μεταξύ των επτά τεχνολογικών κολοσσών των λεγόμενων Magnificent Seven, η μετοχή παραμένει ουσιαστικά στάσιμη τους τελευταίους μήνες.

Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι εάν η νέα γενιά προϊόντων θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό κύμα ζήτησης ή εάν οι υψηλές προσδοκίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής.

Από το iPhone Duo μέχρι το έξυπνο σπίτι

Η Apple προχωρά αυτή την εβδομάδα σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρουσιάσεων νέων προϊόντων και αναβαθμίσεων υφιστάμενων συσκευών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στις έξυπνες οικιακές συσκευές, όπου αναμένεται να παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, ένα έξυπνο κουδούνι πόρτας και έναν θερμοστάτη με την υπογραφή της Apple.

Αργότερα μέσα στον μήνα προγραμματίζει την κυκλοφορία ενός MacBook με οθόνη αφής, καθώς και ενός νέου iPad mini.

Ωστόσο, το προϊόν που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το iPhone Duo, το νέο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, για το οποίο οι προπαραγγελίες ξεκινούν την Παρασκευή.

Το Duo σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στην ιστορία του iPhone, της συσκευής που αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας της Apple.

Η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση συνοδεύεται, πάντως, από ιδιαίτερα υψηλή τιμή, δημιουργώντας ερωτήματα για το κατά πόσο οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν.

Η Wall Street ζητεί προϊόντα που θα αλλάξουν τα δεδομένα

Η μετοχή της Apple είχε εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα τέλη Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις πληροφορίες για την επέκταση της εταιρείας στην αγορά του έξυπνου σπιτιού.

Την ίδια περίοδο, η Apple επωφελήθηκε από το γεγονός ότι είχε αποφύγει τις τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποιούν άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί.

Έκτοτε, όμως, η μετοχή δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστική πρόοδο.

«Για μια εταιρεία αυτού του μεγέθους χρειάζονται προϊόντα που θα γίνουν τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, ώστε να επηρεαστεί ουσιαστικά η ανάπτυξη», δήλωσε ο Πίτερ Άντερσεν, επικεφαλής επενδύσεων της Andersen Capital Management, η οποία συμμετέχει στη διαχείριση κεφαλαίων ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι όσα βλέπουμε είναι αρκετά συναρπαστικά ώστε να οδηγήσουν σε μια πραγματική αλλαγή πορείας», πρόσθεσε.

Ο Άντερσεν δεν διατηρεί θέση στη μετοχή της Apple, εν μέρει επειδή θεωρεί ότι η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει την καινοτομία που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ανάπτυξης.

Αποτίμηση στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007

Η βασική ανησυχία της Wall Street αφορά στην αποτίμηση της Apple, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια απογοήτευσης.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς εκτιμώμενα κέρδη (P/E) άνω του 35 για τους επόμενους 12 μήνες.

Πρόκειται για επίπεδο κοντά στο υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2007, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ο οποίος διαμορφώνεται περίπου στο 24.

Η Apple συγκαταλέγεται πλέον στις 50 ακριβότερες μετοχές του δείκτη S&P 500, την ώρα που ο ευρύτερος δείκτης διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή περίπου 19 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη.

Μέρος αυτής της υψηλής αποτίμησης αντανακλά τη μοναδική θέση της εταιρείας στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αντίθεση με ανταγωνιστές που δαπανούν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη μοντέλων και υποδομών AI, η Apple έχει περιορισμένη άμεση έκθεση στους σχετικούς επενδυτικούς κινδύνους.

Ταυτόχρονα, θεωρείται δυνητικά ένας από τους σημαντικότερους ωφελημένους από την εξάπλωση της τεχνολογίας, καθώς οι συσκευές της αποτελούν βασικό μέσο πρόσβασης εκατομμυρίων καταναλωτών σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές έχουν επίσης υψηλές προσδοκίες από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Τέρνους, ο οποίος καλείται να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη μέσω της αναβάθμισης και διεύρυνσης της γκάμας προϊόντων.

Πιέσεις στη ζήτηση και αυξήσεις τιμών

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερα για τις νέες συσκευές.

Σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg Intelligence την προηγούμενη εβδομάδα, η Apple έχει περιορίσει τις παραγγελίες εξαρτημάτων για ορισμένα μοντέλα iPhone, εξαιτίας ζήτησης χαμηλότερης από τις αρχικές προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η εταιρεία έχει αναγκαστεί επίσης να αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων, καθώς το κόστος βασικών εξαρτημάτων, όπως τα τσιπ μνήμης, έχει ενισχυθεί.

«Η Apple εκτελεί άψογα τη στρατηγική της στα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο να περιμένει κανείς ότι αυτά θα γνωρίσουν πραγματικά εκρηκτική επιτυχία», σημείωσε ο Άντερσεν.

Όπως εξήγησε, η αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών διαθέτει ήδη ισχυρούς ανταγωνιστές εδώ και χρόνια, ενώ η Apple εισέρχεται σε αυτήν σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης έως το 2028

Ένα ακόμη πρόβλημα για την Apple είναι ότι οι ρυθμοί ανάπτυξής της υπολείπονται εκείνων άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η οικονομική χρήση της εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα ετήσια έσοδά της αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση 15%, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, αυτός ο ρυθμός εκτιμάται ότι βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο σημείο του τρέχοντος κύκλου ανάπτυξης.

Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων στο 10% για τη χρήση 2027 και περαιτέρω υποχώρηση στο 7,8% το 2028.

«Η Apple δεν μοιάζει ούτε με μετοχή αξίας ούτε με μετοχή ανάπτυξης», σχολίασε ο Άντερσεν.

«Με δεδομένο το επίπεδο του πολλαπλασιαστή κερδών, είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί κανείς να περιμένει σημαντικά πρόσθετα περιθώρια ανόδου από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Η επιβράδυνση, πάντως, δεν αφορά αποκλειστικά την Apple.

Σύμφωνα με την Bloomberg Intelligence, ο συνολικός κλάδος της τεχνολογίας στον S&P 500 αναμένεται επίσης να εμφανίσει χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των εσόδων τα επόμενα χρόνια, αν και από πολύ υψηλότερη βάση.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τεχνολογικού κλάδου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 37% το 2026 και κατά 29% το 2027.

Οι αναλυτές δεν ανεβάζουν τις προβλέψεις τους

Παρά το εκτεταμένο πρόγραμμα νέων προϊόντων, οι αναλυτές της Wall Street δεν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών τους για τα οικονομικά μεγέθη της Apple.

Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, οι προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2027 έχουν μειωθεί κατά 0,6%, ενώ οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για τα έσοδα έχουν αυξηθεί μόλις κατά 0,7%.

Η περιορισμένη μεταβολή δείχνει ότι οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες ενδείξεις για την εμπορική δυναμική των νέων συσκευών προτού προεξοφλήσουν σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Η Λου Ζανγκ, ιδρύτρια και διαχειρίστρια εταίρος της Fusion Fund, η οποία κατέχει μετοχές της Apple στο προσωπικό της χαρτοφυλάκιο, εμφανίζεται συγκρατημένη ως προς τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

«Η πορεία των προϊόντων της Apple φαίνεται υποσχόμενη, αλλά δεν πιστεύω ότι η πρώτη γενιά των νέων συσκευών θα επηρεάσει σημαντικά τα συνολικά έσοδα», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, μένει να φανεί εάν το αναδιπλούμενο iPhone Duo θα δημιουργήσει νέες χρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ευρύ κύκλο αντικατάστασης παλαιότερων συσκευών.

Το κρυφό πλεονέκτημα της Apple στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρά τις επιφυλάξεις για τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, η Ζανγκ εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στη μετοχή.

Κατά την εκτίμησή της, η Apple μπορεί να χρειάζεται βελτιώσεις στις δικές της υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τον ρόλο της ως βασικής πύλης πρόσβασης των καταναλωτών στις εφαρμογές AI.

«Όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά κάθε φορά που παρουσιάζουν ένα νέο μοντέλο χρειάζονται την Apple ως βασικό κανάλι διανομής», δήλωσε.

«Και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο ουσιαστικά δεν έχει ανταγωνιστή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και εάν οι αρχικές πωλήσεις του iPhone Duo δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, η Apple μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί έναν υψηλό χρηματιστηριακό πολλαπλασιαστή, εφόσον διατηρήσει την ισχυρή θέση της στον σχεδιασμό και την εμπορική διάθεση συσκευών.

Για τη Wall Street, επομένως, το στοίχημα δεν αφορά μόνο την επιτυχία ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου ή ενός έξυπνου θερμοστάτη.

Αφορά το κατά πόσο η Apple μπορεί να μετατρέψει το τεράστιο οικοσύστημα συσκευών και χρηστών της σε νέα πηγή ανάπτυξης, σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την τεχνολογική βιομηχανία.

Και με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε αποτίμηση που παραπέμπει στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών, τα περιθώρια για απογοητεύσεις είναι περιορισμένα.

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