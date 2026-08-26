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Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεταφοράς τραπεζικού πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τις συναλλαγές Significant Risk Transfer (SRT) για να προστατεύουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να απελευθερώνουν κεφάλαια.

Σύμφωνα με έρευνα της International Association of Credit Portfolio Managers (IACPM) σε 14 διεθνείς ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι φέτος θα εμπλακούν σε περίπου 50% περισσότερες συναλλαγές SRT σε σχέση με το 2025.

Η ισχυρότερη ανάπτυξη αναμένεται σε συμφωνίες που συνδέονται με εταιρικά δάνεια και χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις σε περιουσιακά στοιχεία, ενώ ακολουθούν οι συναλλαγές που αφορούν στεγαστικά δάνεια.

Πώς λειτουργούν τα SRT

Μέσω των SRT, οι τράπεζες μεταφέρουν σε τρίτους μέρος του κινδύνου αθέτησης πληρωμών από χαρτοφυλάκια δανείων. Συνήθως εξασφαλίζουν προστασία που αντιστοιχεί στο 5% έως 15% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Για τις τράπεζες, το όφελος είναι διπλό: περιορίζουν την έκθεσή τους στον πιστωτικό κίνδυνο και ταυτόχρονα μπορούν να ενισχύσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ή να απελευθερώσουν κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Οι περισσότερες συναλλαγές είναι χρηματοδοτούμενες, καθώς οι επενδυτές καταθέτουν κεφάλαια ως εξασφάλιση έναντι πιθανών ζημιών και λαμβάνουν ως αντάλλαγμα ένα κουπόνι.

Οι ασφαλιστικές δραστηριοποιούνται κυρίως στα λεγόμενα unfunded SRTs, όπου αντί να τοποθετούν εξαρχής κεφάλαια παρέχουν μια μορφή πιστωτικής εγγύησης.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει την προσοχή της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία ανησυχεί ότι σε περιόδους έντονης χρηματοπιστωτικής πίεσης οι τράπεζες μπορεί να παραμένουν εκτεθειμένες, εφόσον η προστασία τους εξαρτάται από την ικανότητα των ασφαλιστικών να εκπληρώσουν τις εγγυήσεις τους.

Από τα €2,7 δισ. στα €4,7 δισ. μέσα σε έναν χρόνο

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς είναι ήδη έντονη. Οι μη χρηματοδοτούμενες πιστωτικές καλύψεις αυξήθηκαν σε 96 το 2025 από 78 το 2024.

Οι ασφαλιστικές παρείχαν πέρυσι προστασία σε τμήματα SRT συνολικής αξίας περίπου 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 74%.

Στο τέλος του 2025 είχαν παράσχει συνολικά προστασία ύψους 10,9 δισ. ευρώ σε ενεργές συναλλαγές SRT που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 και μετά. Οι συναλλαγές αυτές συνδέονταν με πιστωτικό κίνδυνο από δάνεια συνολικού ύψους 366 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εταιρείες αντιπροσώπευαν το 58% των νέων συναλλαγών το 2025, ενώ τα στεγαστικά δάνεια ακολουθούσαν με μερίδιο 20%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά, καθώς αντιστοιχεί στο 63% των χαρτοφυλακίων αναφοράς που καλύπτονται μέσω unfunded πιστωτικής προστασίας. Οι ΗΠΑ ακολουθούν με 17% και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, με 12%.

Μεταξύ των τραπεζών που έχουν χρησιμοποιήσει πρόσφατα τέτοιες δομές βρίσκονται οι BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group και Erste Group Bank, ενώ Santander και UniCredit τοποθετούν τακτικά μέρος των SRT συναλλαγών τους σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Από την πλευρά των ασφαλιστικών, στην αγορά δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων οι Munich Re, AXA, AXIS Capital και Liberty Mutual, είτε μέσω απευθείας συμφωνιών με τράπεζες είτε μέσω εξειδικευμένων διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών brokers.

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