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Νέο τοπίο στη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές διαμορφώνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται η κρατική βοήθεια και οι αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού της στεγαστικής αρωγής για ιδιόκτητα επαγγελματικά ακίνητα. Στο εξής, όταν μια επιχείρηση διαθέτει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το Δημόσιο δεν θα καλύπτει το σύνολο της ζημιάς, αλλά μόνο το ποσό που δεν αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση για την ίδια ζημιά, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης ως βασικού μηχανισμού προστασίας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση ασφάλισης

Η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά ήδη τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 500.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν κάλυψη έναντι βασικών κινδύνων, όπως:

δασικές πυρκαγιές

πλημμύρες

σεισμοί

Το ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Στην ασφαλιζόμενη περιουσία περιλαμβάνονται οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα μέσα παραγωγής, τα αποθηκευμένα προϊόντα και τα επαγγελματικά οχήματα.

Το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα κρίνεται αν μια επιχείρηση είχε υποχρέωση ασφάλισης τη στιγμή που σημειώθηκε η καταστροφή.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Αν η διαδικασία υποβολής παραμένει ανοικτή, ο έλεγχος θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης χρήσης.

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση υποστεί ζημιές τον Ιούλιο του 2027, πριν ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων για το 2026, θα εξεταστούν τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί για το 2025. Αν αυτά ξεπερνούσαν το όριο των 500.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι όφειλε να διαθέτει την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Χωρίς κρατική αποζημίωση οι ανασφάλιστες μεγάλες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποχρέωση ασφάλισης αλλά δεν έχουν συνάψει το απαιτούμενο συμβόλαιο θα χάνουν το δικαίωμα κρατικής ενίσχυσης για τις αντίστοιχες υλικές ζημιές.

Ο αποκλεισμός αφορά και τη στήριξη για την αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ για τη μη συμμόρφωση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 20.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση δεν προχωρήσει σε ασφάλιση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίησή του.

Πώς θα λειτουργεί ο συμψηφισμός αποζημιώσεων

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση για τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης, αλλά επιλέγουν να ασφαλίσουν την περιουσία τους.

Σε περίπτωση ζημιάς από φυσική καταστροφή, η κρατική στεγαστική αρωγή θα περιορίζεται στο ποσό που δεν καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία.

Έτσι, εάν η αποκατάσταση ενός κτιρίου κοστίζει 100.000 ευρώ και η ασφαλιστική αποζημίωση ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, η κρατική ενίσχυση θα αφορά μόνο τα υπόλοιπα 30.000 ευρώ.

Για να καταβληθεί η κρατική βοήθεια, η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτίμησης της ζημιάς και θα αναφέρει το ποσό της αποζημίωσης που προβλέπει το συμβόλαιο.

Παράλληλα, η ασφαλιστική αποζημίωση θα διατηρεί ειδικό καθεστώς προστασίας, καθώς θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν θα υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο προβληματισμός για τις μικρότερες επιχειρήσεις

Παρά τον στόχο ενίσχυσης της ασφαλιστικής κουλτούρας, η νέα ρύθμιση δημιουργεί ερωτήματα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Το ζήτημα αφορά κυρίως το γεγονός ότι μια επιχείρηση που έχει επιλέξει να ασφαλιστεί προαιρετικά ενδέχεται τελικά να λάβει μικρότερη κρατική ενίσχυση από μια αντίστοιχη ανασφάλιστη.

Ο προβληματισμός είναι ότι μια τέτοια διαφοροποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την προαιρετική ασφάλιση, καθώς το κόστος του ασφαλιστηρίου δεν συνοδεύεται απαραίτητα από μεγαλύτερη συνολική στήριξη.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η ανάγκη δημιουργίας κινήτρων για τις μικρές επιχειρήσεις που επιλέγουν να ασφαλιστούν, ώστε η ενίσχυση της ιδιωτικής κάλυψης να παραμείνει στόχος της πολιτικής προστασίας.

Όρια στη στεγαστική αρωγή για επαγγελματικά ακίνητα

Το νέο πλαίσιο καθορίζει και τα ανώτατα όρια για την κρατική ενίσχυση σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Για νόμιμες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για αποθήκες και εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση θα υπολογίζεται για επιφάνεια έως 500 τετραγωνικά μέτρα.

Η ρύθμιση αφορά κτίρια στα οποία λειτουργεί νόμιμα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η χρηματοδότηση προορίζεται αποκλειστικά για επισκευή ή ανακατασκευή εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικά φαινόμενα.

Το νέο μοντέλο επιχειρεί έτσι να αλλάξει τη λογική αντιμετώπισης των καταστροφών, μεταφέροντας μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη και στην ασφαλιστική κάλυψη, αντί της εκ των υστέρων κρατικής αποζημίωσης.

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