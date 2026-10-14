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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα παρουσίασαν έναν παγκόσμιο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης, καθώς οι ολοένα πιο εξελιγμένες διαδικτυακές απάτες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή χρηματοδότηση.

Το «Bangkok Blueprint», το οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ταϊλάνδης και παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου των δύο οργανισμών στην Μπανγκόκ, περιλαμβάνει 12 κατευθύνσεις πολιτικής. Στόχος είναι να βοηθήσει τις χώρες να εντοπίζουν ευάλωτα σημεία και να διαμορφώνουν ολοκληρωμένες και συντονισμένες στρατηγικές αντιμετώπισης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί θεμέλιο κάθε χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όπως ανέφερε, καθώς η ψηφιακή χρηματοδότηση επεκτείνεται, οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της απάτης που διευκολύνεται από την τεχνολογία και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες που στηρίζουν την ανάπτυξη και την οικονομική ένταξη.

Εκρηκτική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων

Τα περιστατικά που συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν αυξηθεί κατά δέκα φορές μέσα στην τελευταία δεκαετία, ενώ οι περιπτώσεις απάτης που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων έχουν περίπου τριπλασιαστεί.

Οι αριθμοί, ωστόσο, ενδέχεται να υποτιμούν την πραγματική έκταση του προβλήματος, καθώς υπάρχει σημαντική υποκαταγραφή περιστατικών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα αναφοράς παραμένουν ανεπαρκή.

Το νέο πλαίσιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης έως την επιβολή του νόμου, τη συνεργασία μεταξύ χωρών και την προστασία των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σαφή καταμερισμό ευθυνών και στον έγκαιρο συντονισμό μεταξύ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακών πλατφορμών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνουν ότι η ψηφιακή χρηματοδότηση έχει διευρύνει την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, όμως, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η απάτη να εξαπλώνεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Η Ταϊλάνδη στο επίκεντρο της προσπάθειας

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ταϊλάνδη εντείνει τις προσπάθειές της κατά του οικονομικού εγκλήματος, ιδιαίτερα εκείνου που συνδέεται με οργανωμένα δίκτυα διαδικτυακών απατών σε γειτονικές χώρες, όπως η Καμπότζη, το Λάος και η Μιανμάρ.

Η διασυνοριακή δράση αυτών των κυκλωμάτων έχει καταστήσει δυσκολότερο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση παράνομων χρηματικών ροών, αλλά και την ταυτοποίηση των δραστών και την απόδοση ευθυνών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ταϊλάνδης, Βιτάι Ρατανακόρν, τόνισε ότι η ηλεκτρονική απάτη αποτελεί πλέον παγκόσμια πρόκληση, την οποία καμία χώρα ή θεσμικός οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Bangkok Blueprint», περίπου 90% από τις 165 δικαιοδοσίες που αξιολογήθηκαν θεωρούν την απάτη σημαντική απειλή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Ρατανακόρν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας πριν από έναν χρόνο, έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των παράνομων χρηματικών ροών. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα παράνομων κεφαλαίων, καθώς και για την αντιμετώπιση των εσόδων από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες που έχουν αυξηθεί στη Νοτιοανατολική Ασία.

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